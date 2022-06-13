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اقتصاد

السودان.. هبوط بسعر الدولار في السوق السوداء

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الدولار في السودان اليوم watanserb.com

وطن- شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم، الاثنين، في السوق الموازية (السوداء) هبوطا مقارنة بتعاملات أمس، الأحد.

سعر الدولار في السودان اليوم

وباتت أسعار الدولار في السوق الموازي بالسودان متخبطة بشكل كبير ـ صعودا وهبوطا ـ منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع.

وبحسب متعاملين في هذه السوق فقد انخفض سعر الدولار الآن إلى 566 جنيها، مقابل 568 جنيها بتعاملات أمس.

سعر الدولار ببنوك السودان.. انخفاض

كما سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الاثنين 13 يونيو 2022، انخفاضا في بنوك السودان.

حيث بلغ سعر صرف الدولار، الاثنين، في السودان، 565 جنيها للشراء مقابل 569.2 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم 592.1 جنيها للشراء، و596.6 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 693.7 جنيها للشراء، و698.9 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.4 جنيه للشراء، مقابل 151.5 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 153.8 جنيها للشراء، مقابل 155 جنيها للبيع.

وكان بنك السودان المركزي قد أعلن قبل أيام، طرح فئة نقدية جديدة بقيمة ألف جنيه، سيتم طرحها أمام المواطنين في خلال أسبوع.

وقالت مصادر مصرفية سودانية إن فئة الألف جنيه كانت قد تم طباعتها في عام 2019

سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 13 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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