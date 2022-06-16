ريال مدريد في ورطة!

وطن – كشف تقرير إسباني، الأريعاء، بأن ريال مدريد على بوادر أزمة حقيقة تعصف به، بشأن عدد من نجومه الذين لم يتلقوا بعد جواز السفر الأوروبي، وهو ما يمنع إدارة النادي من التعاقد مع أي لاعب من خارج قارة أوروبا.

ووفق اللوائح المنصوص عليها من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم (الليغا)، بأن يسمح بتسجيل 3 لاعبين فقط من غير الحاصلين على الجنسية الأوروبية فقط. لكن الريال لديه العديد من اللاعبين الذي لم يحصلوا بعد على الجوزات الأوروبية حتى الآن.

أزمة ريال مدريد

وأفادت صحيفة (آس) الإسبانية، بأن ريال مدريد يمتلك 3 من اللاعبين في صفوف فريقه غير أوروبيين، وهم البرازيلي فينسيوس توباس ومواطنه رينير جيسوس، والياباني تاكيفوسا كوبو.

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وأضحت الصحيفة، أنه من المستحيل تسجيل أي من اللاعبين الثلاثة في قائمة ريال مدريد الموسم المقبل، إلا بعد الحصول على جواز سفر إسباني لحل هذه المشكلة.

#ريال_مدريد يواجه أزمة تمنعه من التعاقد مع لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، إذ لا تسمح اللوائح بوجود أكثر من 3 لاعبين من خارج أوروبا في الملعب، وحالياً يشغلها البرازيليون ميليتاو، وفينيسيوس، ورودريغو، ولم يحصل أي منهم على الجنسية الإسبانية#الشرق_رياضة#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/oPXWGROxsJ — اقتصاد الشرق رياضة (@AsharqBSP) June 8, 2022

الميركاتو الصيفي

كما وأردفت، ” ريال مدريد بدأ بالفعل في إجراءات حصول الثلاثي الملكي، الذي يلعب في صفوف الفريق الأول على جوزات سفر أوروبية، ولكن من غير المرجح أن تتم العملية قبيل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية”.

وكان ريال مدريد الإسباني، قد أعلن في وقت سابق عن ضم النجم الألماني أنطونيو روديجر، قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي. والموهبة الفرنسية الصاعدة أوريلين تشواميني القادم من فريق موناكو الفرنسي.

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دعم برشلونة

وفي سياق آخر، فقد وجه رئيس نادي ريال مدريد “فلورنتينو بيريز“، رسالة دعم إلى نظيره “خوان لابورتا” رئيس نادي برشلونة، في مقابلة صحفية مع برنامج “إل تشيرينجيتو” الإسباني الشهير، قائلاً: ” البارسا نادٍ جاد بCVC يقصد (صندوق الاستثمار). كما بالتأكيد سيمضي قدماً”.

وأضاف، “ برشلونة واحد من أعظم الأندية في العالم. حيث تبلغ قيمته 5 مليار يورو، كما ويمكن أن يمر في موقف صعب، ولكن لديه آليات للمضي قدماً. نحن جميعاً نتمنى أن يتجاوز أزمته من أجل كرة القدم الإسبانية”.

غلاف الآس | "مبابي هذا ليس مبابي". – بيريز : توقف كيليان عن كونه لاعب كرة القدم الذي أردناه. بيريز : برشلونة سيتقدم لأنه جاد. بيريز : السوبر ليغ؟ لا يزال على قيد الحياة. سنذهب إلى النهاية. بيريز : تيباس لا يدعم ريال مدريد، إنه يضره. pic.twitter.com/pgVAyFRhjW — Insider Real (@RMCFarab) June 16, 2022

ويسعى نادي ريال مدريد الإسباني (الميرينغي)، إلى عقد المزيد من الصفقات على صعيد تدعيم خط هجومه، في موسم الانتقالات الصيفية، بعد نجاحه في التعاقد مع روديجو وتشواميني في مركزي خط الدفاع ووسط الفريق الملكي.

ومن الجدير بالذكر، بأن الريال قد توج ب3 ألقاب الموسم المنصرم، على الصعيد المحلي والقاري، وهم لقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، ولقب دوري أبطال أوروبا. تحت قيادة المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي.

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