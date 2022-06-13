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انهيار جديد لـ البتكوين.. يوم أسود للعملات المشفرة

باسل النجار
كتب باسل النجار
انهيار البتكوين watanserb.com
انهيار البتكوين

وطن- شهدت العملات الرقمية المشفرة انهيارا كبيرا خلال تداولات، الاثنين، وجاء “بيتكوين Bitcoin” على راس القائمة بسقوط مدو تسبب بحالة من الرعب والإرباك لدى مالكيها حول العالم.

انهيار البتكوين

وعاد اللون الأحمر ليسطير على منصات تداولات العملات الرقمية المشفرة، حيث شهدت غالبيتها تراجعات عنيفة خلال الساعات الماضية.

والاثنين، انخفضت قيمة “البيتكوين” إلى ما يصل إلى 22،611 دولارًا، وفقًا لـ “CoinDesk”.

ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة تزيد عن 20٪ عن يوم، الجمعة، وبنسبة 67٪ عن أعلى مستوى في نوفمبر عند، 68991 دولارًا.

وساهم انخفاض “Bitcoin” منذ نوفمبر، في مسح ما يقرب من 2 تريليون دولار في السوق الأوسع.

سوق الكريبتو

وبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة “Crypto”، التي بلغت ذروتها في نوفمبر بنحو 3 تريليونات دولار، حوالي 956 مليار دولار في منتصف صباح، الإثنين ، وفقًا لموفر البيانات CoinMarketCap.

وفقدت العملات الرقمية المشفرة ما يزيد على 2 تريليون دولار في أقل من 6 أشهر، ومنحنى الخسائر أخذ في التفاقم.

ومنذ بلوغ ذروتها التاريخية حينما قفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى مستويات قرب الـ 3.1 تريليون دولار في نوفمبر 2021، فقدت سوق التشفير ما يزيد عن 2.1 تريليون دولار خلال هذه اللحظات.

كيف نفسر انهيار البيتكوين؟

يوم أسود للعملات الرقمية المشفرة

ونزلت القيمة السوقية للعملات الرقيمة إلى مستويات دون التريليون دولار، تزامنا مع انهيار القيمة السوقية لبيتكوين.

وسجلت عملة “إيثريوم” الرقمية المشفرة، خسائر بقيمة 5.8% مقابل تراجع أسبوعي بنسبة 26.4%، ليجري تداولها في تعاملات، الاثنين، دون مستوى 1200 دولار.

وكانت “إيثريوم” حلت في المركز الثاني، بقائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية.

كما خسرت منصة “Co”inbase للصرافة المشفرة 13٪، الاثنين.

وأوقفت منصة تداول العملات المشفرة المنافسة “Binance”، عمليات سحب البيتكوين مؤقتًا “بسبب وجود معاملة متوقفة تسببت في تراكم العمل”.

وأوقف أيضا مُقرض العملة المشفرة Celsius مؤقتًا جميع عمليات السحب والتحويلات للحساب ، مشيرًا إلى “ظروف السوق القاسية”.

وخسرت MicroStrategy ، بقيادة مبشر البيتكوين مايكل سايلور ، الذي تستثمر شركته بكثافة في العملة الرقمية، 26٪.

من جانبه وصف “Jim Cramer” من CNBC انهيار Bitcoin Crypto، الإثنين ، فيما يخشى أن يكون اليوم الأول من الحساب في سوق العملات الرقمية.

وقال “كريمر” الذي وضع بعضًا من أمواله في العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، أن الانخفاض بنسبة 17 ٪ يوم، الاثنين، أدى إلى إرسال عملات البيتكوين إلى أقل من 23000 دولار.

وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 66٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق في تشرين الثاني (نوفمبر).

وتساءل كريمر عما إذا كان من أسماهم “مجانين البيتكوين” سوف يدخلون على الفور إلى سوق العملات المشفرة لوقف النزيف كما حدث في الماضي.

سوق العملات الرقمية المشفرة يواصل النزيف.. هذا ما وصل إليه سعر “البيتكوين”

المصدرCNBC ،رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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