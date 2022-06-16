حفل سعد لمجرد وإليسا في السعودية بالتزامن مع موسم الحج يفجر موجة غضب

وطن- تسبب الإعلان عن إقامة حفلة غنائية للفنان سعد لمجرد، في جدة بالسعودية بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد منهم عن رفضهم لما وصفوه بـ”تدنيس أرض الحرمين”.

حفل سعد لمجرد وإليسا في جدة

وتأتي هذه الاعتراضات لأن الحفل الذي تشاركه فيه الفنانة إليسا يتزامن مع موسم الحج.

فيما رحب آخرون بحفل الفنان المغربي مؤيدين رؤية ولي العهد محمد بن سلمان الانفتاحية.

وتستعد إليسا لإحياء الحفل مع سعد لمجرد، والمقرر إقامة غدا، الجمعة 17 يونيو الجاري، ضمن موسم حفلات جدة 2022.

الصفحة الرسمية لشركة “روتانا لايف”، بثت مقطع فيديو ترويجي للحفل عبر حساباتها بمواقع التواصل.

وكتبت روتانا: “يلا نعيش أيامنا الحلوة..ضمن حفلات موسم جدة..نحتفل معكم هذا الأسبوع بحفل يحيونه الفنانة إليسا والفنان سعد لمجرد”.

وشارك لمجرد مقطع فيديو تشويقي عن الحفلة المرتقبة، يتضمن مقطعاً من “الديو” الذي قدمه مع الفنانة اللبنانية أليسا بعنوان “من أول دقيقة”.

وانتقد عدد كبير من النشطاء الحفل المرتقب بسبب القضايا التي تلاحق صاحبه والمتعلقة بالاعتداء الجنسية على فتيات، والتي لم يتم إعلان براءته منها بعد.

موسم حج واشهر حرم والحفلات هذي يصير فيها منكرات ومحرمات كثيره غير الاغاني مو موضوع اغاني بس مناظر مقززه للانسان السوي حسبنا الله ونعم الوكيل #نرفض_سعد_المجرد_في_جده — A 🇸🇦 (@51229A) June 16, 2022

وعبر وسم “نرفض سعد لمجرد في جدة” والذي تصدر التريند، كتبت ناشطة:”موسم حج واشهر حرم والحفلات هذي يصير فيها منكرات ومحرمات كثيره غير الاغاني مو موضوع اغاني بس مناظر مقززه للانسان السوي حسبنا الله ونعم الوكيل.”

وكتب أحد المعلقين: “المصريين رفضوه.. العراقيين طردوه..أي بنت تروح لحفلته ما عندها كرامة.. شتبين فيه”.

حفل في موسم الحج والأشهر الحرم

وطالب البعض بمنع الحفل الذي يأتي في موسم الحج والأشهر الحرم.

وعلق ” محمد اليحيا” أن هيئة الترفيه تحول موسم الحج لموسم حفلات ورقص وغناء”.

مضيفا أن المملكة كانت في مثل هذا الوقت من كل عام “توجه كل طاقاتها الإعلامية للإحتفاء بضيوف بيت الله الحرام ولخلق جو إيماني عظيم يشعر به كل المسلمين في جميع أصقاع الأرض واليوم ، موسم الحج يمر وسط الضجيج والصخب.”

#نرفض_سعد_المجرد_في_جده هيئة الترفيه تحول موسم الحج لموسم حفلات ورقص وغناء !!

كانت المملكة في هذا الوقت من كل عام توجه كل طاقاتها الإعلامية للإحتفاء بضيوف بيت الله الحرام ولخلق جو إيماني عظيم يشعر به كل المسلمين في جميع أصقاع الأرض.

اليوم ، موسم الحج يمر وسط الضجيج والصخب💔 pic.twitter.com/gn4GsZLjQp — محمد اليحيا (@mo7ammadalyahya) June 7, 2022

فيما دونت مغردة:”نرفض وبشدة حضوره هذا موسم حج وليس موسم حفلات.”

مضيفة:”شهر ذو القعدة من الأشهر الحرم الطاعة فيها مضاعفة والمعصية فيها معظمة فيها العشر الاوائل من ذي الحجة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم عاشوراء ( فلَا تظلِموا فيهنَّ أنفُسكم )”

وقال “هشام: “تخيل سعد لمجرد معْتصب ألغيت حفلاته في العراق ومصر ودول أخرى عربية، بينما نحن دولة الحرمين الشريفين نقبله نحن وندعه يغني وكأن شيئاً لم يكن”

المشكلة كمان ان الحفل يوم عبادة يوم الجمعة الله ياخذهم من تفكير والله اللي بيحضر الحفل مختل عقلي، تخيل سعد لمجرد معْتصب الغيت حفلاته في العراق ومصر ودول أخرى عربية ونجي أحنا نقبله ونخليه يغني وعادي ولا كأن في شيئ وأحنا دولة الحرمين الشريفين ليش سلامات #نرفض_سعد_المجرد_في_جده — هشام (@hesham_on) June 16, 2022

فيما قال مغرد مستنكرا:”مهزلة ومغازلة العلمانية في الأشهر الحرم.”

وعلق آخر: “مُغتصِب مُتحرِش خاوي فنياً ساقط اخلاقياً مُجرم مُعلق قانونياً مرفوض ومطرود من عِدة دول هارب متملص من العدالة! وهنا روتانا ترحب فيه!!”

وتساءلت صاحبة حساب “فيروز الحرية”: “هل يعقل ان تعاقب فتاتان بسبب رحلة للمالديف بغرامة ٤٠٠ الف -في إشارة إلى قصة رهف القحطاني- ومغتصب مجرم مدان بدول كبرى بها قضاء نزيه يستقبل كبطل و يدفع له ملايين؟”

شروط “روتانا” لحضور حفل سعد لمجرد وإليسا.. ممنوع الرقص

ووضعت شركة “روتانا” عدة شروط لحضور الحفل، منها ارتداء بالزي الرسمي و لن يسمح بدخول الملابس الرياضية، كما قالت إنه “يمنع الرقص نهائياً”.

وكذلك جاء في تعليمات روتانا:”يرجي الحفاظ علي العادات و التقاليد ويمنع التصوير، وممنوع التدخين.”

وتابع بيان الشركة السعودية:”يمنع منعاً باتاً دخول القداحات والسجائر الالكترونية والسوائل والمأكولات.

وأضاف:”يجب على جميع الحضور تحميل تطبيق توكلنا وأن تكون حالة المدعو للحفل محصن.”

وشددت روتانا أنه في حالة عدم اتباع هذه التعليمات سوف يتعرض المخالف للمسائلة القانونية.