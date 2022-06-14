الرئيسيةرياضةمنتخب فلسطين يكتسح الفلبين ويتأهل إلى نهائيات أمم آسيا 2023 (شاهد)
رياضة

منتخب فلسطين يكتسح الفلبين ويتأهل إلى نهائيات أمم آسيا 2023 (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
منتخب فلسطين إلى نهائيات أمم آسيا 2023 بعد فوزه على الفلبين watanserb.com
منتخب فلسطين إلى نهائيات أمم آسيا 2023 بعد فوزه على الفلبين

وطن – تأهل منتخب فلسطين (الفدائي)، الثلاثاء، إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023، بعد اكتساح الفلبين برباعية نظيفة دون مقابل، في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية التي جمعت كلا المنتخبين على أرض ملعب ” فوتبول سنتر”.

وافتتح المنتخب الفلسطيني المباراة بتوقيع هدفه الأول في شباك نظيره الفلبين، بالدقيقة ال31 عن طريق صالح شحادة بعد عرضية رائعة من زميله مصعب البطاط.

تأهل منتخب فلسطين إلى نهائيات أمم آسيا 2023

وجاء الهدف الثاني للفدائي الفلسطيني في الدقيقة ال42 من توقيع تامر صيام، بعد تمريرة دقيقة من قبل زميله محمود أبو وردة.

كما وعزز منتخب فلسطين التقدم في النتيجة بهدف ثالث عن طريق محمد يامين في الدقيقة ال55، بعد تسديدة قوية تصدى لها الحارس من داخل خط المرمى. ليقوم حكم المباراة باحتسابها على الفور وبدون تردد.

اقرأ أيضاً: 

وسجل محمود أبو وردة الهدف الرابع لصالح المنتخب الفلسطيني (الفدائي) في الدقيقة ال72، بعد عرضية جميلة من زميله سامر الجندي. استغلها اللاعب وسددها بقوة على يمين حارس مرمى منتخب الفلبين.

ويعد هذا التأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا لعام 2023، هو الثالث في تاريخ الفدائي الفلسطيني، حيث كان الأول في تاريخه عام 2015 في دولة أستراليا. والثاني عام 2019 بدولة الإمارات.

تشكيلة منتخب فلسطين  

ودخل منتخب فلسطين المباراة تحت قيادة المدرب التونسي مكرم دبوب، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الفلبين، حيث تواجد في حراسة المرمى رامي حمادة.

وآتى في دفاع التشكيلة كلاً من اللاعبين، محمد صالح، مصعب البطاط، ياسر حمد، سامر الجندي، كما وجاء في خط الوسط كلاً من: محمد باسم، محمد يامين، محمود أبو وردة.

اقرأ أيضاً: 

ولعب المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، تامر صيام، عدي الدباغ، صالح شحادة.

ترتيب مجموعة تصفيات أمم آسيا 2023

وتصدر منتخب فلسطين صدارة ترتيب مجموعة تصفيات كأس أمم آسيا 2023. برصيد 9 نقاط، كما ويليه في المركز الثاني الفلبين برصيد 4 نقاط.

وفي المركز الثالث جاء منتخب اليمن بنقطة واحدة، أما في أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب منغوليا بدون أي من النقاط.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

منتخب فلسطين يواصل توهجه بفوز عريض على اليمن في تصفيات أمم آسيا 2023 (فيديو)

رياضة

منتخب فلسطين يهزم منغوليا في بداية مشواره بتصفيات أمم آسيا 2023 (فيديو)

رياضة

تعرف على موعد مباراة منتخب الأردن وفلسطين في كأس العرب

رياضة

منتخب فلسطين يفرض التعادل على السعودية ويشعل منافسات كأس العرب

رياضة

موعد مباراة منتخب السعودية وفلسطين والقنوات الناقلة في كأس العرب

رياضة

منتخب المغرب يفوز على فلسطين برباعية نظيفة في مونديال العرب (شاهد)

رياضة

موعد مباراة فلسطين والمغرب والقنوات الناقلة في كأس العرب 2021

رياضة

منتخب فلسطين يتأهل إلى نهائيات كأس العرب بعد هزيمته جزر القمر (شاهد)

رياضة

موعد مباراة منتخب فلسطين وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

رياضة

موعد مباراة السعودية وفلسطين اليوم والقنوات الناقلة في تصفيات قارة آسيا

الهدهد

“الشروق” الجزائريّة تستغرب من مصافحة “الرجوب” وابتسامته المحيّرة لنظيره الاسرائيلي !

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا