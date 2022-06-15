غادة عبدالرازق في أحدث ظهور.. هذا ما لاحظه المتابعون على جسدها وحركة خادشة للحياء!

وطن– فاجأت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، متابعيها بأحدث صورها التي بدت فيها بنحافة ملفتة، وإطلالة بسيطة.

مطرقة وسندان

وارتدت غادة عبدالرازق، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام” فستان صيفي مورد.

وتميز فستان غادة بأكتاف رفيعة مع فتحة صدر غير منتظمة، وانسدل الفستان بداية من الخصر حتى أسفل.

ونسقت الممثلة المصرية مع إطلالتها الصيفية حذاء مسطح باللون الأبيض. كما تركت شعرها المجعد منسدلًا على كتفيها، ووضعت نظارة شمسية.

وعقبت غادة على الصور بالقول: ” عليك أن تكون في هذه الحياة إما مطرقة أو سنداناً ولا تحاول أن تكون بينهما”.

رغدة متوحشة

وعلى الرغم من إشادة معظم المتابعين بإطلالة غادة البسيطة، ونحافتها الملفتة، إلا أن آخرون انتقدوا جرأتها وشبهوها بشخصية “رغدة متوحشة” التي جسدها رامز جلال في الفيلم الذي حمل نفس الاسم.

وجاء في التعليقات: ” ميريل ستريب العرب”.

وكتب آخر: ” مراهقه متأخره”.

ووافقته الرأي متابعة كتبت: ” راحت عليك ياحجة، خلي الدور لغيرك”.

وانتقد آخر حركة يدها واعتبرها خادشة للحياء، مذكراً بما فعلته سمية الخشاب حين أعلن طليقها أحمد سعد عن زواجه بعدها.

جمبسوت أبيض ومايوه

وفي سياق متصل، نشرت غادة قبل أيام صوراً من حفل خطوبة ابن شقيقتها.

وارتدت غادة جمبسوت باللون الأبيض، بأكتاف منسدلة منفوشة.

وكانت غادة قد استقبلت فصل الصيف برحلة إلى البحر، وإطلالة جريئة جداً بمايوه باللون الأسود.

وحرصت الفنانة المصرية على تصوير الجزء الأعلى فقط من جسدها، ما يوحي للمشاهد بأنها عارية لا ترتدي شيئاً.

وعقبت غادة على الصور: “مرحباً بالصيف”.

استراحة محارب

وعلى الصعيد الفني، غابت غادة عن الموسم الرمضاني الماضي، وبررت ذلك بـ”استراحة محارب”.

وقالت الفنانة خلال استضافتها في برنامج “كلام الناس” عبر فضائية “MBC مصر”: “سايبة الملعب لناس غيري تتواجد فيه. وواخدة استراحة محارب وعاوزة اتفرج من بعيد وأعيد حساباتي، خاصة أن الجو العمومي اختلف. والحسابات اختلفت”.

سر غياب غادة عبد الرازق عن رمضان لأول مرة من 14 سنة.. (قاعدة اتفرج عليهم وماحدش يعرف ياخد مكاني)

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/WKwQcHXhwC#كلام_الناس#MBCMASR #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/vOYYlZRNS4 — MBC مصر (@mbcmasr) April 7, 2022

وتابعت: ” لدي شعور أن مش هو ده رمضان اللي اتعودت عليه من سنين فاتت وهو ده إحساسي السنوات الأخيرة”.