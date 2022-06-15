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زوجة ولي عهد سلطنة عمان تخطف الأنظار بأحدث ظهور (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
زوجة ولي عهد سلطنة عمان watanserb.com
زوجة ولي عهد سلطنة عمان ميان آل سعيد

وطن- تفاعل العمانيون بشكل كبير مع أحدث ظهور للسيدة ميان بنت شهاب آل سعيد، زوجة ولي عهد سلطنة عمان، ذي يزن بن هيثم بن طارق.

ظهور جديد لميان بنت طارق آل سعيد

وشاركت ميان آل سعيد، مجموعة “عمران” في احتفالها بافتتاح صالة عرض “استوديوهات مكان” للفنون الإبداعية.

والتقطت عدة صور لزوجة ذي يزن بن هيثم والتي لا تظهر للعلن كثيرا، خلال الافتتاح لاقت تفاعلا كبيرا على تويتر بين العمانيين.

كما وأشاد ناشطون بتواضع زوجة ولي عهد السلطنة، ووصفها البعض بأنها ” سيدة التواضع والأخلاق والرقي.”

زوجة ولي عهد السلطنة ذي يزن بن هيثم

وكان ذي يزن بن هيثم، ولي عهد السلطنة عقد قرانه على ابنة عمه ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد، في نوفمبر من العام 2021.

في حين ظهرت ميان آل سعيد بإطلالة محتشمة وجذابة، وارتدت الزي العماني التقليدي بألوان زاهية.

وعن صالة عرض “استديوهات مكان” التي شاركت زوجة ولي العهد في افتتاحها، قالت مجموعة “عمران” في بيان لها إن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية لتمكين أصحاب المشاريع الإبداعية والفنية من رواد الأعمال العُمانيين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

حيث احتفلت الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران) بافتتاح صالة العرض المشار إليها، بفندق إنتركونتيننتال مسقط، ضمن برنامج “سياحة الإبداع”.

وهو أحد برامج المجموعة الهادفة إلى تفعيل عناصر الفنون الإبداعية وإبراز الموروث الثقافي في المشاريع التطويرية المختلفة والفنادق التابعة لها.

حفل الافتتاح أقيم ـ بحسب البيان ـ تحت رعاية زوجة ولي عهد السلطنة ذي يزن بن هيثم بن طارق، ميان بنت شهاب آل سعيد، وبحضور عدد من المسؤولين ورئيس مجلس إدارة مجموعة عُمران، بالإضافة لعدد من الفنانين التشكيليين.

عمر ميان بنت شهاب آل سعيد

وبحسب تقارير سابقة فإن ميان زوجة ولي عهد السلطنة، تبلغ من العمر حوالي 31 عاما، أي أنها تصغر ذي يزن بعام واحد، فهو من مواليد أغسطس 1990.

وتنشط ميان بنت شهاب في العمل الخيري والاجتماعي بسلطنة عمان.

وميان ابنة شهاب بن طارق آل سعيد، شقيق السلطان هيثم وهو نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

وبحسب وسائل إعلام محلية عمانية، فإن السيدة ميان تعمل مصممة داخلية. كما أنها مصورة فوتوغرافية وفنانة تشكيلية، حيث أن لها العديد من اللوحات الفنية.

صورة خاصة لـ “السيدة الجليلة” عهد البوسعيدية مع ابنها ذي يزن في ألمانيا (شاهد)

 

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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