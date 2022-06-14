الجزائر تعترف بمغربية الصحراء.. صورة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية تثير الجدل حول الأمر

وطن – نشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية صورة أثارت انتباه العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن نشرها يعني اعترافا ضمنيا من الجزائر بمغربية الصحراء.

وفي خبرها حول الإعلان عن انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية لرابطة المجالس الاقتصادية العربية بالجزائر في 20 يونيو/حزيران الجاري، نشرت الوكالة الجزائرية عبر حسابها على “تويتر”، خريطة الدول الأعضاء في الجامعة العربية تظهر بشكل واضح بأن الصحراء مغربية كما هو موضح في الإعلان الرسمي.

انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية لرابطة المجالس الاقتصادية العربية بـ #الجزائر 🇩🇿 في 20 يونيو المقبل 🔗https://t.co/90u6SpOy2o pic.twitter.com/duJm7mlZSy — ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) June 12, 2022

وتلقف المغردون المغاربة هذه “السقطة” ربما، ليؤكدوا بأن هذا اعترافا ضمنيا من الجزائر بمغربية الصحراء، مشيرين إلى أنها ستعترف بهذا الأمر علنيا عاجلا أم آجلا.

وفي هذا السياق، قال المغرد المغربي، محمد البادي، تعليقا على ما نشرته الوكالة الجزائرية:” وسترفعون علم المملكة المغربية، وتضعون خارطتها الكاملة دون بتر شئتم ام أبيتم”.

و سترفعون علم المملكة المغربية ، و تضعون خارطتها الكاملة دون بتر شئتم ام أبيتم . — El Abadi mohamed (@ElAbadimohamed) June 13, 2022

وقال المغرد “فيصل”:” هذا اعتراف ضمني بعدم وجود دولة أخرى، واعتراف بالصحراء المغربية.”

هذا اعتراف ضمني بعدم وجود دولة أخرى، واعتراف بالصحراء المغربية. — faycal (@BadreLotf) June 14, 2022

أما المغرد، حسن خليلي، فعلق بالقول:” احتضان أي حدث عربي لا يمر الا عن طريق احترام سيادة المغرب. جميل انكم تعلمتم الدرس”.

احتضان أي حدث عربي لا يمر الا عن طريق احترام سيادة المغرب.

جميل انكم تعلمتم الدرس — Hassan ⛥ (@Hassan_khalile) June 13, 2022

وقال مغرد آخر:” اعتراف جميل منكم خريطة المغرب من طنجة لكويرة العزيزة، رغما عن أنفكم وتضعون علم المغرب وانتم أيضا صاغرين”.

اعتراف جميل منكم خريطة المغرب من طنجة لكويرة العزيزة، رغما عن أنفكم وتضعون علم المغرب وانتم أيضا صاغرين 💪🇲🇦 — L9ayed.officiel (@L9ayedO) June 13, 2022

وسخر مغرد مغربي مما نشر بقوله:” نسيتو حبيبة قلبكم واللي خسرتو عليها ثروة بلادكم وفقرتو بلادكم على قبلها جمهورية العجا”.

نسيتو حبيبة قلبكم و اللي خسرتو عليها ثروة بلادكم و فقرتو بلادكم على قبلها جمهورية العجاج 😂🤣🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭 — Moroccan sherifian empire🦁 🇲🇦 (@themoulechateau) June 13, 2022

ومن المقرر أن تستضيف الجزائر يومي الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عقب مصادقة مجلس الجامعة العربية في مارس/آذار الماضي على مقترح الجزائر لموعد انعقاد القمة.

يشار إلى أن العلاقات بين المغرب والجزائر متوترة منذ عقود لأسباب أهمها قضية الصحراء الغربية والحدود المغلقة بين البلدين منذُ عام 1994، وتدهورت العلاقات المغربية الجزائرية بشكل كبير عندما أعلنت الجزائر في شهر أغسطس/آب من عام 2021 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متهمة المملكة بارتكاب ”أعمال عدائية“ ضدها، وأعربت المملكة حينها عن أسفها للقرار الجزائري، ورفضت ”مبرراته الزائفة“ على حد تعبيرها.

كما اتهمت الرئاسة الجزائرية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021، المغرب بقصف شاحنتين جزائريتين وقتل 3 من مواطنيها في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة ”البوليساريو“، لكن المغرب التزم الصمت إزاء الموضوع.

الموقف من الصحراء

وتدعم الجزائر جبهة ”البوليساريو“ التي تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية، التي يراها المغرب جزءا من أراضيه.

وكان النزاع حول الصحراء الغربية قد بدأ، في 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، وانتهى بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، وفي أواخر 2020، قالت ”البوليساريو“، التي تصفها الرباط بـ“الانفصالية“ إنها ”استأنفت الكفاح المسلح“.