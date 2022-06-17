الجمعة, يونيو 17, 2022
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حياتنا

جورجينا رودريغيز بإطلالة مثيرة بـ”البيكيني” في حوض استحمام! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
جورجينا رودريغيز watanserb.com
جورجينا رودريغيز

وطن – عبر حسابها الرسميّ في انستغرام، نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، مجموعة من الصور تجمعها بأبناء صديقها نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

جورجينا في إحدى الصور ظهرت مستمتعةً في حوض مائي على ظهر يخت على ما يبدو وسط البحر، وكانت ترتدي بيكيني أزرق .

جورجينا وأبناء رونالدو
جورجينا وأبناء رونالدو

صورة أخرى نشرتها جورجينا، ضمن مجموعة الصور، ظهر فيها “الدون” وهو يصفف شعر ابنه جونيور.

كريستيانو وابنه
كريستيانو وابنه

ووجّهت جورجينا، في تعليقٍ أرفقته بالصورة، كلمات المديح والإطراء لابن رونالدو، الذي وصفته بـ”الرجل الصغير العظيم”، مضيفة: “نحبك إلى ما لا نهاية”.

 

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وقبل 3 أيام نشرت جورجينا، صوراً جمعتها برونالدو وأبنائه، على متن طائرة خاصة، واكتفت بالقول: “My life”.

 

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وفاة ابن كريستيانو وجورجينا

وفي الشهر الماضي، كشفت جورجينا وشريكها كريستيانو أن ابنهما التوأم توفي عند الولادة لكن ابنتهما، بيلا إزميرالدا، نجت.

وأعلن كرستيانو (37 عامًا) عن حسرته وألمه هو وصديقته وجورجينا رودريغيز، بعد وفاة ابنهما حديث الولادة بشكل مأساوي.

وكتب رونالدو: “ببالغ الحزن يجب أن نعلن وفاة طفلنا. إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد. فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة.”

واختتم كرستيانو منشوره بالقول:”طفلنا الصغير أنت ملاكنا. سنحبك دائما.”

أولاد كريستيانو رونالدو

يملك كريستيانو رونالدو 4 أبناء تتولى جورجينا تربيتهم جميعا. وكان من المنتظر أن يصل العدد إلى 6 بولادة التوأم، لكنه حاليا أصبح 5 مع ولادة الطفلة.

أولاد كريستيانو رونالدو
أولاد كريستيانو رونالدو

أبناء رونالدو الـ4 قبل ولادة الطفلة الخامسة، هم كريستيانو جونيور (11 عاما)، والتوأم إيفا وماتيو (4 سنوات)، وآلانا مارتينا (4 سنوات).

والدة كريستيانو جونيور غير معروفة، وكذلك والدة إيفا وماتيو حيث وُلدا في عملية تأجير أرحام من أم لم يتم الكشف عن هويتها، فيما تعد جورجينا هي والدة آلانا مارتينا.

 

 

 

المصدروطن - انستغرام
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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