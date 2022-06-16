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سلطنة عمان توجه جميع مساجدها لنصرة النبي في خطبة الجمعة:”إلا رسول الله”

باسل النجار
كتب باسل النجار
خطبة الجمعة في سلطنة عمان watanserb.com
خطبة الجمعة في سلطنة عمان

وطن- وجهت سلطنة عمان في بيان رسمي عبر وزارة الأوقاف، جميع مساجدها أن تكون خطبة الجمعة لهذا الأسبوع، نصرة للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ تحت عنوان “إلا رسول الله”.

“إلا رسول الله”.. خطبة الجمعة في سلطنة عمان

ويأتي ذلك بالتزامن مع إساءات الحزب الحاكم في الهند للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، والتي تسببت بموجة غضب عامة في العالم الإسلامي، وتسببت باستدعاء سفراء الهند بعدة دول.

ونشرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، مقتطفات من خطبة الجمعة المشار إليها تحت عنوان “إلا رسول الله”، وجاءت كالتالي:

“إلا رسول الله يا مودي”.. مفتي عُمان يدعو المسلمين لانتفاضة بعد التطاول على أم المؤمنين عائشة

ـ من عظيم مقام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عند ربه أن ناداه الله بالنبوة والرسالة، فقال “يا أيها النبي” وقال “يا أيها الارسول” ولم يكن ذلك لأحد من العالمين.

ـ إن من زين له سوء عمله الانتقاص من شأن رسول الله، كمن حقر الجبل وصغر البحر، وما حقر إلا نفسه ليصدق عليه قول الله “ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”.

ـ كان النبي الكريم يحزنه قول الباطل يه ويضيق صدره بما يقولون، وإن أتباعه إلى يوم الدين يحزنهم ما يحزنه صلى الله عليه وسلم، ويضيق صدرهم بما يضيق به صدر نبيهم، فكيف يلامون في غضبهم له ودفاعهم عنه.

ـ من دلائل محبة رسول الله عدم التوقف عن معرفة سيرته والبحث في مناقبه وشمائله، لتكون تلك الأخلاق مثالا لنا في أقوالنا وأفعالنا، وسلوكنا ومعاملاتنا.

ـ إن من أوجب الواجب علينا غرس حب رسول الله بأفعالنا قبل أقوالنا في أسرنا وأولادنا ومن حولنا، وليعلم المسلمون الذين يكونون في دراسة أو عمل أو خلطة بغير المسلمين أنهم سفراء رسول الله، فليحسنوا السفارة وليؤدوا الأمانة.

مفتي سلطنة عمان ونصرة النبي

ويشار إلى أنه كان من أوائل المتصدين لهذه الإساءة هو مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي.

ويوم 4 يونيو الجاري، أصدر المفتي بيانا عاجلا عقب تلك التصريحات، شن فيه هجوما عنيفا على الحزب الحاكم بالهند، ودعا المسلمين للانتفاضة.

وبحسب البيان الذي رصدته (وطن) وقتها، فقد اعتبر المفتي العام للسلطنة، أن التطاول على أم المؤمنين عائشة هو بمثابة حرب على كل المسلمين في العالم.

وشدد الخليلي كذلك على أن ذلك “أمر يستدعي أن يقوم المسلمون كلهم قومة واحدة ليوقفوا هذا العدوان السافر على أمة الإسلام وعلى نبيها.”

وكانت تغريدة لـ “Naveen Kumar Jindal” المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند، أساء فيها للسيدة عائشة أم المؤمنين ـ اضطر لحذفها لاحقا ـ فجرت غضب المسلمين ودفعت دول عربية لاستدعاء سفير الهند لديها واتخاذ مواقف حاسمة.

كلمة نارية لمفتي عمان نصرة للنبي

وكان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، قد خص “الھیئة العالمیة لنصرة نبي الإسلام” بكلمة قوية، نصرة للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وردًا على الإساءة لمقامه الكريم، من قبل المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند.

وبحسب الفيديو الذي بثته الهيئة على حساباتها بمواقع التواصل ورصدته (وطن)، قال مفتي سلطنة عمان، إن سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو أشرف ما شرف به العالمين وأسمى من سمى به الكون.

وتابع:”واختاره الله ليكون صفوة خلقه وعنوان رسله وخاتم الرسالات التي جاءت بواسطة أنبيائه من قبل، واختاره الله لهذه المهمة العظيمة.

وقال الشيخ الخليلي إن الله “بين عظم هذه المهمة بقوله:وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.”

كما أشار مفتي عام سلطنة عمان، إلى أن هذه الرحمة ليست مقتصرة على البشر وحدهم ولا في جنس العقلاء فقط، وإنما هي رحمة شاملة للعالمين التي تعني كل ما يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، حسب وصفه.

واستطرد “الخليلي”:”وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القدر من عظم الشأن، وهذا وصف الله سبحانه وتعالى له فما عسى أن يقول القائلون فيه سواء المادحون والقادحون.”

ووصف مفتي سلطنة عمان حب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأنه “عاطفة تشتعل في النفوس وتهيمن عليها وتسيطر على العقل والوجدان.. ولذلك لابد من الدفاع عنه ونصرته.”

وبين المفتي أن “من ناصره بعد مماته كمن ناصره في حياته.”

كلمة نارية جديدة لمفتي سلطنة عمان نُصرة للنبي (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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