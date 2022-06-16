الرئيسيةحياتنامحمد رمضان في تصرف صادم برُزم النقود داخل الطائرة بعد إلزامه بدفع...
حياتنا

محمد رمضان في تصرف صادم برُزم النقود داخل الطائرة بعد إلزامه بدفع 700 ألف دولار! (فيديو)

وطن
كتب وطن
محمد رمضان بتصرف صادم برُزم النقود داخل الطائرة بعد إلزامه بدفع 700 ألف دولار! (فيديو) watanserb.com

وطن– تجاهل الفنان المصري محمد رمضان، صدور حكم بإلزامه دفع مبلغ 13 مليون جنيه (700 ألف دولار)، لشبكة قنوات mbc. ورد بطريقة مستفزة كعادته.

“هواية أخويا”

ونشر محمد رمضان عبر “انستجرام”، فيديو له داخل طائرة وبجانبه رزمة دولارات، بينما سلط الكاميرا على شقيقه وهو يقوم بعد النقود.

وعلق رمضان على الفيديو: “هواية أخويا المفضلة”.

وكانت أغنية “متعودة” التي أداها مع مغني الجزائري سولكينغ، في خلفية الفيديو. والتي تتحدث عن ثرائه الفاحش الذي وصل له.

وكانت محكمة الجيزة الابتدائية في مصر، قد أصدرت حكمها على رمضان بضرورة رد كل المبالغ التي تقاضاها من شبكة قنوات .MBC

حكم قضائي

وألزمت المحكمة الفنان المصري، بإعادة العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5 في المائة وحتى تمام السداد.

وذلك نتيجة إخلال رمضان بالعقد المبرم مع المجموعة للقيام بأداء أعمال ومسلسلات تلفزيونية لتذاع حصرياً على مجموعه قنوات MBC.

وأصدرت إدارة قنوات “إم بي سي” بياناً رسمياً في الحكم.

وكانت شبكة قنوات “إم بي سي”، قد تعاقدت مع رمضان في الـ 5 من أكتوبر 2016 على التفرغ لأداء 3 مسلسلات تلفزيونية من إنتاج الشركة لأعوام 2017، 2019، 2020.

وتقاضى رمضان منها بالفعل بإيصالات موقعة منه مقدمات التعاقد عن هذه الأعمال الفنية. إلا أنه أخل بالتزاماته التعاقدية.

ويحق للشركة فسخ التعاقد مع رمضان طبقا لبنود العقد. مع المطالبة بالتعويض الاتفاقي المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه، وإلزامه برد ما تقاضاه من مبالغ نقدية مقدما.

فيلم “نمبر وان”

وفي ذات السياق، أعلن المستشار ثروت عبد الشهيد محامي شبكة قنوات MBC أنه بصدد دراسة الحكم لمطالبة رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن 100 مليون جنيه.

وعلى الصعيد الفني، يعود رمضان إلى السينما بفيلم «نمبر وان» بعد غياب 3 سنوات. حيث قَدّم آخر أفلامه «الكنز» الذي عُرِضَ على جزأين الأول عام 2017 والثاني 2019.

وطرح رمضان قبل أيام، كليب أغنيته الجديدة “بلالين”، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب». وهي من كلمات وألحان إسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل، ومدير تصوير فيكتور كريدي، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن.

وطن
وطنhttps://watanserb.com/
صحيفة وطن تأسست في واشنطن عام 1991 كصحيفة أسبوعية مطبوعة وتوزع في كافة الولايات المتحدة. دشنت موقعها الإلكتروني عام 1996 وكان من أوائل المواقع الإخبارية العربية. تحمل شعار تغرد خارج السرب.. وهو سرب الحكومات والأحزاب
اقرأ أيضاً
حياتنا

رقص مختلط لشباب وفتيات السعودية أمام محمد رمضان بحفل موسم جدة

حياتنا

محمد رمضان “عارٍ” وسط الراقصات في موسم جدة بالسعودية! (فيديو)

حياتنا

محمد رمضان يحمل دينا الشربيني ويرقص والجمهور: “مراتك فين؟”! (فيديو)

حياتنا

أجر محمد رمضان بحفل “يوم الاستقلال” في الأردن يُغضب الأردنيين!

حياتنا

“المشوار” لـٍ”دينا الشربيني ومحمد رمضان” .. مشهد إيحاءات جنسية في رمضان! (فيديو)

حياتنا

تناقض محمد رمضان يثير السخرية .. هذا ما كان يفعله أثناء خضوعه للعلاج بالحجامة! (فيديو)

حياتنا

رد صادم من محمد رمضان على مُتابعة طالبته بالتواضع! (شاهد)

حياتنا

رسالة صارمة من عالم أزهري لمحمد رمضان: “بشرهم بعذاب أليم”

حياتنا

مي العيدان تستعين بالإمام علي لتعلق على معجون أسنان محمد رمضان!

حياتنا

مفاجأة حول سعر معجون أسنان الذهب الذي استخدمه محمد رمضان!

حياتنا

محمد رمضان يستفز جمهوره من جديد بمعجون أسنان من الذهب عيار 24!

حياتنا

“تليفوني على قدي”.. ماذا فعل محمد رمضان مع شاب طلب منه هاتفاً حديثاً؟ (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا