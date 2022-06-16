بالأرقام .. أبرز المرشحين بقوة للتتويج بلقب مونديال كأس العالم 2022

وطن – كشف موقع “The Analyst” الأمريكي، المتخصص في تحليل البيانات الرياضية، عن أبرز المرشحين بقوة للظفر بلقب مونديال كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في دولة قطر مع نهاية شهر نوفمبر المقبل.

ووفق الموقع الأمريكي التابع لشبكة (أوبتا) العالمية، المتخصصة في مجال الإحصائيات الرياضية، بأن فرص تأهل منتخبي البرازيل وفرنسا إلى نهائي مونديال قطر 2022، كبيرة جداً. حيث أن الموقع وضع الديوك الفرنسي في صدارة المرشحين، ويليه في الوصافة البرازيل (السامبا).

أبرز المرشحين لنيل لقب مونديال كأس العالم 2022

وكان منتخب فرنسا والبرازيل، قد تواجها من قبل في مونديال كأس العالم في نسخته عام 1998، كما أن كلا المنتخبين قد تصدرا مجموعتهما في تصفيات مونديال قطر 2022، ولذلك فهما من أبرز المرشحين بالوصول إلى نهائي المونديال. وفق ما ذكره الموقع الأمريكي.

ICYMI: We're now down to 32 teams, and we've got our first 2022 World Cup predictions. France to become the first team since Brazil in 1962 to retain the World Cup? 🤔🔮 Full article: ➡️ https://t.co/vodGiGLhYU pic.twitter.com/Jyt5w9oAIj — The Analyst (@OptaAnalyst) June 15, 2022

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وأعطى موقع “The Analyst” الأمريكي، نسبة 17.93% لمنتخب فرنسا للفوز بمونديال قطر والحفاظ على لقبها في النسخة الماضية عام 2018، كما ويليها منتخب البرازيل بنسبة 15.73%.

وجاء منتخب إسبانيا في المركز الثالث من الترتيب للفوز بمونديال قطر 2022، بنسبة 11.53%، ثم إنجلترا بنسبة 8.03% في المركز الرابع، ومنتخب بلجيكيا في المركز الخامس بنسبة 7.90%. ثم منتخب هولندا بنسبة 7.70% في المركز السادس، وجاء منتخب ألمانيا في المركز السابع بنسبة 7.21%.

الأرجنتين والبرتغال

كما وجاء منتخب الأرجنتين (راقصي التانغو)، الذي سيتولى قيادته الجوهرة الأرجنتينة ليونيل ميسي 34 عاماً، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بنسبة 6.45% في المركز الثامن، كما ويليها منتخب البرتغال الذي يتولى قيادة فريقه كريستيانو رونالدو في المركز التاسع بنسبة 5.11%.

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وآتى منتخب قطر (العنابي) المستضيف للمونديال في المركز ال20، ضمن أبرز المرشحين لنيل لقب المونديال بنسبة 0.35%. كما وجاء منتخبي تونس (نسور قرطاج) و المغرب (أسود الأطلس) في المركزين ال27 وال28 من الترتيب بنسبة 0.01%.

بينما جاء منتخب السعودية (النسور أو الخضر)، في المراكز الثلاثة الأخيرة مع الكاميرون وكوستاريكا، دون وضع أي نسبة للترشيح لمونديال قطر 2022.

يشار إلى أن مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022، ستقام لأول مرة في دولة عربية (قطر)، في ال21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2022. كما وستكون المباراة الختامية في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

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