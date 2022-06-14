منتخب فلسطين يكتسح الفلبين ويتأهل إلى نهائيات أمم آسيا 2023 (شاهد)

وطن – تأهل منتخب فلسطين (الفدائي)، الثلاثاء، إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023، بعد اكتساح الفلبين برباعية نظيفة دون مقابل، في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية التي جمعت كلا المنتخبين على أرض ملعب ” فوتبول سنتر”.

وافتتح المنتخب الفلسطيني المباراة بتوقيع هدفه الأول في شباك نظيره الفلبين، بالدقيقة ال31 عن طريق صالح شحادة بعد عرضية رائعة من زميله مصعب البطاط.

تأهل منتخب فلسطين إلى نهائيات أمم آسيا 2023

وجاء الهدف الثاني للفدائي الفلسطيني في الدقيقة ال42 من توقيع تامر صيام، بعد تمريرة دقيقة من قبل زميله محمود أبو وردة.

😃 That winning feeling! 🇵🇸 Palestine are off to their third successive AFC Asian Cup as Group 🅱️ winners!#ACQ2023 | #PLEvPHI pic.twitter.com/EhVH9C5ELY — #AFCU23 (@afcasiancup) June 14, 2022

كما وعزز منتخب فلسطين التقدم في النتيجة بهدف ثالث عن طريق محمد يامين في الدقيقة ال55، بعد تسديدة قوية تصدى لها الحارس من داخل خط المرمى. ليقوم حكم المباراة باحتسابها على الفور وبدون تردد.

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وسجل محمود أبو وردة الهدف الرابع لصالح المنتخب الفلسطيني (الفدائي) في الدقيقة ال72، بعد عرضية جميلة من زميله سامر الجندي. استغلها اللاعب وسددها بقوة على يمين حارس مرمى منتخب الفلبين.

FT | 🇵🇸 Palestine 4️⃣-0️⃣ Philippines 🇵🇭 😃 It's all smiles for Palestine as they emerge as Group 🅱️ winners to secure their third successive qualification to the AFC Asian Cup!#ACQ2023 | #PLEvPHI pic.twitter.com/6eXglzGUWY — #AFCU23 (@afcasiancup) June 14, 2022

ويعد هذا التأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا لعام 2023، هو الثالث في تاريخ الفدائي الفلسطيني، حيث كان الأول في تاريخه عام 2015 في دولة أستراليا. والثاني عام 2019 بدولة الإمارات.

تشكيلة منتخب فلسطين

ودخل منتخب فلسطين المباراة تحت قيادة المدرب التونسي مكرم دبوب، بتشكيلة أساسية أمام نظيره الفلبين، حيث تواجد في حراسة المرمى رامي حمادة.

وآتى في دفاع التشكيلة كلاً من اللاعبين، محمد صالح، مصعب البطاط، ياسر حمد، سامر الجندي، كما وجاء في خط الوسط كلاً من: محمد باسم، محمد يامين، محمود أبو وردة.

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ولعب المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، تامر صيام، عدي الدباغ، صالح شحادة.

ترتيب مجموعة تصفيات أمم آسيا 2023

وتصدر منتخب فلسطين صدارة ترتيب مجموعة تصفيات كأس أمم آسيا 2023. برصيد 9 نقاط، كما ويليه في المركز الثاني الفلبين برصيد 4 نقاط.

وفي المركز الثالث جاء منتخب اليمن بنقطة واحدة، أما في أدنى ترتيب المجموعة جاء منتخب منغوليا بدون أي من النقاط.

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