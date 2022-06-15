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رياضة

6 تغييرات ديناميكية مرتقبة على لوائح كرة القدم

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
لوائح الفيفا الجديدة watanserb.com
تغييرات جدرية على لوائح كرة القدم

وطن – من المحتمل أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بإحداث 6 قوانين جذرية جديدة من أجل تحسين كرة القدم، التي من المقرر أن تبدأ في الأول من شهر يوليو/ تموز القادم.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الإثنين، في اجتماعه الذي عقده في العاصمة القطرية (الدوحة)، بمناقشة قانون التبديلات الخمسة، واستخدام تقنية التسلل (الآلي)، ومسألة إهدار الوقت البديل، وكذلك مدة اللعب الفعلي في المباريات القادمة.

الفيفا ولوائح كرة القدم الجديدة

ومن المرجح أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، خلال الأسابيع القليلة القادمة، إجراء تجربة التقنية الجديدة ( التسلل الآلي)، الذي يطلق عليها ب(رجل الخط)، من أجل استخدامها بشكل رسمي في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

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ونرفق لكم متابعينا الأعزاء اللوائح ال6 الجديدة على قوانين كرة القدم، من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا)، كما يلي:

الوقت الضائع (البديل)

وقال رئيس اتحاد الفيفا السويسري جياني إنفانتينو، في تصريح صحفي له بشأن الوقت البديل في المباراة، ” نحن قلقون بشأن إهدار الوقت، كما وهناك إجراء جديد يجب اتخاذه، والمتمثل باتخاذ ساعة توقف لحسب الوقت الضائع وكيفية إيجاد الحلول”.

كما وأضاف، ” لا يمكن السماح لمباراة مدتها 90 دقيقة، ويتم لعب 48 دقيقة فقط. بسبب الوقت المهدر في المباراة، ولذلك سيتم دراسة لحساب الوقت الذي يتم لعبه في المباريات بشكل صحيح”.

حارس المرمى وضربات الجزاء

ويقوم هذا القانون بشأن أن يكون حارس شباك المرمى قدماً في الأمام والأخرى خلف خط المرمى، خلال التصدي لركلات الجزاء (الترجيح). لكن في الواقع هذه مخالفة، وربما تعاد الركلة من جديد وفق لوائح الفيفا لكرة القدم.

كما من المنتظر أن يتم صياغة قانون جديد بشأن ذلك، تتمثل في الطلب من حارس المرمى وضع كلتا قدميه في اتصال مباشر على خط المرمى أو مع خط المرمى حتى يتم تنفيذ ركلة الجزاء، أي بمعنى أوضح بالعموم. وهو عدم السماح لحارس المرمى الوقوف أمام وخلف خط المرمى.

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رجل الخط ( التسلل الآلي)

وعلق رئيس الفيفا لكرة القدم جياني إنفانتينو، بشأن اختبار التقنية الجديدة. التي من المحتمل استخدمها للوهلة الأولى في مونديال كأس العالم 2022 قطر، ” سيتم إجراء اختبارات مختلفة لتطور تقنية التسلل، وسنقوم باختبارها بشكل فعلي في كأس العالم”.

تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)

هذه التقنية مستخدمة منذ سنوات في عالم كرة القدم، لكن سيتم إجراء تحسين عليها بشكل أفضل، في إطار تحسين اللعبة داخل أرضية الملعب.

كما وأكد السويسري إنفانتينو، بشأن قانون تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بأنه سيقوم بتحسين أداة تلك التقنية بشكل أفضل داخل الملعب، مع جعلها في متناول البلدان الأخرى في دولة العالم، مع عدد أقل من الكاميرات والأقل تعقيداً. من أجل الحماية والحفاظ على اللعبة.

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التبديلات الخمسة

ربما تم استحداث هذا القانون من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على ضوء تداعيات وباء فيروس كورونا العالمية، والتأثير الكبير الذي أحدثته على لعبة كرة القدم.

لكن هذا القانون من المحتمل اعتماده (ساري المفعول) خلال الفترة القادمة، كما ويحق لكل فريق إجراء 5 تغييرات في المباراة على 3 مرات فقط.

قائمة اللاعبين 

ومن المتوقع اعتماد هذا القانون، بعد مونديال كأس العالم 2022، والمتمثل في استدعاء 26 لاعباً في قائمة المنتخبات للمسابقات الدولية. وفق الشروط المنصوص عليها.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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