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ريال مدريد في ورطة!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ريال مدريد في أزمة حقيقية بشأن لاعبيه watanserb.com
ريال مدريد في أزمة حقيقية بشأن لاعبيه

وطن – كشف تقرير إسباني، الأريعاء، بأن ريال مدريد على بوادر أزمة حقيقة تعصف به، بشأن عدد من نجومه الذين لم يتلقوا بعد جواز السفر الأوروبي، وهو ما يمنع إدارة النادي من التعاقد مع أي لاعب من خارج قارة أوروبا.

ووفق اللوائح المنصوص عليها من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم (الليغا)، بأن يسمح بتسجيل 3 لاعبين فقط من غير الحاصلين على الجنسية الأوروبية فقط. لكن الريال لديه العديد من اللاعبين الذي لم يحصلوا بعد على الجوزات الأوروبية حتى الآن.

أزمة ريال مدريد

وأفادت صحيفة (آس) الإسبانية، بأن ريال مدريد يمتلك 3 من اللاعبين في صفوف فريقه غير أوروبيين، وهم البرازيلي فينسيوس توباس ومواطنه رينير جيسوس، والياباني تاكيفوسا كوبو.

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وأضحت الصحيفة، أنه من المستحيل تسجيل أي من اللاعبين الثلاثة في قائمة ريال مدريد الموسم المقبل، إلا بعد الحصول على جواز سفر إسباني لحل هذه المشكلة.

الميركاتو الصيفي

كما وأردفت، ” ريال مدريد بدأ بالفعل في إجراءات حصول الثلاثي الملكي، الذي يلعب في صفوف الفريق الأول على جوزات سفر أوروبية، ولكن من غير المرجح أن تتم العملية قبيل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية”.

وكان ريال مدريد الإسباني، قد أعلن في وقت سابق عن ضم النجم الألماني أنطونيو روديجر، قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي. والموهبة الفرنسية الصاعدة أوريلين تشواميني القادم من فريق موناكو الفرنسي.

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دعم برشلونة

وفي سياق آخر، فقد وجه رئيس نادي ريال مدريد “فلورنتينو بيريز“، رسالة دعم إلى نظيره “خوان لابورتا” رئيس نادي برشلونة، في مقابلة صحفية مع برنامج “إل تشيرينجيتو” الإسباني الشهير، قائلاً: ” البارسا نادٍ جاد بCVC يقصد (صندوق الاستثمار). كما بالتأكيد سيمضي قدماً”.

وأضاف، “ برشلونة واحد من أعظم الأندية في العالم. حيث تبلغ قيمته 5 مليار يورو، كما ويمكن أن يمر في موقف صعب، ولكن لديه آليات للمضي قدماً. نحن جميعاً نتمنى أن يتجاوز أزمته من أجل كرة القدم الإسبانية”.

ويسعى نادي ريال مدريد الإسباني (الميرينغي)، إلى عقد المزيد من الصفقات على صعيد تدعيم خط هجومه، في موسم الانتقالات الصيفية، بعد نجاحه في التعاقد مع روديجو وتشواميني في مركزي خط الدفاع ووسط الفريق الملكي.

ومن الجدير بالذكر، بأن الريال قد توج ب3 ألقاب الموسم المنصرم، على الصعيد المحلي والقاري، وهم لقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، ولقب دوري أبطال أوروبا. تحت قيادة المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي.

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المصدروطن + صحيفة (آس) + إل تشيرينجيتو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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