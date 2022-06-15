الرئيسيةحياتناغادة عبدالرازق في أحدث ظهور.. هذا ما لاحظه المتابعون على جسدها وحركة...
حياتنا

غادة عبدالرازق في أحدث ظهور.. هذا ما لاحظه المتابعون على جسدها وحركة خادشة للحياء!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
غادة عبدالرازق في أحدث ظهور.. هذا ما لاحظه المتابعون على جسدها وحركة خادشة للحياء! watanserb.com
غادة عبدالرازق

وطن– فاجأت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، متابعيها بأحدث صورها التي بدت فيها بنحافة ملفتة، وإطلالة بسيطة.

مطرقة وسندان

وارتدت غادة عبدالرازق، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام” فستان صيفي مورد.

غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق

وتميز فستان غادة بأكتاف رفيعة مع فتحة صدر غير منتظمة، وانسدل الفستان بداية من الخصر حتى أسفل.

غادة عبدالرازق غادة عبدالرازق

ونسقت الممثلة المصرية مع إطلالتها الصيفية حذاء مسطح باللون الأبيض. كما تركت شعرها المجعد منسدلًا على كتفيها، ووضعت نظارة شمسية.

وعقبت غادة على الصور بالقول: ” عليك أن تكون في هذه الحياة إما مطرقة أو سنداناً ولا تحاول أن تكون بينهما”.

رغدة متوحشة

وعلى الرغم من إشادة معظم المتابعين بإطلالة غادة البسيطة، ونحافتها الملفتة، إلا أن آخرون انتقدوا جرأتها وشبهوها بشخصية “رغدة متوحشة” التي جسدها رامز جلال في الفيلم الذي حمل نفس الاسم.

وجاء في التعليقات: ” ميريل ستريب العرب”.

وكتب آخر: ” مراهقه متأخره”.

ووافقته الرأي متابعة كتبت: ” راحت عليك ياحجة، خلي الدور لغيرك”.

وانتقد آخر حركة يدها واعتبرها خادشة للحياء، مذكراً بما فعلته سمية الخشاب حين أعلن طليقها أحمد سعد عن زواجه بعدها.

غادة عبدالرازق

جمبسوت أبيض ومايوه

وفي سياق متصل، نشرت غادة قبل أيام صوراً من حفل خطوبة ابن شقيقتها.

وارتدت غادة جمبسوت باللون الأبيض، بأكتاف منسدلة منفوشة.

وكانت غادة قد استقبلت فصل الصيف برحلة إلى البحر، وإطلالة جريئة جداً  بمايوه باللون الأسود.

وحرصت الفنانة المصرية على تصوير الجزء الأعلى فقط من جسدها، ما يوحي للمشاهد بأنها عارية لا ترتدي شيئاً.

وعقبت غادة على الصور: “مرحباً بالصيف”.

استراحة محارب

وعلى الصعيد الفني، غابت غادة عن الموسم الرمضاني الماضي، وبررت ذلك بـ”استراحة محارب”.

وقالت الفنانة خلال استضافتها في برنامج “كلام الناس” عبر فضائية “MBC مصر”: “سايبة الملعب لناس غيري تتواجد فيه. وواخدة استراحة محارب وعاوزة اتفرج من بعيد وأعيد حساباتي، خاصة أن الجو العمومي اختلف. والحسابات اختلفت”.

وتابعت: ” لدي شعور أن مش هو ده رمضان اللي اتعودت عليه من سنين فاتت وهو ده إحساسي السنوات الأخيرة”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

غادة عبدالرازق تنشر صوراً شبه عارية ترحيباً بالصيف!

حياتنا

غادة عبدالرازق بالهوت شورت وتجلس بطريقة كأنها لا ترتديه من الأصل (شاهد)

حياتنا

غادة عبدالرازق تُحزن جمهورها بهذا الخبر.. هل تعرضت للحسد بعد صورها الأخيرة؟

حياتنا

غادة عبدالرازق تنشر صورها داخل حمام مغربي وتُغلق التعليقات!

حياتنا

غادة عبدالرازق لا ترتدي بنطالاً في صورة جريئة منعت التعليق عليها!

حياتنا

صهر غادة عبدالرازق الجديد فلسطيني يقيم في أمريكا.. من هو مازن خطيب روتانا؟

حياتنا

غادة عبدالرازق بملامح مختلفة في أحدث صورها والجمهور: “مين دي؟”

حياتنا

غادة عبدالرازق تستقبل الشتاء بإطلالة مثيرة للجدل!

حياتنا

فيديو غادة عبدالرازق مع ابنتها روتانا يثير الجدل والجمهور: “فين الأم وفين البنت؟”!

حياتنا

غادة عبدالرازق تصدم جمهورها بشكلها بعد الأعمال المنزلية

الهدهد

منح غادة عبدالرازق وسوسن بدر جائزة الأدب والإبداع.. عصام حجي يعلق ساخراً وهذا ما قاله

حياتنا

غادة عبدالرازق تنشر صور أحدث إطلالة والجمهور لا يُصدّق أنّها جَدّة! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا