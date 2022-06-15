6 تغييرات ديناميكية مرتقبة على لوائح كرة القدم

وطن – من المحتمل أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بإحداث 6 قوانين جذرية جديدة من أجل تحسين كرة القدم، التي من المقرر أن تبدأ في الأول من شهر يوليو/ تموز القادم.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الإثنين، في اجتماعه الذي عقده في العاصمة القطرية (الدوحة)، بمناقشة قانون التبديلات الخمسة، واستخدام تقنية التسلل (الآلي)، ومسألة إهدار الوقت البديل، وكذلك مدة اللعب الفعلي في المباريات القادمة.

الفيفا ولوائح كرة القدم الجديدة

ومن المرجح أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، خلال الأسابيع القليلة القادمة، إجراء تجربة التقنية الجديدة ( التسلل الآلي)، الذي يطلق عليها ب(رجل الخط)، من أجل استخدامها بشكل رسمي في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

استمرار التغييرات الخمسة واختبار التسلل شبه الآلي. 🧐 الفيفا يناقش تعديل قوانين اللعبة. 🗣 pic.twitter.com/C4PthxqEV7 — GOAL Arabia (@GoalAR) June 13, 2022

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ونرفق لكم متابعينا الأعزاء اللوائح ال6 الجديدة على قوانين كرة القدم، من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا)، كما يلي:

الوقت الضائع (البديل)

وقال رئيس اتحاد الفيفا السويسري جياني إنفانتينو، في تصريح صحفي له بشأن الوقت البديل في المباراة، ” نحن قلقون بشأن إهدار الوقت، كما وهناك إجراء جديد يجب اتخاذه، والمتمثل باتخاذ ساعة توقف لحسب الوقت الضائع وكيفية إيجاد الحلول”.

كما وأضاف، ” لا يمكن السماح لمباراة مدتها 90 دقيقة، ويتم لعب 48 دقيقة فقط. بسبب الوقت المهدر في المباراة، ولذلك سيتم دراسة لحساب الوقت الذي يتم لعبه في المباريات بشكل صحيح”.

حارس المرمى وضربات الجزاء

ويقوم هذا القانون بشأن أن يكون حارس شباك المرمى قدماً في الأمام والأخرى خلف خط المرمى، خلال التصدي لركلات الجزاء (الترجيح). لكن في الواقع هذه مخالفة، وربما تعاد الركلة من جديد وفق لوائح الفيفا لكرة القدم.

كما من المنتظر أن يتم صياغة قانون جديد بشأن ذلك، تتمثل في الطلب من حارس المرمى وضع كلتا قدميه في اتصال مباشر على خط المرمى أو مع خط المرمى حتى يتم تنفيذ ركلة الجزاء، أي بمعنى أوضح بالعموم. وهو عدم السماح لحارس المرمى الوقوف أمام وخلف خط المرمى.

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رجل الخط ( التسلل الآلي)

وعلق رئيس الفيفا لكرة القدم جياني إنفانتينو، بشأن اختبار التقنية الجديدة. التي من المحتمل استخدمها للوهلة الأولى في مونديال كأس العالم 2022 قطر، ” سيتم إجراء اختبارات مختلفة لتطور تقنية التسلل، وسنقوم باختبارها بشكل فعلي في كأس العالم”.

مجلس الفيفا سينظر في اقتراح استخدام الربوت أن يكون حكماً للساحة لبعض مباريات مونديال #قطر2022 pic.twitter.com/8uU5wx357K — كأس العالم – قطر22 (@Qatar22fifa) June 9, 2022

تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)

هذه التقنية مستخدمة منذ سنوات في عالم كرة القدم، لكن سيتم إجراء تحسين عليها بشكل أفضل، في إطار تحسين اللعبة داخل أرضية الملعب.

كما وأكد السويسري إنفانتينو، بشأن قانون تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بأنه سيقوم بتحسين أداة تلك التقنية بشكل أفضل داخل الملعب، مع جعلها في متناول البلدان الأخرى في دولة العالم، مع عدد أقل من الكاميرات والأقل تعقيداً. من أجل الحماية والحفاظ على اللعبة.

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التبديلات الخمسة

ربما تم استحداث هذا القانون من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على ضوء تداعيات وباء فيروس كورونا العالمية، والتأثير الكبير الذي أحدثته على لعبة كرة القدم.

🚨 رسمياً : الفيفا توافق على اعتماد التبديلات الخمسة في كرة القدم. • لكل اتحاد حق اختيار عدد التبديلات بالخمسة او بالثلاثة. pic.twitter.com/PIwZ7Bnllt — نواف العقيّل (@nawaf__oga) June 13, 2022

لكن هذا القانون من المحتمل اعتماده (ساري المفعول) خلال الفترة القادمة، كما ويحق لكل فريق إجراء 5 تغييرات في المباراة على 3 مرات فقط.

قائمة اللاعبين

ومن المتوقع اعتماد هذا القانون، بعد مونديال كأس العالم 2022، والمتمثل في استدعاء 26 لاعباً في قائمة المنتخبات للمسابقات الدولية. وفق الشروط المنصوص عليها.

🚨🚨🚨🚨 – رسمياً بعد السماح بتواجد 26 لاعب في القائمه بدلاً من 23 الفيفا يوافق على مقترح مدرب البرازيل تيتي الثاني وهو تواجد جميع اللاعبين في دكة البدلاء بالتالي سيكون 15 لاعب متواجد في مقاعد البدلاء بدلاً من 12 لاعب . pic.twitter.com/9rag8MZixW — زوم الأهلي (@ALAHLIFM) June 13, 2022

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