زوجة ولي عهد سلطنة عمان تخطف الأنظار بأحدث ظهور (شاهد)

وطن- تفاعل العمانيون بشكل كبير مع أحدث ظهور للسيدة ميان بنت شهاب آل سعيد، زوجة ولي عهد سلطنة عمان، ذي يزن بن هيثم بن طارق.

ظهور جديد لميان بنت طارق آل سعيد

وشاركت ميان آل سعيد، مجموعة “عمران” في احتفالها بافتتاح صالة عرض “استوديوهات مكان” للفنون الإبداعية.

صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد، سيدة التواضع والأخلاق والرقي 🌹 pic.twitter.com/U6AjXQ3Gkr — ريهام ناصر (@reeham_n) June 15, 2022

والتقطت عدة صور لزوجة ذي يزن بن هيثم والتي لا تظهر للعلن كثيرا، خلال الافتتاح لاقت تفاعلا كبيرا على تويتر بين العمانيين.

كما وأشاد ناشطون بتواضع زوجة ولي عهد السلطنة، ووصفها البعض بأنها ” سيدة التواضع والأخلاق والرقي.”

زوجة ولي عهد السلطنة ذي يزن بن هيثم

وكان ذي يزن بن هيثم، ولي عهد السلطنة عقد قرانه على ابنة عمه ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد، في نوفمبر من العام 2021.

السيدة ميان آل سعيد تفتتح صالة عرض «استوديوهات مكان» pic.twitter.com/oAGy49cS4O — العجوز شيخة (@_omani1) June 15, 2022

في حين ظهرت ميان آل سعيد بإطلالة محتشمة وجذابة، وارتدت الزي العماني التقليدي بألوان زاهية.

وعن صالة عرض “استديوهات مكان” التي شاركت زوجة ولي العهد في افتتاحها، قالت مجموعة “عمران” في بيان لها إن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية لتمكين أصحاب المشاريع الإبداعية والفنية من رواد الأعمال العُمانيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

احتفلت #مجموعة_عُمران بافتتاح صالة عرض "استوديوهات مكان" للفنون الإبداعية بفندق إنتركونتيننتال مسقط وذلك تحت رعاية صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد. pic.twitter.com/IxsjBWwm9S — OMRAN Group (@OmranGroupOm) June 15, 2022

حيث احتفلت الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران) بافتتاح صالة العرض المشار إليها، بفندق إنتركونتيننتال مسقط، ضمن برنامج “سياحة الإبداع”.

وهو أحد برامج المجموعة الهادفة إلى تفعيل عناصر الفنون الإبداعية وإبراز الموروث الثقافي في المشاريع التطويرية المختلفة والفنادق التابعة لها.

تحت رعاية صاحبة السمو السيدة #ميان_بنت_شهاب آل سعيد

مجموعة عُمران تحتفل بالافتتاح الرسمي لصالة عرض "استوديوهات مكان" للفنون الإبداعية بفندق إنتركونتيننتال مسقط. pic.twitter.com/UgTAmNNwXb — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) June 15, 2022

حفل الافتتاح أقيم ـ بحسب البيان ـ تحت رعاية زوجة ولي عهد السلطنة ذي يزن بن هيثم بن طارق، ميان بنت شهاب آل سعيد، وبحضور عدد من المسؤولين ورئيس مجلس إدارة مجموعة عُمران، بالإضافة لعدد من الفنانين التشكيليين.

عمر ميان بنت شهاب آل سعيد

وبحسب تقارير سابقة فإن ميان زوجة ولي عهد السلطنة، تبلغ من العمر حوالي 31 عاما، أي أنها تصغر ذي يزن بعام واحد، فهو من مواليد أغسطس 1990.

وتنشط ميان بنت شهاب في العمل الخيري والاجتماعي بسلطنة عمان.

وميان ابنة شهاب بن طارق آل سعيد، شقيق السلطان هيثم وهو نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

وبحسب وسائل إعلام محلية عمانية، فإن السيدة ميان تعمل مصممة داخلية. كما أنها مصورة فوتوغرافية وفنانة تشكيلية، حيث أن لها العديد من اللوحات الفنية.