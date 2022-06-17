الجمعة, يونيو 17, 2022
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إبراهيم سعدون..المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب روسيا بأمر عاجل بسببه!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إبراهيم سعدون watanserb.com

وطن- في محاولة منها له منع إعدامعقب تقدم مجموعة من المحامين ومنظمات حقوقية بشكوى لها، طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا، بعدم إعدام المرتزق المغربي الشاب إبراهيم سعدون، الذي حكمت عليه السلطات الانفصالية الموالية لها في شرق أوكرانيا “دونتسيك” بالإعدام لقتاله في صفوف القوات الأوكرانية.

وقالت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا ومقرها “ستراسبورغ” في فرنسا إنها “طلبت خصوصا من حكومة روسيا الاتحادية بموجب المادة 39 للمحكمة، ضمان عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد صاحب الشكوى، وضمان أن تكون ظروف احتجازه مناسبة، وتقديم أي مساعدة طبية ضرورية له”.

وتسمح المادة 39 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للمحكمة أن تأمر باتخاذ “تدابير موقتة” عندما يكون مقدمو الشكاوى معرضين “لخطر حقيقي بضرر لا يمكن إصلاحه”.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد رفع الشكوى منظمات حقوقية ومحامون عن المغربي إبراهيم سعدون الذي حكم عليه بالإعدام مع بريطانيين اثنين.

روسيا لا تزال ملزمة بقرارات المحكمة رغم انسحابها منها

وشددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن روسيا لا تزال ملزمة بقراراتها رغم طرد موسكو من مجلس أوروبا في منتصف آذار/مارس.

وطلبت من الكرملين تزويدها “في غضون أسبوعين، معلومات توضح الإجراءات والتدابير التي اتخذتها” السلطات الروسية لضمان احترام حقوق سعدون بموجب الاتفاقية.

ومع ذلك، قد لا تجد مطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صدى يذكر لدى موسكو بعد أن تبنى مجلس النواب الروسي عدة تعديلات قانونية في بداية يونيو تتيح التوقف عن تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة بعد 15 مارس/آذار الماضي.

الأمم المتحدة تصف المحاكمة بجريمة حرب

وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد أكد الأسبوع الماضي أن محاكمات المقاتلين الأجانب الثلاثة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وبحسب السلطات الروسية، استسلم الرجال الثلاثة وأسروا في منطقة ماريوبول مع نحو ألف مقاتل أوكراني في منتصف أبريل.

وقضت الخميس الماضي المحكمة العليا التابعة للانفصاليين في دونيتسك بإعدامهم.

رئيس الدوما يصف “سعدون” بالفاشي

من جانبه، زعم أكبر مشرع روسي إن المقاتلين المحكوم عليهم بالإعدام في المناطق الانفصالية بشرق أوكرانيا الموالية لموسكو “يستحقون” الموت.

وقال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما (مجلس النواب)، في تصريحات نقلتها صحيفة “موسكو تايمز” إن “عقوبة الإعدام هي العقوبة التي يستحقها هؤلاء الفاشيون”، مستخدمًا المصطلحات التي استخدمها الرئيس فلاديمير بوتين لتبرير غزو روسيا لأوكرانيا.

إبراهيم سعدون.. رئيس الدوما الروسي يصف المرتزق المغربي بالفاشي الذي يستحق الإعدام!

المصدرصحيفة "موسكو تايمز"، تحرير وترجمة وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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