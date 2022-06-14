حسن يوسف: “القبلات بأفلامي حلال لأني أفعل هذا الأمر بعدها.. وما يفعله محمد رمضان حرام”

وطن– أثار الفنان المصري حسن يوسف، جدلاً واسعاً بتصريحه حول القبلات في الأفلام، والتي قال إنها ليست حرام في الدين الإسلامي.

خالية من الإحساس

وقال حسن يوسف إنه لم يندم على أي عمل قدمه خلال مشواره الفني وأن مسيرته نقية ولا يشوبها شائبة.

وأضاف في تصريح لصحيفة “القاهرة 24”: ” مسيرتي الفنية نقية زي الصفحة البيضا لأني اشتغلت في الزمن الجميل.. والقبلات على أيامنا ما كانش ليها طعم وخالية من الإحساس وكنا بنتمضمض بعدها فما تعتبرش حرام”.

ويرى يوسف أنه على الرغم من الكم الكبير من الأعمال الفنية التي تقدم، فإن الكثير يشاهد الأعمال الفنية القديمة.

الاختيار أمنيتي

وأردف: “الناس شبطانة وبتدور على أفلام الأبيض وأسود. ولدي صديقي في الدنمارك أخبرني أنه لا ينام كل ليلة إلا بمشاهدة فيلم من أفلام الأبيض وأسود”.

وأكد حسن يوسف أن كل عمل يحتمل الحرمانية. معقباً: “مثل كوب الماء. فمن الممكن أن نقدم في الكوب شايا أو خمرا”.

وأعرب يوسف عن أمنيته بالمشاركة في عمل فني مثل “الاختيار“. وقال: “أتمنى أشارك في عمل مثل الاختيار يساهم في رفع الحس الوطني حتى أساهم فيه. وأقدم كلمة من خلاله”.

ترفيه وعبادة

وكشف الفنان أنه لا يوجد أعمال فنية تعرض عليه في الفترة الأخيرة. وأنه يقضي وقته ما بين العبادات والترفيه.

واستطرد: “أكرس وقتي في قراءة المصحف والتسبيح وباقي العبادات. وما بين الترفيه حيث أذهب لنادي الجزيرة وأمارس اليوجا والسباحة وأشاهد التليفزيون”.

وتحدث يوسف عن الفنان محمد رمضان، ووصفه بالموهوب. مردفاً: “نجاح محمد رمضان كان أكبر من استيعاب رمضان، لذلك أخطأ كثيرًا. لكنه استرد وعيه مؤخرًا”.

وأكد يوسف أنه يحب أغاني رمضان خاصة أغنية نمبر وان.

محمد رمضان وأخطاء قاتلة

وتابع: “لما محمد رمضان يطلع يغني بحبه جدا. لكن لما بيقلع ملط وسُرته تبان كده يبقى كده دخل منطقة الحرام”.

وأشار يوسف إلى أخطاء محمد رمضان القاتلة على الرغم من نجاحه في التمثيل والغناء.

وقال: “لديه أخطاء قاتلة مثل أزمته مع الطيار، ولم يتعاطف معه أو مع أسرته فمات قهرًا”.

وتابع: “الملاكم الشاطر ساعات الخصم اللي قدامه يدي له خبطة يدوخ شوية ورجليه تلف وبعدين يستعيد وعيه. وهو ما حدث مع رمضان”.