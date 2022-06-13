حلتيت كاد يقتل شقيقة الطفلة الراحلة دانة القحطاني.. ما حدث معها مُرعب

وطن– كاد والد نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية الراحلة دانة القحطاني، أن يفجع بابنته الأخرى سجى بعد تسممها بنبات حلتيت.

نبات الحلتيت

ونشر والد دانة القحطاني التي توفيت عام 2019، عبر حسابه الرسمي على تطبيق “سناب شات” تفاصيل الحادثة المؤلمة. موضحاً أن ابنته تناولت نبات حلتيت وارتفعت درجة حرارة جسدها.

وأشار والد سجى إلى أن الطبيب أخبره بأن العلامات الحيوية لابنته ليست جيدة. كما أن درجة حرارتها وصلت إلى 42، مع هبوط حاد بالدورة الدموية.

وحين أخبر والد سجى الطبيب بأن ابنته تناولت عشبة الحلتيت، أوصى الطبيب بإجراء عملية غسيل معدة على الفور.

غسيل معدة

وأكد الأب أن ابنته تحسنت بعد غسيل المعدة، وانخفضت درجة حرارتها إلى 38 درجة مئوية مباشرةً.

وذكر أبو دانة القحطاني أنه شارك القصة ليحذر من هذه النبتة التي يروج لها البعض، بأنها علاجية.

ونبات الحلتيت أو الوُشَّق، هو صمغ نبات الكلخ المنتن سيئ الطعم، مر المذاق، رائحته كريهة جدًا. حيث لا يمكن وضعه إلّا داخل علبة محكمة.

طرد الجن

وكان يستخدم الحلتيت قديماً مع البخور لطرد الجن والشياطين. كما يستعمل بشكل رئيسي لعلاج التشنجات بأنواعها، وعلاج الالتهاب المزمن للقصبات الهوائية ومجاري التنفس.

ويتم الترويج لهذا النبات على أنه يعالج الهستيريا والمغص وآلام الأمعاء. وفي علاج السعال الديكي وطرد الغازات المتجمعة في المعدة والأمعاء. ومساعد على إفراز العرق من الجسم.

أَضرار الحلتيت

وذكر موقع “ويب طب”، أن الحلتيت يسبب انتفاخاً غير طبيعي في الشفاه، يستمر لبضع ساعات ثم يختفي من تلقاء نفسه.

كما قد يسبب الغازات، والإسهال، وحموضة المعدة. والصداع، والتشنجات، واضطرابات الدم، والغثيان.

عدا ذلك، تسبب عشبة حلتيت مشكلات في ضغط الدم، ما بين ارتفاع أو انخفاض. بالإضافة إلى الطفح الجلدي. فقد يسبب لدى البعض الحكة واحمرار البشرة.