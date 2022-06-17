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الهدهد

بسبب كثافة حجز الفنادق.. قطر تخطط لإقامة 1000 خيمة لمشجعي كأس العالم

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
فنادق على الطراز البدوي watanserb.com
فنادق على الطراز البدوي

وطن- قال موقع “south china morning post” إن قطر تخطط لنصب 1000 خيمة “على الطراز البدوي” في الصحراء لمشجعي كرة القدم في كأس العالم، حيث تأمل في جذب 1.2 مليون زائر، أي ما يعادل نصف سكانها تقريبًا، للمشاركة في البطولة التي تستمر 28 يومًا في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وقال عمر الجابر، رئيس الإقامة في اللجنة العليا للتسليم والشحن، إن البدو هم من البدو الرحل الذين يعيشون تقليديًا تحت القماش، وستقام الخيام على المناظر الطبيعية الصحراوية المحيطة بالدوحة لتقدم للزوار طعمًا حقيقيًا للتخييم القطري.

الخيام ستزود بالخدمات

وأوضح “الجابر” أنه سيتم تزويد الخيام بالماء والكهرباء وأنظمة الصرف الصحي ولكن بدون تكييف، حيث تشتهر قطر بالحرارة الشديدة في الصيف ولكن في الشتاء يكون الجو معتدلا، مشيرا الموقع إلى انه يجب أن يكون الطقس معتدلاً نسبيًا عندما تنطلق البطولة في 21 نوفمبر ، بمتوسط درجات حرارة عالية حوالي 29 درجة مئوية (85 درجة فهرنهايت).

وقال الجابر: “سنعطي الفرصة للجماهير للعيش في الصحراء”.

ولفت الموقع إلى أن المخيم المكون من 200 خيمة فخمًا ، ويقضي بدفع رسوم ليلية “باهظة الثمن سيكون منفصلا، حيث قال “الجابر” إنها ستقام على طول شاطئ يسمى سيلين في جنوب البلاد ، على حافة الصحراء ، كما سيتم الإعلان عن مناطق أخرى.

من جانبه، قال مسؤول بالاتحاد الدولي لكرة القدم، إن الفيفا سيطلق الغرف التي لا تحتاجها الفرق والحكام ووسائل الإعلام والمسؤولون الآخرون مع اقتراب البطولة.

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الاستعانة بسفن بحرية راسية

واضطرت قطر إلى تعزيز أماكن الإقامة غير الفندقية، حيث ستوفر سفينتان للرحلات البحرية الراسية في ميناء الدوحة والفيلات والشقق المشتركة 69000 غرفة على الأقل.

وسيتم إدارة معظمها من قبل شركة Accor ، أكبر مشغل فنادق في أوروبا، حيث قال “الجابر” إن هناك خططًا أيضًا لتركيب قرى بمراوح سابقة التجهيز على أراضٍ خالية.

100 ألف غرفة فندقية

وقال: “إجمالاً، لدينا أكثر من 100000 غرفة وما زالت هناك بعض الخيارات الجديدة” ، مؤكداً أنه ستكون هناك أماكن إقامة كافية للجميع، حتى في نهاية نوفمبر ، حيث سيكون عدد الزوار في أعلى مستوياته خلال إقامة البطولة.

ومع ذلك، فإن خيارات السكن الحالية قليلة ومكلفة – فقد عرض موقع الإقامة الرسمي في قطر مؤخرًا شققًا من غرفتي نوم في ضواحي الدوحة مقابل 390 دولارًا أمريكيًا في الليلة وجناحًا على متن سفينة سياحية راسية مقابل 1650 دولارًا أمريكيًا في الليلة في نهاية شهر نوفمبر.

وأكد الموقع على أن الكثير من الزوار لن يمكثوا في قطر طويلا، حيث سيعودون بين بين عشية وضحاها لأن قطر دعت شركات الطيران الإقليمية إلى تشغيل أكثر من 180 رحلة مكوكية يومية ، مما يسمح للجماهير بالسفر من المدن المجاورة طوال اليوم ، مما يخفف من ضغط الإقامة في الدوحة.

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المصدرموقع "south china morning post"، ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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