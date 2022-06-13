فضيحة تلاحق كيم كارداشيان بسبب فستان مارلين مورنرو بعد عرض هذه الصور الصادمة! (شاهد)

وطن– اتهمت نجمة الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، بإلحاق الضرر بفستان مارلين مونرو الشهير الذي ارتدته أثناء غناء “عيد ميلاد سعيد” للرئيس جون كينيدي في عام 1962. وذلك عندما ارتدته كيم في “ميت جالا” الشهر الماضي.

كريستالات مفقودة

ونشرت مجموعة مارلين مونرو صورًا للفستان عبر “انستجرام”، وقالوا إن هناك “كريستالات مفقودة” وأن بعضها “ترك معلقًا بخيط رفيع”.

والتقطت صور الفستان، تشاد مايكل موريسيت في موقع المتحف في هوليوود في 12 يونيو. وفقًا للحساب الذي يديره المؤرخ والمقتني سكوت فورتنر.

وعلق: “الكثير من أجل الحفاظ على “سلامة الفستان والمحافظة عليه. هل كان يستحق ذلك؟”.

60 عاماً دون ضرر

واستعارت كيم كارداشيان ، 41 عامًا ، الفستان من قبل المسؤولين في المتحف. حيث تم تخزين الفستان البالغ من العمر 60 عامًا في بيئة يتم التحكم في درجة حرارتها منذ شرائه مقابل 5 ملايين دولار في عام 2016.

وقالت ريبليز: “تم الحرص الشديد على الحفاظ على هذا الجزء من تاريخ ثقافة البوب. كانت حالة الثوب أولوية قصوى. صدق او لا تصدق! لم يتم إجراء أي تعديلات على الفستان وحتى أن كيم تغيرت إلى نسخة طبق الأصل بعد السجادة الحمراء! “.

وعلق مئات المغردين على الصور التي تم نشرها للفستان قبل وبعد ارتداء كيم له.

مأساة

وكتب أحدهم: “فقدت الكثير من البلورات ..يا لها من مأساة!!’

وأضاف آخر: “ليس فقط التمدد حول السحاب ، ولكن إذا نظرت إلى الجانب الأيسر العلوي. فهناك العديد من البلورات المفقودة”.

وكتب متابع: “الضرر قد حدث ولا يمكن إصلاحه. النسيج ممزق. تخيل ما كان يمكن أن يحدث للفستان إذا ارتدته كيم لفترة أطول. أنا حزين للغاية لرؤية هذا”.

مزاعم كاذبة

ومع ذلك ، قال مصدر مقرب من كارداشيان إن الصور ليست دقيقة وأن المزاعم بأنها أتلفت الفستان كاذبة.

وأضاف المصدر في حديث لصحيفة “ديلي ميل” أن الفستان كانت عليه علامات التآكل قبل أن تشتريه ريبلي. مشيرة إلى أن كارداشيان ارتدته لأقل من 15 دقيقة.

وكانت كارداشيان أول شخص يرتدي الفستان منذ أن ارتدته مونرو في عام 1962. واعترفت بأنها فقدت 16 رطلاً في ثلاثة أسابيع لتلائم الفستان ، لكنها ما زالت غير قادرة على إغلاق سحابه.

لم ألحق الضرر به

أضافت نجمة الواقع شالًا من الفرو الأبيض إلى الفستان لإخفاء أنه كان مفتوحًا من الخلف. وارتدت الفستان الأصلي فقط للسجادة الحمراء.

وفي حديثها إلى Vogue حول مجموعتها الشهيرة ، أصرت نجمة الواقع على أنها لن تخاطر أبدًا “بأي ضرر” على الفستان. وبالتالي اتخذت خطوات للتأكد من أن لديها خيارًا احتياطيًا قبل التوجه إلى الحدث نفسه.

وقالت: “أنا في غاية الاحترام للفستان وما يعنيه للتاريخ الأمريكي. لن أرغب أبدًا في الجلوس فيه أو تناول الطعام فيه أو التعرض لخطر أي ضرر يلحق به. ولم أضع أي نوع مكياج الجسم الذي أقوم به عادةً.”

وكان Fortner من بين قائمة طويلة من مؤرخي الموضة وخبراء الأزياء الذين شجبوا قرار السماح بإخراج القطعة الدقيقة من مخزنها المحفوظ بعناية.

نظام صارم

وقال لصحيفة نيويورك بوست الشهر الماضي: “لا ينبغي لأحد أن يعيد ارتداء هذا الفستان”. الأمر صعب لأن كارداشيان هي واحدة من أكثر الأشخاص نفوذاً في العالم”.

لم تتعرض كارداشيان لهجوم فقط بسبب المخاطرة بإلحاق الضرر بالفستان من خلال ارتدائه. ولكن تم اتهامها أيضًا بالترويج لمعايير الجسم غير الصحية بعد أن كشفت فقدانها الشديد للوزن لتلائم ذلك.

وقالت النجمة إنها بكت عندما أدركت أنها لا تتناسب مع الفستان أثناء المحاولة الأولى. موضحة أنها استمرت في إنقاص وزنها فقط حتى تتمكن من ارتداء الفستان لمدة دقائق على السجادة الحمراء.

اعترفت كيم في وقت لاحق أنها اتبعت نظامًا غذائيًا صارمًا بلا رحمة من أجل ارتداء الفستان. كاشفةً بأنها لم تأكل “الكربوهيدرات والسكر طيلة ثلاثة أسابيع”.

وقالت: “كنت أرتدي بدلة ساونا مرتين في اليوم ، وأجري على جهاز الجري. وأقطع كل أنواع السكر والكربوهيدرات تمامًا. وأتناول أنظف الخضار والبروتين”.