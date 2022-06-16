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حياتنا

طليق بلقيس يحتضن فتاة بحميمية.. هل هي نجمة “باب الحارة”؟ (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
طليق الفنانة بلقيس يحتضن فتاة بحميمية.. هل هي نجمة
بلقيس فتحي وطليقها سلطان عبداللطيف

وطن– تجددت الشائعات حول طليق الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، بعد ظهوره وهو يحتضن فتاة متغزلاً بها، ما أثار تساؤلات جديدة حول حياته الخاصة.

الحب ونور عيوني

وظهر رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، عبر حسابه على “سناب شات”، وهو يحتضن فتاة حرص على تغطية وجهها.

وكتب طليق بلقيس فتحي في تعليقه على الصورة: “الحب ونور عيوني وصل”.

وبدأت تخمينات المتابعين حول عودة عبداللطيف وبلقيس معاً، خاصة أن شعر الفتاة الغامضة التي يحتضنها، يشبه كثيراً شعر الفنانة الإماراتية.

ليليا الأطرش أم بلقيس؟

بينما أكد آخرون أن الفتاة ليست بلقيس، مستدلين بذلك على انشغال في الترويج لأحدث أغنياتها باللهجة المصرية.

وتجددت الشكوك حول علاقته بالفنانة السورية ليليا الأطرش،  خاصة بعد ظهورهما معاً بفيديو وهما يجلسان بجانب بعضيهما دون توضيح سبب اللقاء أو مكانه.

ابن بلقيس

وفي سياق آخر، كشفت بلقيس لأول مرة عن وجه ابنها الوحيد من سلطان، تركي، والذي كانت تخفي وجهه عن الإعلام منذ ولادته قبل 4 سنوات.

ونشرت الفنانة يمنية الأصل، فيديو من سيارتها وتركي يجلس بجوارها. وسألته: “تركي إنت كويس”.

وتداول الناشطون المقطع بشكل واسع، كونها الأولى التي تنشر فيها بلقيس وجه ابنها.

حلاقة بالشفرة!

هذا وقد أثارت بلقيس بالأمس، جدلاً بعد ظهورها وهي تحلق ذقنها بالشفرة.

ونشرت بلقيس فيديو من كواليس كليب “ونتدلع”، وهي تحلق ذقنها كالرجال. وعقبت: “فيديو كواليس وبهجة وضحك ودلع مع عم ممدوح . من كليب ونتدلع بلقيس اللي حقق أكثر من مليون مشاهدة في غضون ساعات”.

 

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واحتفلت بلقيس بتصدر أغنيتها الجديدة “ونتدلع” الترند بعد ساعات قليلة من طرحها.

ونشرت الفنانة عبر صفحتها الخاصة أن أغنيتها ترند في أغلب الدول العربية وبينها مصر، الإمارات، السعودية والكويت.

والأغنية من كلمات والحان الشاعر والملحن عزيز الشافعي والتوزيع الموسيقي لأحمد عادل.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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