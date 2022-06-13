السودان.. هبوط بسعر الدولار في السوق السوداء

وطن- شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم، الاثنين، في السوق الموازية (السوداء) هبوطا مقارنة بتعاملات أمس، الأحد.

سعر الدولار في السودان اليوم

وباتت أسعار الدولار في السوق الموازي بالسودان متخبطة بشكل كبير ـ صعودا وهبوطا ـ منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع.

وبحسب متعاملين في هذه السوق فقد انخفض سعر الدولار الآن إلى 566 جنيها، مقابل 568 جنيها بتعاملات أمس.

سعر الدولار ببنوك السودان.. انخفاض

كما سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الاثنين 13 يونيو 2022، انخفاضا في بنوك السودان.

حيث بلغ سعر صرف الدولار، الاثنين، في السودان، 565 جنيها للشراء مقابل 569.2 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم 592.1 جنيها للشراء، و596.6 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 693.7 جنيها للشراء، و698.9 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.4 جنيه للشراء، مقابل 151.5 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 153.8 جنيها للشراء، مقابل 155 جنيها للبيع.

وكان بنك السودان المركزي قد أعلن قبل أيام، طرح فئة نقدية جديدة بقيمة ألف جنيه، سيتم طرحها أمام المواطنين في خلال أسبوع.

وقالت مصادر مصرفية سودانية إن فئة الألف جنيه كانت قد تم طباعتها في عام 2019