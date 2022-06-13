ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يتصالحان.. وفنانة مصرية تكشف ما حدث!

وطن- يبدو أن طلاق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز من أحمد العوضي، أصبح بعيداً بعد أنباء انفصالهما إثر أزمة لم تتضح تفاصيلها.

لت وشماته

فقد عادت ياسمين عبدالعزيز لمتابعة زوجها أحمد العوضي عبر “انستجرام” بعد أن كانت قد ألغت متابعته.

وما أكد الأمر، ما كشفته الفنانة المصرية بدرية طلبة عن كواليس صلحهما بطريقة غير مباشرة.

ونشرت بدرية طلبة للعوضي وياسمين، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وكتبت: “رسالة لبعض اللي يتعدو على صوابع اليد الواحدة. حضراتكم استعجلتو قوي في اللت والشماتة. وقلتو كلام متملينو ومشغلتوش دماغكم أن الخناقة والغاء المتابعة دا أكبر دليل على إن حياتهم طبيعية. ودا شيء صحي ما هو معلش الحب زى الأكل لو مفيهوش توابل مش حيبقى له طعم”.

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وتابعت: “ربنا ما يكتب على حد فراق حبيبه اللي بيخاف عليه وبيحبه من قلبه بصدق وبضمير . مبروك الصلح يا حلوين”.

العين فلقت الحجر

وكان بدرية طلبة قد لمحت في وقت سابق، إلى حدوث أمر جلل بين الثنائي، فنشرت صورة ياسمين والعوضي عبر خاصية الستوري. وكتب عليها: ” العين فلقت الحجر وجت في الحلوين. هم مش حيستغنوا عن بعض والصورة دي حتفضل موجودة”.

أما العوضي، فقد قد رد على أنباء طلاقه من ياسمين، بنشر صورة تجمعهما معقباً عليها: “”مهما يحصل بينا هتفضلي انتي كل حاجه وكل حياتي بحبك”.

زي أخت من أخواتي!

كما كتب العوضي توضيحاً عاماً للجميع عبر “فيسبوك” جاء نصه: “انا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبه زي اي زوجين طبيعيين .. وياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي اي اخت من اخواتي لما بتتصرف .. لإنها بتتصرف بتلقائيه علي طبيعتها بعيدا عن النجوميه. فمنعا للقيل والقال انا بقولها اني بحبك، واللي بيني وبينك اكبر بكتير من اي خلاف اوكلام فاضي”.