مراسيم سلطانية جديدة في سلطنة عمان: رئيس جديد لجهاز الرقابة المالية وإعادة تشكيل مجلس الوزراء

وطن – أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، الخميس، عدة مراسيم سلطانية، بينها تعيين رئيس جديد لجهاز الرقابة المالية والإدارية، وإعادة تشكيل مجلس الوزراء.

مراسيم سلطانية جديدة في سلطنة عمان

وشمل ‏المرسوم السلطاني “الأول” إعادة تشكيل مجلس الوزراء، و”الثاني” تنظيم إدارة شؤون القضاء، و”الثالث” ‏إصدار نظام المحافظات.

وتضمن المرسوم “الرابع” ‏تحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي، و”الخامس” تعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية، و”السادس” نقل اختصاص حصر وتثمين الممتلكات من وزارة الداخلية إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

ونصّ المرسوم “السابع” على تعيين محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بذات مرتبته ومخصصاته المالية، و”الثامن” على تعيين محافظين.

وتضمن المرسوم “التاسع” ‏تعيين غصن بن هلال بن خليفة العلوي رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير. وأورد المرسوم “العاشر” ‏التعيين في بعض المناصب.

ومرسوم إعادة تشكيل مجلس الوزراء في عمان يأتي للمرة الثانية في غضون عامين، وقد تضمن تعيين هلال السبتي وزيرًا جديدًا للصحة، وسالم العوفي وزيرًا للطاقة والتعدين.

وتم تعيين الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.