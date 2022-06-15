الرئيسيةحياتناتسريب صوتي صادم لنجلاء فتحي ضد عادل إمام.. منافق ومُلحد ويحرض على...
حياتنا

تسريب صوتي صادم لنجلاء فتحي ضد عادل إمام.. منافق ومُلحد ويحرض على التطبيع! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
تسريب صوتي صادم لنجلاء فتحي ضد عادل إمام watanserb.com
عادل إمام ونجلاء فتحي

وطن– أثارت الفنانة المصرية نجلاء فتحي، موجة جدل واسعة بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب لها. تحدثت به عن عادل إمام بطريقة غير لائقة.

منافق للحكام

وقالت نجلاء فتحي بالتسجيل المنسوب لها، إن عادل إمام يحارب الدين، وينافق الحكام على مر تاريخه. ويحرض المجتمع على قبول الظلم والخضوع له.

ووصفت نجلاء، الزعيم بصفات مثل الإلحاد وتعدد العلاقات النسائية، والتحريض على التطبيع مع إسرائيل.

ولم يتبين ما إذا كان الفيديو قديم أم جديد، لكن المحامي بالنقض، والخبير القانوني أيمن محفوظ، بدأ بتحرك رسمي ضد الفنانة.

إنذار رسمي

وأرسل أيمن محفوظ إنذاراً رسمياً إلى نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، طالب خلاله بفتح تحقيق عاجل وموسع بهذه التصريحات.

وجاء في إنذار محفوظ المكتوب والذي نشرته صحيفة “أهل مصر” المحلية، أن نجلاء فتحي وصفت الزعيم بأوصاف ترتقي إلى السب والقذف.

ونوه الخبير القانوني بأن اتهام نجلاء لعادل إمام، بالتحريض على التطبيع مع إسرائيل، من أخطر الاتهامات.

اتهامات خطيرة

وأشار المحامي محفوظ في إنذاره إلى أن هذه الاتهامات توجب حق الفنان عادل إمام في مقاضاة نجلاء فتحي بعد استئذان نقابه المهن التمثيلية.

وأوضح محفوظ أن تلك الاتهامات تعتبر هدمًا لصناعة السينما بمصر من خلال ضرب أحد أهم الرموز. معتبراً تلك التصريحات الهدامة بمثابة تهديد لقوة مصر الناعمة بالانهيار.

وجاء في إنذار محفوظ: “من الواجب علينا محاربه الآثار السلبية لتلك التصريحات. والسكوت عنها مخالفة صريحة لنصوص قانون المهن التمثيلية رقم 35 لسنه 1978”.

لفت نظر

وتابع: :”طبقًا لنص المادة 60 و61 يؤاخد تأديبيا كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون. أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولة عمله أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامته أو يأتي عملا يتنافى مع آدابه أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالنقابة. ويتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة طبقا للقانون واللائحة الداخلية للنقابة وآداب المهنة وتقاليد المجتمع”.

واختتم محفوظ الإنذار بالقول: “على النقابة لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح النقابة ونظامها”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

عادل إمام يدخل مرحلة صعبة من المرض في سن الـ82.. ما هي الحقيقة؟

حياتنا

وفاة عادل إمام بعد 4 أيّام من وفاة صديقه سمير صبري .. ما القصة!

حياتنا

صورة عادل إمام من عيد ميلاده الـ82 تفاجئ جمهوره.. كيف أصبح شكله؟ (شاهد)

حياتنا

كيف أنقذ عادل إمام كاتباً صحفياً من سطو مسلح في تونس؟

حياتنا

10 سيارات إطفاء بجوار فيلا عادل إمام.. هل الزعيم بخير؟ (فيديو)

حياتنا

شاهد كيف تحول محمد إمام إلى جاستين بيبر بخطوة واحدة وصدم الجمهور!

حياتنا

وفاة عادل إمام تحدث ضجة كبيرة في مصر.. شائعة مكررة أم حقيقة هذه المرة؟

حياتنا

اختفاء عادل إمام بعد وفاة دلال عبدالعزيز يثير القلق وهذه حقيقة إصابته بفيروس كورونا!

حياتنا

عادل إمام مُحاصر بقيود أمنية مشددة بعد وفاة دلال عبدالعزيز وهذا ما قررته العائلة!

حياتنا

رامي عادل إمام يكشف حقيقة مرض والده واعتزاله التمثيل ومكان تواجده حالياً!

حياتنا

صورة عادل إمام بلحية بيضاء تثير ضجة .. شاهدوها واكتشفوا الحقيقة

حياتنا

عادل إمام يعاني من وضع صحي مضطرب وهذا ما طلبه الأطباء منه ولم يلتزم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا