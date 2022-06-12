ضاحي خلفان يحذر محمد بن زايد من ثورة في الإمارات.. ما علاقة المثليين جنسيا؟

وطن – أبدى نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، تخوفه من تفشي ظاهرة المثلية الجنسية في المجتمعات العربية، داعيا لضرورة التصدي لها لما تمثله من خطر كبير على المجتمع، ووجه التحية في الوقت ذاته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتصديه لهذه الظاهرة في روسيا ورفضها.

“خلفان” المقرب من حكام الإمارات، حذر في سلسلة تغريدات له بتويتر من انتقال ظاهرة “الشذوذ الجنسي” للمجتمعات العربية.

اذا سمح للعادات الغريبة والشاذة والمخالفة لقيم الإسلاااام أن تمارس وتنتشر بدعوى ( الحرية ) فأذكروا ما اقول لكم…ستحدث ردة فعل معاكسة وخطيرة…لقد خبرت الحياة جيدا.

ولذلك على المسلمين أن يصحوا تماما لهذه المخططات السوداء. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 11, 2022

وقال بحسب ما رصدت (وطن) إنه إذا سمح للعادات الغريبة والشاذة والمخالفة لقيم الإسلام أن تمارس وتنتشر بدعوى الحرية فاذكروا ما أقول لكم.

وأوضح: “ستحدث ردة فعل معاكسة وخطيرة.. لقد خبرت الحياة جيدا.

ولذلك على المسلمين أن يصحوا تماما لهذه المخططات السوداء.”

وتابع رجل الأمن الإماراتي البارز أنه “إذا لم يثبت أبناء الأمة الإسلامية ثبات الجبال الراسخات في وجه الخطط الهدامة لأخلاق المرأة والناشئة فقل يا مجتمع ذهبت مع الريح.”

إذا لم يثبت ابناء الأمة الإسلامية ثبات الجبال الراسخات في وجه الخطط الهدامة لأخلاق المرأة والناشئة فقل يا مجتمع ذهبت مع الريح. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 11, 2022

ضاحي خفان يحذر من ثورات بسبب المثلية

كما حذر ضاحي خلفان من أن تفشي هذه الظاهرة قد يؤدي لاندلاع ثورات وصفها بالإسلامية في الدول العربية.

وكتب: “قد تحدث ثورات إسلامية في العالم الإسلامي اذا سمح لشيوع الفواحش.. وانتم ترون البلد الذي يثور..لا تقوم له قائمة..فحذاري من الغفلة.”

ويبدو أن خطاب خلفان موجه لكل قادة الدول العربية، بما فيهم رئيسه محمد بن زايد، حيث عمم تحذيره على العالم الإسلامي كله.

وفيما أعجب ناشطون بتغريدات خلفان الداعية لمحاربة “الشذوذ الجنسي”، عبر آخرون عن استغرابهم من هذا الأمر، لافتين إلى أن ضاحي خلفان نفسه يعرف بأنه “حارس بارات دبي”، وكان يشرف على الأمن في الإمارة التي يسمح فيها بأعمال الدعارة سرا دون القبض على من يعمل بهذه الأعمال المنافية أو محاربتها.

خلفان يوجه التحية لبوتين

كما وجه “خلفان” التحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال: “تحية لبوتين..لقد رأيته يتحدث..قائلا الأب أب والأم أم وهو يشنع على المثليين والمثلية.”

تحية لبوتين..لقد رأيته يتحدث..قائلا الأب أب والأم أم وهو يشنع على المثليين والمثلية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 11, 2022

ودعا نائب رئيس شرطة دبي السابق، قادة العالم الإسلامي للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وكتب: “يا قادة العالم الإسلامي الله الله في اجيالنا القادمة.”

كما دعا إلى ضرورة عقد اجتماع على مستوى القادة الإسلاميين، للتصدي للمشاريع الهدامة لقيمنا، حسب وصفه.

واستطرد: “والله اذا لم يرتفع صوت كل مسؤول عن تردي القيم.. فيقول لا لما يخالف قيمنا الإسلامية وإلا سنضيع.”

والله اذا لم يرتفع صوت كل مسؤول عن تردي القيم فيقول لا لما يخالف قيمنا الإسلاميةوإلا سنضيع. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 11, 2022

ردود فعل متباينة على تغريدة خلفان

وقوبلت تغريدات ضاحي خلفان، بردود أفعال متباينة وعلق ناشط ساخرا منه: “هل مراقص وبارات وحانات دبي وأبو ظبي تشيع الفضيلة أم العكس؟!”

فيما أحرجه مغرد آخر بالقول: “على أساس إن عندكم مفيش فاحشة ولا زنا ولاخمور.. فتح عيونك وشوف ايش في في فنادقكم وسواحلكم.”

كما كتب محمد جاوي في رده على خلفان: “قصدك على الفاحشة المنتشرة في الامارات”.

بارات وملاهي دبي

ويشار إلى أن إماراة دبي تحديدا تشتهر بانتشار البارات والملاهي الليلية فيها، تحت حماية ورعاية محمد بن راشد حاكم الإمارة.

وسبق أن تحدثت تقارير غربية عن تحول الإمارات إلى أكبر مركز للدعارة بالشرق الأوسط، وكشفت عن تواجد أكثر من 60 ألف عاهرة من جنسيات مختلفة داخل الدول يمارسن أعمالا منافية للآداب سرا، دون أي اعتراضات من السلطات أو محاربة لتلك الأنشطة الغير أخلاقية.

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