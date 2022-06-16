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حفل سعد لمجرد وإليسا في السعودية بالتزامن مع موسم الحج يفجر موجة غضب

باسل النجار
كتب باسل النجار
حفل سعد لمجرد وإليسا في السعودية watanserb.com
حفل سعد لمجرد وإليسا في السعودية

وطن- تسبب الإعلان عن إقامة حفلة غنائية للفنان سعد لمجرد، في جدة بالسعودية بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد منهم عن رفضهم لما وصفوه بـ”تدنيس أرض الحرمين”.

حفل سعد لمجرد وإليسا في جدة

وتأتي هذه الاعتراضات لأن الحفل الذي تشاركه فيه الفنانة إليسا يتزامن مع موسم الحج.

فيما رحب آخرون بحفل الفنان المغربي مؤيدين رؤية ولي العهد محمد بن سلمان الانفتاحية.

وتستعد إليسا لإحياء الحفل مع سعد لمجرد، والمقرر إقامة غدا، الجمعة 17 يونيو الجاري، ضمن موسم حفلات جدة 2022.

الصفحة الرسمية لشركة “روتانا لايف”، بثت مقطع فيديو ترويجي للحفل عبر حساباتها بمواقع التواصل.

وكتبت روتانا: “يلا نعيش أيامنا الحلوة..ضمن حفلات موسم جدة..نحتفل معكم هذا الأسبوع بحفل يحيونه الفنانة إليسا والفنان سعد لمجرد”.

وشارك لمجرد مقطع فيديو تشويقي عن الحفلة المرتقبة، يتضمن مقطعاً من “الديو” الذي قدمه مع الفنانة اللبنانية أليسا بعنوان “من أول دقيقة”.

وانتقد عدد كبير من النشطاء الحفل المرتقب بسبب القضايا التي تلاحق صاحبه والمتعلقة بالاعتداء الجنسية على فتيات، والتي لم يتم إعلان براءته منها بعد.

وعبر وسم “نرفض سعد لمجرد في جدة” والذي تصدر التريند، كتبت ناشطة:”موسم حج واشهر حرم والحفلات هذي يصير فيها منكرات ومحرمات كثيره غير الاغاني مو موضوع اغاني بس مناظر مقززه للانسان السوي حسبنا الله ونعم الوكيل.”

إليسا في أحضان سعد لمجرد ووصلة غزل بينهما!

وكتب أحد المعلقين: “المصريين رفضوه.. العراقيين طردوه..أي بنت تروح لحفلته ما عندها كرامة.. شتبين فيه”.

حفل في موسم الحج والأشهر الحرم

وطالب البعض بمنع الحفل الذي يأتي في موسم الحج والأشهر الحرم.

وعلق ” محمد اليحيا” أن هيئة الترفيه تحول موسم الحج لموسم حفلات ورقص وغناء”.

مضيفا أن المملكة كانت في مثل هذا الوقت من كل عام “توجه كل طاقاتها الإعلامية للإحتفاء بضيوف بيت الله الحرام ولخلق جو إيماني عظيم يشعر به كل المسلمين في جميع أصقاع الأرض واليوم ، موسم الحج يمر وسط الضجيج والصخب.”

فيما دونت مغردة:”نرفض وبشدة حضوره هذا موسم حج وليس موسم حفلات.”

مضيفة:”شهر ذو القعدة من الأشهر الحرم الطاعة فيها مضاعفة والمعصية فيها معظمة فيها العشر الاوائل من ذي الحجة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم عاشوراء ( فلَا تظلِموا فيهنَّ أنفُسكم )”

وقال “هشام: “تخيل سعد لمجرد معْتصب ألغيت حفلاته في العراق ومصر ودول أخرى عربية، بينما نحن دولة الحرمين الشريفين نقبله نحن وندعه يغني وكأن شيئاً لم يكن”

فيما قال مغرد مستنكرا:”مهزلة ومغازلة العلمانية في الأشهر الحرم.”

وعلق آخر: “مُغتصِب مُتحرِش خاوي فنياً ساقط اخلاقياً مُجرم مُعلق قانونياً مرفوض ومطرود من عِدة دول هارب متملص من العدالة! وهنا روتانا ترحب فيه!!”

وتساءلت صاحبة حساب “فيروز الحرية”: “هل يعقل ان تعاقب فتاتان بسبب رحلة للمالديف بغرامة ٤٠٠ الف -في إشارة إلى قصة رهف القحطاني- ومغتصب مجرم مدان بدول كبرى بها قضاء نزيه يستقبل كبطل و يدفع له ملايين؟”

شروط “روتانا” لحضور حفل سعد لمجرد وإليسا.. ممنوع الرقص

ووضعت شركة “روتانا” عدة شروط لحضور الحفل، منها ارتداء بالزي الرسمي و لن يسمح بدخول الملابس الرياضية، كما قالت إنه “يمنع الرقص نهائياً”.

وكذلك جاء في تعليمات روتانا:”يرجي الحفاظ علي العادات و التقاليد ويمنع التصوير، وممنوع التدخين.”

وتابع بيان الشركة السعودية:”يمنع منعاً باتاً دخول القداحات والسجائر الالكترونية والسوائل والمأكولات.

وأضاف:”يجب على جميع الحضور تحميل تطبيق توكلنا وأن تكون حالة المدعو للحفل محصن.”

وشددت روتانا أنه في حالة عدم اتباع هذه التعليمات سوف يتعرض المخالف للمسائلة القانونية.

سعد لمجرد في السعودية بعد ورطته في العراق!

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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