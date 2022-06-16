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إصابة ملك المغرب محمد السادس بفيروس كورونا.. طبيبه الخاص يكشف التفاصيل

باسل النجار
كتب باسل النجار
إصابة ملك المغرب بفيروس كورونا watanserb.com
إصابة ملك المغرب بفيروس كورونا

وطن- أعلنت وكالة الأنباء المغربية إصابة الملك محمد السادس، بفيروس كورونا.

وجاء في بيان الوكالة الذي طالعته (وطن)، أن البروفيسور الحسن بليمني، الطبيب الخاص للملك، كشف عن إصابة محمد السادس اليوم.

وقال “بليمني” في بلاغ له، الخميس، إن الملك محمد السادس، تعرض لفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، بدون أعراض.

الطبيب الخاص بملك المغرب محمد السادس، أفاد أيضا بأنه وصف له فترة راحة لبضعة أيام.

وجاء في بيان البروفيسور الحسن بليمني الذي نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية: “حفظ الله جلالة الملك، وأنعم عليه بأردية الشفاء العاجل، وأدام على جلالته نعمة الصحة والعافية”.

رحلة الملك إلى فرنسا

وكان ملك المغرب محمد السادس قد سافر إلى فرنسا منذ عشرة أيام. هذه الرحلة التي تم الإعلان عن أنها رحلة خاصة. لا أحد يعرف أسبابها المفاجئة، لا سيما أنه منذ وصوله إلى باريس لم يظهر الملك علانية.

وبحسب تقرير لصحيفة “أفريك” الفرنسية، لم ترد أخبار من ملك المغرب منذ 10 أيام، باستثناء ما يعلمه الجميع أنه غادر تراب المغرب إلى فرنسا في 1 يونيو الماضي. وتمت هذه الرحلة بعد رفع القيود المرتبطة بـ كوفيد-19.

وبحسب ترجمة “وطن” فإن ملك المغرب توارى على الأنظار بمجرد سفره إلى فرنسا. فعلى عكس رحلاته السابقة لم يظهر محمد السادس علنًا، ناهيك أنه لم يتواصل مع المغاربة المغتربين، وأبقى نفسه بعيدًا عن الأنظار.

عملية جراحية في القلب كل عامين

وكشف تقرير الصحيفة أيضا أنه منذ عام 2018، بات الملك يخضع لعملية جراحية في القلب كل عامين.

فبعد التدخل الطبي في باريس، خضع محمد السادس لعملية جراحية في قصره بالرباط.

وهذا يشير بحسب التقرير إلى أن رحلة باريس، لعام 2022، ستكون مرتبطة بالمشاكل الصحية التي سيكون الملك ضحية لها.

ومحمد السادس بن الحسن الثاني، هو ملك المغرب منذ عام 1999.

ويعد محمد السادس هو الملك الثالث والعشرون للمغرب، وتولى الحكم خلفًا لوالده الملك الحسن الثاني بعد وفاته.

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المصدروكالة الأنباء المغربية ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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