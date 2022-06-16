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مراسيم سلطانية جديدة في سلطنة عمان: رئيس جديد لجهاز الرقابة المالية وإعادة تشكيل مجلس الوزراء

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مراسيم سلطانية جديدة يصدرها السلطان هيثم بن طارق watanserb.com
السلطان هيثم بن طارق

وطن – أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، الخميس، عدة مراسيم سلطانية، بينها تعيين رئيس جديد لجهاز الرقابة المالية والإدارية، وإعادة تشكيل مجلس الوزراء.

مراسيم سلطانية جديدة في سلطنة عمان

وشمل ‏المرسوم السلطاني “الأول” إعادة تشكيل مجلس الوزراء، و”الثاني” تنظيم إدارة شؤون القضاء، و”الثالث” ‏إصدار نظام المحافظات.

وتضمن المرسوم “الرابع” ‏تحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي، و”الخامس” تعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية، و”السادس” نقل اختصاص حصر وتثمين الممتلكات من وزارة الداخلية إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

ونصّ المرسوم “السابع” على تعيين محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بذات مرتبته ومخصصاته المالية، و”الثامن” على تعيين محافظين.

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي

وتضمن المرسوم “التاسع” ‏تعيين غصن بن هلال بن خليفة العلوي رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير. وأورد المرسوم “العاشر” ‏التعيين في بعض المناصب.

غصن بن هلال بن خليفة العلوي
غصن بن هلال بن خليفة العلوي

ومرسوم إعادة تشكيل مجلس الوزراء في عمان يأتي للمرة الثانية في غضون عامين، وقد تضمن تعيين هلال السبتي وزيرًا جديدًا للصحة، وسالم العوفي وزيرًا للطاقة والتعدين.

هلال السبتي
هلال السبتي

وتم تعيين الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.

محمد بن سعيد بن خلفان المعمري
محمد بن سعيد بن خلفان المعمري
المصدرمركز الأخبار بوزارة الإعلام العمانية - وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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