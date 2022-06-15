تطبيق دخول المشجعين لحضور كأس العالم في قطر يثير غضب تايوان.. لماذا؟!

وطن – قال مسؤول قطري رفيع المستوى، إن بطاقة هوية مزدوجة كتأشيرة دخول لكأس العالم في قطر ستدرج على الأرجح مشجعين من تايوان على أنهم من الصين، مؤكدا على انه لا يمكن تسجيلهم على أنهم من تايوان.

ووفقا لوكالة “رويترز“، فإن القائمة المنسدلة للتطبيق الخاص بالمشجعين لا تذكر تايوان، ولا حتى مصطلح “تايبيه الصينية“، الذي بموجبه تنافس تايوان في معظم الأحداث الرياضية الدولية لتجنب المشاكل السياسية.

كما أن نموذج الاتصال للأسئلة لا يتيح أيضًا إدخال رمز الاتصال الهاتفي الدولي لتايوان.

مشجعوا تايوان سيدرجون كصينيين

وتعليقا على ذلك، قال سعيد الكواري، مدير برنامج “هيا” لمنظمي كأس العالم في قطر، للصحفيين إنه “يعتقد” أن نظام البطاقات من المرجح أن يدرج “الصين” على أنها جنسية حاملي جوازات السفر التايوانية.

وأضاف في وقت لاحق دون الخوض في التفاصيل “أو ربما نوفر شيئا خاصا لهم”.

وقال إنه يتعين على حاملي جوازات السفر التايوانية تحميل نسخة من الوثيقة على النظام دون اختيار جنسية من القائمة المنسدلة.

اختيار أي جنسية سيسمح للمشجعين بالدخول

وأوضح أن المنظمين قاموا ببرمجة نظام التعرف الضوئي على الحروف لجمع البيانات الصحيحة المطلوبة، “لذا، مهما كانت الجنسية التي ستقولها، فلا بأس. ستتم الموافقة عليها وسيدخل البلاد بناءً على هذه المعلومات.”

يشار إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين تايوان وقطر، مثلها مثل معظم الدول التي تعترف فقط بحكومة الصين.

الخارجية التايوانية تدين

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية التايوانية منظمي مونديال قطر في قطر، الأربعاء، لقولهم إن المشجعين التايوانيين ربما يكونون من الصين، وطالبت المنظمين بعدم السماح “لعوامل سياسية غير لائقة” بالتدخل في الأحداث الرياضية، بحسب قولها.

وقالت “رويترز” أنه بحلول صباح اليوم، الأربعاء، كان نظام الإنترنت يدرج “تايوان، مقاطعة الصين”، وهي المصطلحات التي تثير غضب حكومة تايوان والعديد من شعبها، على الرغم من أنها تضمنت أيضًا العلم التايواني ، وهو رمز لعنة بالنسبة للحكومة الصينية.

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