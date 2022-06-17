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أحد “ذباب بن زايد” يتطاول على حفيظ دراجي لانتقاده “انبطاح الإمارات أمام إسرائيل”

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
التطاول على حفيظ دراجي watanserb.com
التطاول على حفيظ دراجي

وطن- تطاول المحلل الإماراتي محمد تقي، سبابا على المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، بسبب انتقاد “الأخير” للتطبيع الإماراتي مع إسرائيل، وما اعتبره “انبطاح” أبو ظبي صوب تل أبيب.

تقي قال في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “حفيظ دراجي معلق رياضي مضلل ومعتوه وحاقد هذا ملخص صفات معلق قناة الجزيرة السياسية الرياضية”.

وأضاف: “المعتوه لا يمثل في تصريحاته المسيئة دولة الجزائر لكن المؤكد أنها تمثل قناة الحقيرة ومن يمولها ويدعمها.. رسالة إلى البعض.. لا حياد ولا موضوعية حينما يكون الوطن هو المستهدف”.

تطاول المحلل الإماراتي على حفيظ دراجي جاء بسبب انتقاد وجهه المعلق الجزائري تجاه الانبطاح الإماراتي أمام الاحتلال الإسرائيلي.

وتؤكد تغريدات دراجي دائما موقفه المناهض للتطبيع، ورؤيته بأن الدول التي تروهل تجاه تل أبيب سبب ضعف الموقف العربي وتحديدا تجاه القضية الفلسطينية.

أثار دراجي ذلك في تعقيبه على استشهاد ثلاثة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال فجر الجمعة، بقوله: “ألو جماعة التطبيع والمستسلمين والخانعين..هل من مجيب ؟.. أصدقائكم أعدموا فجر اليوم 3 شبان فلسطينيين في جنين”.

وأضاف: “خالص العزاء والمواساة، لعوائل وذوي الشهداء الأبطال ولشعبنا الفلسطيني العظيم ، وخالص العزاء للأنظمة المطبعة في فقدان كرامتنا وشرفها وسيادتها”.

تطاول المحلل الإماراتي على حفيظ دراجي نظرا لمواقفه السياسية، يأتي ضمن حملة إماراتية منظمة تجاه المعلق الجزائري.

وتسببت تغريدة لدراجي، وصف فيها تطبيع الإمارات مع الاحتلال الإسرائيلي بـ”الانبطاح”، في هجوم واسع عليه من قبل كتائب الذباب الإماراتي التابعة لرئيس الدولة محمد بن زايد، ويديرها حمد المزروعي، المغرد البذيء المقرب منه.

دراجي كان يشير في تغريدة له، إلى تقرير لصحيفة إسبانية عن خسائر ستلحق بإسبانيا جراء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة معها، ليقول مغرد إماراتي: “ما شفنا هذا الإجراء عندما اعترفت اسبانيا بالقدس عاصمه لإسرائيل.”

رد دراجي بالقول: “ولا عندما انبطح بلدك الامارات وسلم أمره للإسرائيليين.”

وشنت كتائب الذباب الإماراتي هجوما عنيفا على المعلق الجزائري البارز، لدرجة وصلت إلى حد الافتراء على نجله بأنه “مثلي الجنس”.

ونشر أحد هذه الحسابات التابعة للذباب، صورة لحفيظ دراجي مع شاب زعم أنه نجله.

وكتب – في محاولة لتشويه صورة المعلق الجزائري: “نجل المعلق حفيظ الدراجي والذي ينتمي الى مجتمع الميم يقول إنه فخور بانتمائه لهذا المجتمع ولولا دعم والده لما وصل لهذه النجاحات”.

ذباب الإمارات يشيطن حفيظ دراجي ويزعم أن نجله “مثلي الجنس” بعد تصريحات له أغضبت أبوظبي

المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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