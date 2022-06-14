ماذا يحدث عند موت مسافر على الطائرة!؟ .. كثيرون لا يعرفون الإجابة

وطن- هل تساءلت يومًا ماذا يحدث عندما يمرض أحد المسافرين خلال رحلة؟ وأين توضع جثته في حالة وفاته؟ صحيفة ديلي ستار البريطانية كشفت في هذا التقرير كيف تتعامل الطائرات مع حالات الموت المفاجئ.

بصفتنا مسافرين، هناك الكثير مما يحدث على متن رحلة قد لا نلاحظه مثل مرض شخص ما، أو موته أثناء الرحلة.

عندما يمرض مسافر على متن الطائرة، يُطلب من الطاقم تقديم الرعاية الطبية الطارئة.

ولكن مع ضيق مساحة الطائرات، قد يكون من الصعب القيام بالإسعافات بشكل سري، فكيف يفعل طاقم الطائرة ذلك؟

ماذا يحدث في حال مرض أحدهم خلال الرحلة؟

أوضح متحدث بإسم رايان إير، وهي شركة طيران ايرلندية، أن جميع الطائرات تحمل معدات الإسعافات الأولية وهو امتثال كامل لقواعد السلامة في الاتحاد الأوروبي ويتم تدريب جميع أفراد طاقم الطائرة على إجراءات الإسعافات الأولية، بما في ذلك أجهزة تنظيم ضربات القلب، التي يتم نقلها على متن الطائرة.

وأضاف المتحدث قائلا “في حال وقوع حادث في الرحلة، فإن ذلك يتطلب تدخلا طبيا، حيث يقوم طاقم الطائرة بالتحول إلى أقرب مطار وطلب المساعدة الطبية ليكونوا في وضع الاستعداد قبل هبوط الطائرة”.

كيف تتعامل الطائرات مع حالات الموت المفاجىء؟

إذا مات مسافر، يتم نقل جثته في الكثير من الأحيان إلى أي صف فارغ أو وضعها في درجة رجال الأعمال، حتى تكون بعيدة قدر المستطاع عن بقية الركاب، حيث يتم تغطية الجثة بغطاء.

وفي حديثها إلى موقع Business Insider، قالت مضيفة الطيران أنيت لونج إنها تغطي الجثة ببطانية.

حيث قالت “من المحتمل أن أضع بطانية على الشخص المتوفى إذ لا بدّ من الحفاظ على كرامته. كذلك، يفضّل ألا يحدق إليه الآخرون فمن شأن ذلك أن يكون محزناً.”

امرأة تروي تجربة وفاة زوجها على متن طائرة



في موقع Quora، وهو موقع إلكتروني للسؤال والإجابة، حيث تُطرح الأسئلة ويُجاب عليها، شارك المسافرون تجاربهم الخاصة عن أشخاص تواجدوا معهم في الطائرة ولقوا حتفهم.

حيث أكدت امرأة إن زوجها توفي خلال رحلة طيران قائلة: “كنا في درجة الأعمال وعندما نام وهو في مقعده لم يستيقظ.”

وأضافت”عندما لم يستيقظ، أخبرت احدى مضيفات الطيران والتي قامت بإحضار راكبًا كان طبيباً.”

وتابعت بالقول “أجرى الطبيب العديد من الاسعافات الاولية ثم أعلن وفاته قبل حوالي أربع ساعات من هبوط الطائرة”.

كما قالت المرأة أن زوجها وقع تغطيته ببطانية خلال كامل بقية الرحلة.

وأشارت الصحيفة في الأخير إلى أنه لا يمكن إعلان خبر وفاة الراكب في الطائرة، بل يحدث ذلك بعد الهبوط، وفقًا للقانون.

كما يمتلك طاقم الطائرة رمزًا سريًا للإشارة إلى الركاب الذين لقوا حتفهم على متن الطائرة.