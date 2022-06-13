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رياضة

كأس مصر: الأهلي والمصري البورسعيدي يتأهلان إلى دور الثمن النهائي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الأهلي والمصري يتأهلان إلى ثمن نهائي كأس مصر 2022 watanserb.com
الأهلي والمصري يتأهلان إلى ثمن نهائي كأس مصر 2022

وطن – نجح فريقا الأهلي والمصري البورسعيدي، الأحد، من حجز بطاقة العبور إلى دور الثمن النهائي من مسابقة كأس مصر 2022، على حساب السلوم والمنصورة.

مباراة الأهلي والسلوم

وتأهل فريق الأهلي المصري ” المارد الأحمر”، إلى دور الثمن النهائي من منافسات كأس مصر، بعد فوزه الشاق على السلوم الذي يلعب في صفوف الدرجة الثانية، بهدف نظيف دون مقابل.

وأحرز هدف الفوز في المباراة نجم الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة ال59، على يسار شباك المرمى. بعد عرضية جميلة من زميله محمد هاني.

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كما وشهدت المباراة بين الأهلي ومنافسه السلوم، إهدار المارد الأحمر العديد من الفرص باتجاه شباك مرمى الأخير في اللقاء، كما وكان أبرزها فرص محمد شريف وحسام حسن. وكذلك مسجل هدف الفوز عبد القادر.

وغاب عن المباراة بيتسو موسيماني المدرب الجنوبي الأفريقي لفريق الأهلي المصري، كما وتولى مهمة قيادة الجهاز الفني للمباراة المدرب المساعد سامي قمصان.

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المصري والتأهل في كأس مصر 

وحقق المصري البورسعيدي الفوز الثمين تحت قيادة المدرب الجديد حسام حسن، على المنصورة بهدفين مقابل هدف وحيد، والعبور بفريقه إلى دور الثمن النهائي من بطولة كأس مصر 2022.

وافتتح فريق المنصورة أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال58. عن طريق أحمد عبد العال من ركلة جزاء، كما وأدرك المصري البورسعيدي هدف التعادل في الدقيقة ال73 من ركلة جزاء نفذها محمد عبد اللطيف.

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وأحرز هدف الفوز والتأهل لصالح فريق المصري إلى دور الثمن النهائي، اللاعب أحمد الشيخ في الدقيقة ال82.

كما ويخوض فريق الزمالك، الإثنين، مباراة قوية أمام الداخلية، من أجل حسم التأهل كذلك إلى دور الثمن النهائي من البطولة المحلية.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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