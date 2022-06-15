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رياضة

حركات حارس أستراليا المضحكة تقود بلاده إلى مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
حركات الحارس الأسترالي ريدماين الغريبة والمضحة أثناء تصديه لركلات الترجيح watanserb.com
حارس منتخب أستراليا أندرو ريدماين والتصدي لركلات الترجيح بحركات غريبة

وطن – قاد حارس منتخب أستراليا أندرو ريدماين 33 عاماً، بلاده في التأهل إلى نهائيات مونديال كأس العالم 2022، بعد تصديه لركلتي جزاء أمام منافسه البيرو بحركات غريبة ومضحة في ذات الوقت لعشاق وجماهير كرة القدم المستديرة.

ونجح الحارس الأسترالي ريدماين، في تشتيت لاعبي الفريق المنافس البيرو، أثناء تسديدهم لركلات الترجيح. وهو ما أطلق عليه النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي (الحارس المجنون) أو (الحارس المهرج).

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كما وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الحركات الغريبة التي أقدم عليها الحارس الأسترالي الاحتياطي أندرو ريدماين، والمضحة في ذات الوقت والتي تشبه ال(الاخطبوط)، في تصديه لكرات الجزاء وتشيت ذهن اللاعبين أثناء تسديدهم الكرات تجاه شباكه.

وكان المباراة قد انتهت بالوقتي الأصلي والإضافي بين منتخب أستراليا والبيرو، في تصفيات الملحق العالمي الأخير المتأهلين لمونديال كأس العالم 2022 قطر. ليتوجه كلا المنتخبين إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز أستراليا بنتيجة 5-4.

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كما وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين أستراليا والبيرو طيلة مجريات دقائق المباراة الفاصلة، على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد تسديدات المنتخب الأسترالي إلى 11 تسديدة والاستحواذ بنسبة 47%.

فيما وصلت عدد تسديدات منتخب الخصم البيرو إلى 10 تسديدات فقط، كما ووصل نسبة استحواذه على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة بنسبة 53%.

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وتمكن منتخب أستراليا في حجز بطاقة التأهل على حساب منافسه البيرو، في التأهل للمرة السادسة. في تاريخ مسيرته للمشاركة في مونديال كأس العالم قطر.

وتتواجد أستراليا في المجموعة الرابعة من قرعة مونديال قطر 2022، إلى جانب فرنسا (حامل اللقب)، وتونس، والدنمارك.

يشار إلى أن بدء مراسم افتتاح مونديال كأس العالم ستكون في 21 من شهر نوفمبر المقبل، على أن تكون المباراة الختامية في ال18 من شهر ديسمبر القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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