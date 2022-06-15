حركات حارس أستراليا المضحكة تقود بلاده إلى مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

وطن – قاد حارس منتخب أستراليا أندرو ريدماين 33 عاماً، بلاده في التأهل إلى نهائيات مونديال كأس العالم 2022، بعد تصديه لركلتي جزاء أمام منافسه البيرو بحركات غريبة ومضحة في ذات الوقت لعشاق وجماهير كرة القدم المستديرة.

ونجح الحارس الأسترالي ريدماين، في تشتيت لاعبي الفريق المنافس البيرو، أثناء تسديدهم لركلات الترجيح. وهو ما أطلق عليه النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي (الحارس المجنون) أو (الحارس المهرج).

حارس استراليا في الركلة الأخيرة أمام بيرو 😅 رقصة بهلوانية قبل التأهل للمونديال 🇦🇺pic.twitter.com/ZWvmM0EJhX — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) June 14, 2022

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حارس منتخب أستراليا

كما وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الحركات الغريبة التي أقدم عليها الحارس الأسترالي الاحتياطي أندرو ريدماين، والمضحة في ذات الوقت والتي تشبه ال(الاخطبوط)، في تصديه لكرات الجزاء وتشيت ذهن اللاعبين أثناء تسديدهم الكرات تجاه شباكه.

حارس أستراليا ريدماين بعد أن تصدى لركلة الحسم وتأهل منتخبه رسميًا للمونديال 🤣❤️ pic.twitter.com/we2slgxURR — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) June 13, 2022

وكان المباراة قد انتهت بالوقتي الأصلي والإضافي بين منتخب أستراليا والبيرو، في تصفيات الملحق العالمي الأخير المتأهلين لمونديال كأس العالم 2022 قطر. ليتوجه كلا المنتخبين إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز أستراليا بنتيجة 5-4.

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كما وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين أستراليا والبيرو طيلة مجريات دقائق المباراة الفاصلة، على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد تسديدات المنتخب الأسترالي إلى 11 تسديدة والاستحواذ بنسبة 47%.

أندرو ريدماين حارس أستراليا شارك كبديل في الدقيقة 120 أمام بيرو. تصدى لركلة جزاء وقاد بلاده لكأس العالم 2022. 🙌 فيديو حصري بـ كاميرا كورة بلاس 🎥. pic.twitter.com/gltwxIuzt3 — Koura Plus (@KouraPlus) June 13, 2022

فيما وصلت عدد تسديدات منتخب الخصم البيرو إلى 10 تسديدات فقط، كما ووصل نسبة استحواذه على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة بنسبة 53%.

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بطاقة العبور لمونديال كأس العالم 2022

وتمكن منتخب أستراليا في حجز بطاقة التأهل على حساب منافسه البيرو، في التأهل للمرة السادسة. في تاريخ مسيرته للمشاركة في مونديال كأس العالم قطر.

حارس استراليا استخدم ألعاب ذهنية حاول فيها تشتيت لاعبي البيرو والأبحاث تقول ان نسبة تأثيرها 10% 1- تحركه في المرمى بشكل غريب

2- محاول إطالة وقت تنفيذ لاعبي البيرو ليقل تركيزهم

3- تشتيتهم وهم في طريقهم للتنفيذ

4- استخدم نفس اسلوب إنجلترا 2018 في دعم لاعبي فريقه واعطائهم الكرة pic.twitter.com/z3aklBLE07 — بندر المشرافي (@L3bo0ob) June 15, 2022

وتتواجد أستراليا في المجموعة الرابعة من قرعة مونديال قطر 2022، إلى جانب فرنسا (حامل اللقب)، وتونس، والدنمارك.

يشار إلى أن بدء مراسم افتتاح مونديال كأس العالم ستكون في 21 من شهر نوفمبر المقبل، على أن تكون المباراة الختامية في ال18 من شهر ديسمبر القادم.

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