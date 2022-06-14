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وزارة الزراعة المصرية تعترف بوجود حالات تسمم بسبب تناول فاكهتي البطيخ والخوخ!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
تسمم الفواكه مصر watanserb.com
حالات تسمم بين المصريين بعد تناول البطيخ والخوخ

وطن – أقرت وزارة الزراعة المصرية بوجود حالات تسمم بين المواطنين بعد تناولهم فاكهتي الخوخ والبطيخ، وذلك عقب وصول حالات مصابة بالتسمم للمستشفيات بعد تناولهما للفاكهتين المذكورتين.

وقال الدكتور محمد فهيم، مدير مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، في تصريحات تلفزيونية نقلها موقع “القاهرة24” إن الفاكهتين المذكورتين هما من فواكه الصيف، زاعما أن حالات التسمم التي ظهرت بسبب سوء تخزين البطيخ والخوخ بعد الحصاد، مشيرا إلى قيام التجار بوضع الفاكهتين في درجات حرارة مرتفعة.

وزعم “فهيم” أن وزارة الزراعة قامت بجمع عينات عشوائية من البطيخ والخوخ، لفحص نسبة تواجد المبيدات فيهما، لافتا إلى أن نتيجة التحليل كشفت أن متبقيات المبيدات موجود منها الحد الأدنى المسموح به فقط للتصدير وليس للإنتاج المحلي.

حالات تسمم في كوم أمبو

وكانت مدينة “كوم أمبو” التابعة لمحافظة أسوان، قد شهدت خلل الأيام الماضية استقبال 5 أطفال، إثر إصابتهم بتسمم نتيجة تناول البطيخ.

تنذر شكاوى المواطنين في مصر من الفواكه الصيفية وتسببها في الإصابة بالكثير من الأمراض، بأن حالة من الركود قد تضرب السوق المحلية فيما تكافح السلطات لطمأنة مواطنيها، منعا لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي لم تستفق البلاد من أعبائها بعد.

وأثيرت مؤخرا تحذيرات من تناول البطيخ والخوخ بداعي أنهما يصيبان بالتسمم بسبب مبيدات مُسرطنة يتم استخدامها، وقد شكا كثيرون من ظهور أعراض عليهم من جرّاء تناولهما.

المشمش ينضم لقائمة التحذيرات

وانضم المشمش إلى الفاكهة التي أثيرت تحذيرات بشأنها، ونشر أحد المستهلكين مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة عبر حسابها على “تويتر”، يظهر وجود “ديدان” في المشمش، وقال المواطن إنه تناول كيلو جراما كاملا من فاكهة المشمش قد تكون مليئة بالديدان.

وحصد المواطن، وفق روايته، وجود 3000 دودة في الكيلو جرام، وذلك بمعدل أربع ديدان في الواحدة من ثمرة المشمش، ودعا المواطنين لتوخي الحذر.

 

المصدرالقاهرة24 + تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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