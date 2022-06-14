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الهدهد

صحة ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الصباح.. الديوان الأميري يصدر بيانا عاجلا

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
صحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح watanserb.com
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

وطن – أصدر الديوان الأميري الكويتي بيانا عاجلا لطمأنة الكويتيين حول صحة ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان الأميري في بيانه الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية: “الديوان الأميري يطمئن الشعب الكويتي بأن سمو ولي العهد يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت بسموه وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة مؤقتة داعين الله العلي القدير أن يسبغ على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية”.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قد أصدر في أكتوبر/تشرين أول 2020 مرسوما يقضي بتسمية الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولياً للعهد.

والشيخ مشعل البالغ من العمر 80 عاماً هو الأخ غير الشقيق للأمير الجديد وللأمير الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

مرافق دائم للأمير الراحل

وكان مرافقاً دائماً للأمير الراحل خلال جميع رحلاته العلاجية، ومن ضمنها رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتولى الشيخ مشعل منذ 2004 منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، كما تولى قبل ذلك رئاسة جهاز أمن الدولة وعمل في وزارة الداخلية.

صاحب نفوذ داخل الحرس الوطني

ويتمتع مشعل الصباح بنفوذ قوي داخل الحرس الوطني، وهي مؤسسة عسكرية مستقلة عن قوات الجيش والشرطة، وتهدف إلى مساعدة القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والمساهمة في أغراض الدفاع الوطني.

درس مشعل في كلية هندن للشرطة في بريطانيا وتخرج منها عام 1960 ويعتبر من أهم رجال الأمن بالكويت، حيث كان رئيساً للمباحث العامة من عام 1967 إلى 1980، وتحول هذا الجهاز على يديه إلى إدارة جهاز أمن الدولة والذي لا يزال يحمل هذا الاسم.

وهو قليل الظهور في الإعلام، وقد عينه أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1977 رئيساً لديوانية شعراء النبط المعنية بالتراث الشعري الشعبي.

كما يشغل موقع الرئيس الفخري لجمعية الطيارين الكويتية منذ عام 1973، وهو أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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