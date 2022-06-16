قفزة كبيرة بسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان.. توقعات المحللين للأسبوع المقبل

وطن- شهدت أسعار الدولار داخل السوق الموازية (السوداء) اليوم، الخميس، ثباتا نوعا ما وكانت أقرب لأسعار الأمس.

ويتوقع محللون أن تشهد أسعار العملة الخضراء داخل السوق السوداء قفزة كبيرة، في تعاملات الأسبوع المقبل.

وكانت أسعار الدولار داخل السوق الموازي خلال الأسبوع الحالي، شهدت صعودا وهبوطا وترواحت بين 564 جنيها، و 570 جنيها.

وجاءت أسعار الدولار اليوم الخميس، داخل السوق السوداء في السودان 567 جنيها، بحسب ما أفاد متعاملون داخل هذه السوق لـ(وطن).

ورجح محللون سودانيون مختصين بالشأن الاقتصادي في تصريحات لـ(وطن)، أن تشهد أسعار الدولار ارتفاعا كبيرا داخل السوق الموزاي خلال الأسبوع المقبل مشيرين إلى أن السعر قد يتخطى حاجز 571 جنيها للدولار الواحد.

وعزى المحللون توقعاتهم تلك بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، وإصدار الحكومة فئات عملة جديدة.

وكان بنك السودان المركزي، قد أعلن قبل أيام عن طرح فئة نقدية جديدة بقيمة ألف جنيه، فيما قالت مصادر مصرفية سودانية إن فئة الألف جنيه كانت قد تم طباعتها في عام 2019.

ويشار إلى أن توقعات المحللين بانخفاض سعر الدولار في الأسبوع الحالي، جاءت عكسية وشهدت أسعار العملة الخضراء ارتفاعا مفاجئا وإن لم يكن كبيرا.

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس 16 يونيو 2022، انخفاضا في بنوك السودان وفي السوق السوداء (الموزاية).

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الخميس في السودان، 565 جنيها للشراء مقابل 569.2 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم 589.6 جنيها للشراء، و594.1 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 686.3جنيهات للشراء، و691.4 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.4 جنيه للشراء، مقابل 151.6 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 153.8 جنيها للشراء، مقابل 155جنيها للبيع.

وتحرص (وطن) على متابعة أحدث سعر للدولار في السودان داخل البنوك والسوق السوداء ـ عبر مصادرها الخاصة ـ لحظة بلحظة، ونقل الأسعار بشفافية تامة للجمهور السوداني داخل البلاد وخارجها.

ويعاني الاقتصاد السوداني أزمة اقتصادية حادة، بسبب ارتباك المشهد السياسي، تسببت بانتكاسة كبيرة للعملة الوطنية.

وفاقم هذه الأزمة جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي برمته، وكذلك الغزو الروسي لأوكرانيا.