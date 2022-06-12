“وطن” تأخذكم في جولة داخل قصر شاكيرا المذهل ومصيره بعد انفصالها عن بيكيه (صور)

وطن – لا يعرف كثيرون أنّ المغنية الشهيرة شاكيرا لديها قصر مذهل في ميامي، وسط توقعات بانتقالها إليه، بعد انفصالها عن لاعب نادي برشلونة الإسباني، جيراد بيكيه .

شاكيرا لا تزال تصمت على مستقبلها، وتعيش في برشلونة مع طفليها ميلان (9 سنوات) وساشا (7 سنوات).

وفي انتظار معرفة خطواتها التالية، ندخل أروع عقار للفنانة الكولومبية.

يقع قصر شاكيرا ، الذي يتكون مظهره الخارجي أبيض بالكامل، في منطقة مميزة، North Bay Road Drive.وفق مجلة “ماركا”

إنه أيضًا على بعد دقائق فقط من جزر البندقية الشهيرة.

المنزل بسيط وأبيض بالكامل، ويحتوي على ست غرف نوم وسبعة حمامات وغرف معيشة واسعة ومشرقة.

كانت شاكيرا مسؤولة عن تجديد العقار الذي يضم جميع أنواع الكماليات.

قالت شاكيرا عام 2003 “أنا فخورة بجذوري اللبنانية”، في إشارة إلى والدها ويليام مبارك، الذي ينحدر من زحلة، عاصمة وادي بيكا الشرقي في جنوب شرق لبنان.

لهذا السبب، في الطابق الأرضي من قصرها، يمكنك رؤية منطقة الاستراحة هذه مع الهواء الشرقي والشيشة المزخرفة.

كما يحتوي قصر شاكيرا على حوضين فرديين وحوض استحمام في الخلف للاستمتاع بحمام مريح.

المرايا والنوافذ، التي يدخل من خلالها الكثير من الضوء، تعطي شعوراً بالاتساع الأكبر.

في هذه الصورة نرى المطبخ، مساحة وظيفية للغاية، أرضيته، كما ورد في ذلك الوقت، مصنوعة من الخشب، مما يضفي الراحة والدفء على المنزل.

القصر، المطل على البحر، تبلغ مساحته أكثر من 750 متر مربع موزعة على طابقين ويقع على مساحة تقارب 2000 متر مربع.

قصر شاكيرا بـ 2.5 مليون يورو وعرضته للبيع بـ 9.4 مليون يورو

حصلت الفنانة على هذه الإقامة في عام 2001 مقابل أكثر من 2.5 مليون يورو.

في عام 2018 عرضته للبيع بأكثر من 9.4 مليون يورو.

ومع ذلك، فقد أصبح من المعروف الآن أن المنزل ليس معروضًا للبيع.

زينت الفنانة قصرها ببساطة كبيرة واختارت اللون الأبيض. غرفة النوم هذه بها حمام كبير بجانبها مع مرايا أصلية وحوض استحمام رائع.

يحتوي المنزل على مسبح في الهواء الطلق ورصيف للإبحار.

شهد هذا الرصيف إحدى أكثر لحظات شاكيرا وبيكيه رومانسية في عام 2011.