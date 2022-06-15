تسريب صوتي صادم لنجلاء فتحي ضد عادل إمام.. منافق ومُلحد ويحرض على التطبيع! (فيديو)

وطن– أثارت الفنانة المصرية نجلاء فتحي، موجة جدل واسعة بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب لها. تحدثت به عن عادل إمام بطريقة غير لائقة.

منافق للحكام

وقالت نجلاء فتحي بالتسجيل المنسوب لها، إن عادل إمام يحارب الدين، وينافق الحكام على مر تاريخه. ويحرض المجتمع على قبول الظلم والخضوع له.

ووصفت نجلاء، الزعيم بصفات مثل الإلحاد وتعدد العلاقات النسائية، والتحريض على التطبيع مع إسرائيل.

#مصر نجلاء فتحي بعد غياب دام ٢٠ سنه تظهر مؤخراً برسالة شتم للفنان الكبير #عادل_إمام pic.twitter.com/Tq67W4gK2S — الشريف عبدالمحسن آل ياسين 💯✍ (@shariefmhh2) June 15, 2022

ولم يتبين ما إذا كان الفيديو قديم أم جديد، لكن المحامي بالنقض، والخبير القانوني أيمن محفوظ، بدأ بتحرك رسمي ضد الفنانة.

إنذار رسمي

وأرسل أيمن محفوظ إنذاراً رسمياً إلى نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، طالب خلاله بفتح تحقيق عاجل وموسع بهذه التصريحات.

وجاء في إنذار محفوظ المكتوب والذي نشرته صحيفة “أهل مصر” المحلية، أن نجلاء فتحي وصفت الزعيم بأوصاف ترتقي إلى السب والقذف.

ونوه الخبير القانوني بأن اتهام نجلاء لعادل إمام، بالتحريض على التطبيع مع إسرائيل، من أخطر الاتهامات.

اتهامات خطيرة

وأشار المحامي محفوظ في إنذاره إلى أن هذه الاتهامات توجب حق الفنان عادل إمام في مقاضاة نجلاء فتحي بعد استئذان نقابه المهن التمثيلية.

وأوضح محفوظ أن تلك الاتهامات تعتبر هدمًا لصناعة السينما بمصر من خلال ضرب أحد أهم الرموز. معتبراً تلك التصريحات الهدامة بمثابة تهديد لقوة مصر الناعمة بالانهيار.

وجاء في إنذار محفوظ: “من الواجب علينا محاربه الآثار السلبية لتلك التصريحات. والسكوت عنها مخالفة صريحة لنصوص قانون المهن التمثيلية رقم 35 لسنه 1978”.

لفت نظر

وتابع: :”طبقًا لنص المادة 60 و61 يؤاخد تأديبيا كل عضو يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون. أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولة عمله أو يظهر بما من شأنه الإضرار بكرامته أو يأتي عملا يتنافى مع آدابه أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالنقابة. ويتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة طبقا للقانون واللائحة الداخلية للنقابة وآداب المهنة وتقاليد المجتمع”.

واختتم محفوظ الإنذار بالقول: “على النقابة لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح النقابة ونظامها”.