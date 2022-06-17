المفقودون على سواحل الأشخرة.. قوات التحالف تعترض أحد القوارب المشاركة في البحث

وطن – نشر الإعلامي العماني محمد المخيني، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” يرصد آخر التطورات في مساعي البحث عن الصيادين المفقودين منذ أكثر من أسبوع في نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن“، فقد عبر أحد المواطنين المشاركين في عملية البحث بأنهم لم يفقدوا الأمل حتى الآن في العثور عليهم.

وأكد المواطن، بأنه وآخرين خرجوا في 9 قوارب للبحث عن المفقودين، مؤكدا أن مكثوا لمدة 3 أيام متواصلة في البحر للبحث عن الصيادين دون ان يجدوا أثرا لهم.

وأظهر الفيديو، وصول أحد اليخوت قرب الحدود الإيرانية-الباكستانية، على بعد 200 كم من شمال راس الحد.

قوات التحالف اعترضت أحد القوارب

ولفت الفيديو بأن قوات التحالف الدولية في البحر اعترضت أحد القوارب التي تبحث عن الصيادين، في حين لم يستطع الباقين الاستمرار في التعمق في المياه الدولية.

من جانبه، أكد المواطن على استمرار عمليات البحث دون توقف حتى العثور عليهما، داعيا الله ان يكونوا على قيد الحياة حتى الآن.

تغطيتي اليوم بنيابة الاشخرة للوقوف على تطورات عملية البحث

شاهدوا التغطية كاملة على سنابي مع اهالي

المفقودين

التغطية كاملة بسنابي / Mo.omanihttps://t.co/Bu6f7ZRItV pic.twitter.com/9w0h8r5vPP — محمد المخيني M.Almukhaini (@Mmukhaini_TV86) June 17, 2022

وكان مصدر في شرطة عمان السلطانية قد أكد بأن الجهود في البحث عن المفقودين في نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية قبل أكثر من أسبوع ستستمر.

وقال المصدر إن عمليات البحث مستمرة من قبل كافة الجهات المشاركة في عمليات البحث، موضحا أن أساليب البحث تجري وفقاً للمعطيات والإجراءات المتبعة في عمليات البحث والمتمثلة في الجهود المشتركة بين الجهات المعنية، على حسب قول المصدر لموقع “أُثير“.

عمليات البحث امتدت من صور حتى مصيرة

وكشف أنه تم حتى الآن البحث في الشواطئ الممتدة من صور حتى مصيرة، مع البحث في عرض البحر جوًا وبحرًا لأكثر من 70 ميلا.

وشهدت الأيام السابقة جهودًا في البحث عن المفقودين من قبل شرطة عمان السلطانية ممثلة بطيران الشرطة وزوارق شرطة خفر السواحل بمشاركة هيئة الدفاع المدني والإسعاف وسلاح الجو السلطاني والجهود المبذولة من قبل المواطنين.

وأعلن قبل 9 أيام عن فقد صيادين عمانيين في عرض البحر قرب سواحل الأشخرة، وهو ما شغل الرأي العام العماني، وهو ما دفع سلاح الجو العماني للمساهمة في عمليات البحث.