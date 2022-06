منتخب فلسطين يكتسح الفلبين ويتأهل إلى نهائيات أمم آسيا 2023 (شاهد)

وطن – تأهل منتخب فلسطين (الفدائي)، الثلاثاء، إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023، بعد اكتساح الفلبين برباعية نظيفة دون مقابل، في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية التي جمعت كلا المنتخبين على أرض ملعب ” فوتبول سنتر”.

وافتتح المنتخب الفلسطيني المباراة بتوقيع هدفه الأول في شباك نظيره الفلبين، بالدقيقة ال31 عن طريق صالح شحادة بعد عرضية رائعة من زميله مصعب البطاط.

وجاء الهدف الثاني للفدائي الفلسطيني في الدقيقة ال42 من توقيع تامر صيام، بعد تمريرة دقيقة من قبل زميله محمود أبو وردة.

🇵🇸 Palestine are off to their third successive AFC Asian Cup as Group 🅱️ winners! #ACQ2023 | #PLEvPHI pic.twitter.com/EhVH9C5ELY

كما وعزز منتخب فلسطين التقدم في النتيجة بهدف ثالث عن طريق محمد يامين في الدقيقة ال55، بعد تسديدة قوية تصدى لها الحارس من داخل خط المرمى. ليقوم حكم المباراة باحتسابها على الفور وبدون تردد.

وسجل محمود أبو وردة الهدف الرابع لصالح المنتخب الفلسطيني (الفدائي) في الدقيقة ال72، بعد عرضية جميلة من زميله سامر الجندي. استغلها اللاعب وسددها بقوة على يمين حارس مرمى منتخب الفلبين.

FT | 🇵🇸 Palestine 4️⃣-0️⃣ Philippines 🇵🇭

😃 It's all smiles for Palestine as they emerge as Group 🅱️ winners to secure their third successive qualification to the AFC Asian Cup!#ACQ2023 | #PLEvPHI pic.twitter.com/6eXglzGUWY

