جدول ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوز الأهلي على إيسترن كومباني

وطن – يقترب فريق الأهلي من غريمه الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري، بعد فوزه على إيسترن كومباني برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” الإنتاج الحربي”.

وافتتح فريق الأهلي المصري أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال25 عن طريق حسين الشحات، وأحرز طاهر محمد طاهر الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة ال31 من ركلة جزاء.

ملخص وأهداف مباراة الأهلي 4-1 إيسترن كومباني | الجولة 14 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ pic.twitter.com/Y00hwQqfMP — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 16, 2022

أهداف الأهلي وإيسترن كومباني

كما وسجل الأهلي الهدف الثالث أحمد عبد القادر رضوان في الدقيقة ال57، وعاد فريق الخصم إيسترن كومباني ليحرز هدف تقليص فارق النتيجة في الدقيقة ال76 من توقيع فراس إفيا.

تحية خاصة من جماهير الأهلي لمصطفى شوبير بعد مباراة إيسترن كومباني 👏 pic.twitter.com/M2l6MtOONF — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 16, 2022

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وجاء الهدف الرابع لفريق الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت البديل على نهاية المباراة، عن طريق وليد سليمان.

وشهدت مباراة الأهلي وإيسترن كومباني، تفوق فريق الأهلي على نظيره إيسترن على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق اللقاء، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 12 تسديدة والاستحواذ بنسبة 64%.

فيما وصلت عدد تسديدات فريق إيسترن كومباني 9 تسديدات باتجاه شباك المرمى، كما ووصل نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 36%.

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جدول ترتيب الدوري المصري 2022

ويعتلي فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري. برصيد 44 نقطة، كما ويليه بيراميدز في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة برصيد 43 نقطة.

وآتى فريق الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، كما وجاء فريق فيوتشر في المركز الرابع من الترتيب برصيد 36 نقطة.

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وجاء فريق سموحة في المركز الخامس من الترتيب. برصيد 35 نقطة، ويليه فريق طلائع الجيش برصيد 32 نقطة.

وفي المركز السابع فريق البنك الأهلي برصيد 30 نقطة، كما وبفارق نقطة واحدة عن فريق فاركو في المركز الثامن برصيد 29 نقطة، ويليه فريق إنبي في المركز التاسع برصيد 26 نقطة. أما في المركز العاشر جاء فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 25 نقطة للموسم الجاري.

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