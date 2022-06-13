كأس مصر: الأهلي والمصري البورسعيدي يتأهلان إلى دور الثمن النهائي (فيديو)

وطن – نجح فريقا الأهلي والمصري البورسعيدي، الأحد، من حجز بطاقة العبور إلى دور الثمن النهائي من مسابقة كأس مصر 2022، على حساب السلوم والمنصورة.

مباراة الأهلي والسلوم

وتأهل فريق الأهلي المصري ” المارد الأحمر”، إلى دور الثمن النهائي من منافسات كأس مصر، بعد فوزه الشاق على السلوم الذي يلعب في صفوف الدرجة الثانية، بهدف نظيف دون مقابل.

ملخص وأهداف مباراة الأهلي 1-0 المصري بالسلوم | دور 32 | كأس مصر 2022 ⚽️ pic.twitter.com/Bwl0iaJb7o — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 12, 2022

وأحرز هدف الفوز في المباراة نجم الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة ال59، على يسار شباك المرمى. بعد عرضية جميلة من زميله محمد هاني.

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كما وشهدت المباراة بين الأهلي ومنافسه السلوم، إهدار المارد الأحمر العديد من الفرص باتجاه شباك مرمى الأخير في اللقاء، كما وكان أبرزها فرص محمد شريف وحسام حسن. وكذلك مسجل هدف الفوز عبد القادر.

وغاب عن المباراة بيتسو موسيماني المدرب الجنوبي الأفريقي لفريق الأهلي المصري، كما وتولى مهمة قيادة الجهاز الفني للمباراة المدرب المساعد سامي قمصان.

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المصري والتأهل في كأس مصر

وحقق المصري البورسعيدي الفوز الثمين تحت قيادة المدرب الجديد حسام حسن، على المنصورة بهدفين مقابل هدف وحيد، والعبور بفريقه إلى دور الثمن النهائي من بطولة كأس مصر 2022.

أهداف مباراة المصري 2-1 المنصورة | دور 32 | كأس مصر 2022 ⚽️ pic.twitter.com/cURL1zJzIW — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 13, 2022

وافتتح فريق المنصورة أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال58. عن طريق أحمد عبد العال من ركلة جزاء، كما وأدرك المصري البورسعيدي هدف التعادل في الدقيقة ال73 من ركلة جزاء نفذها محمد عبد اللطيف.

لقطات من فوز فريقنا على المصري بالسلوم بهدف دون رد 📸🦅💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/h7NkqFalHA — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 12, 2022

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وأحرز هدف الفوز والتأهل لصالح فريق المصري إلى دور الثمن النهائي، اللاعب أحمد الشيخ في الدقيقة ال82.

📸 لقطات من مباراة اليوم بين #المصري والمنصورة التي أُقيمت مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، وانتهت بفوز النسور الخضر بهدفين لهدف، ليصعد أبناء بورسعيد إلى دور الستة عشر من كأس مصر.#AlMasrySC pic.twitter.com/inrE8tQamL — Al-Masry SC (@AlMasrySC) June 12, 2022

كما ويخوض فريق الزمالك، الإثنين، مباراة قوية أمام الداخلية، من أجل حسم التأهل كذلك إلى دور الثمن النهائي من البطولة المحلية.

قائمة جيزوالدو فيريرا لمواجهة الدخلية في كأس مصر ٢٠٢١-٢٠٢٢. 🏹 pic.twitter.com/QnPkxSrWBB — Zamalek SC (@ZSCOfficial) June 12, 2022

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