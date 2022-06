بالأرقام .. أبرز المرشحين بقوة للتتويج بلقب مونديال كأس العالم 2022

وطن – كشف موقع “The Analyst” الأمريكي، المتخصص في تحليل البيانات الرياضية، عن أبرز المرشحين بقوة للظفر بلقب مونديال كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في دولة قطر مع نهاية شهر نوفمبر المقبل.

ووفق الموقع الأمريكي التابع لشبكة (أوبتا) العالمية، المتخصصة في مجال الإحصائيات الرياضية، بأن فرص تأهل منتخبي البرازيل وفرنسا إلى نهائي مونديال قطر 2022، كبيرة جداً. حيث أن الموقع وضع الديوك الفرنسي في صدارة المرشحين، ويليه في الوصافة البرازيل (السامبا).

وكان منتخب فرنسا والبرازيل، قد تواجها من قبل في مونديال كأس العالم في نسخته عام 1998، كما أن كلا المنتخبين قد تصدرا مجموعتهما في تصفيات مونديال قطر 2022، ولذلك فهما من أبرز المرشحين بالوصول إلى نهائي المونديال. وفق ما ذكره الموقع الأمريكي.

ICYMI: We're now down to 32 teams, and we've got our first 2022 World Cup predictions.

France to become the first team since Brazil in 1962 to retain the World Cup? 🤔🔮

Full article: ➡️ https://t.co/vodGiGLhYU pic.twitter.com/Jyt5w9oAIj

— The Analyst (@OptaAnalyst) June 15, 2022