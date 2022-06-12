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ضاحي خلفان يحذر محمد بن زايد من ثورة في الإمارات.. ما علاقة المثليين جنسيا؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
ضاحي خلفان watanserb.com
رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان

وطن – أبدى نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، تخوفه من تفشي ظاهرة المثلية الجنسية في المجتمعات العربية، داعيا لضرورة التصدي لها لما تمثله من خطر كبير على المجتمع، ووجه التحية في الوقت ذاته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتصديه لهذه الظاهرة في روسيا ورفضها.

“خلفان” المقرب من حكام الإمارات، حذر في سلسلة تغريدات له بتويتر من انتقال ظاهرة “الشذوذ الجنسي” للمجتمعات العربية.

وقال بحسب ما رصدت (وطن) إنه إذا سمح للعادات الغريبة والشاذة والمخالفة لقيم الإسلام أن تمارس وتنتشر بدعوى الحرية فاذكروا ما أقول لكم.

وأوضح: “ستحدث ردة فعل معاكسة وخطيرة.. لقد خبرت الحياة جيدا.
ولذلك على المسلمين أن يصحوا تماما لهذه المخططات السوداء.”

وتابع رجل الأمن الإماراتي البارز أنه “إذا لم يثبت أبناء الأمة الإسلامية ثبات الجبال الراسخات في وجه الخطط الهدامة لأخلاق المرأة والناشئة فقل يا مجتمع ذهبت مع الريح.”

ضاحي خفان يحذر من ثورات بسبب المثلية

كما حذر ضاحي خلفان من أن تفشي هذه الظاهرة قد يؤدي لاندلاع ثورات وصفها بالإسلامية في الدول العربية.

وكتب: “قد تحدث ثورات إسلامية في العالم الإسلامي اذا سمح لشيوع الفواحش.. وانتم ترون البلد الذي يثور..لا تقوم له قائمة..فحذاري من الغفلة.”

ويبدو أن خطاب خلفان موجه لكل قادة الدول العربية، بما فيهم رئيسه محمد بن زايد، حيث عمم تحذيره على العالم الإسلامي كله.

وفيما أعجب ناشطون بتغريدات خلفان الداعية لمحاربة “الشذوذ الجنسي”، عبر آخرون عن استغرابهم من هذا الأمر، لافتين إلى أن ضاحي خلفان نفسه يعرف بأنه “حارس بارات دبي”، وكان يشرف على الأمن في الإمارة التي يسمح فيها بأعمال الدعارة سرا دون القبض على من يعمل بهذه الأعمال المنافية أو محاربتها.

خلفان يوجه التحية لبوتين

كما وجه “خلفان” التحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال: “تحية لبوتين..لقد رأيته يتحدث..قائلا الأب أب والأم أم وهو يشنع على المثليين والمثلية.”

ودعا نائب رئيس شرطة دبي السابق، قادة العالم الإسلامي للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وكتب: “يا قادة العالم الإسلامي الله الله في اجيالنا القادمة.”

كما دعا إلى ضرورة عقد اجتماع على مستوى القادة الإسلاميين، للتصدي للمشاريع الهدامة لقيمنا، حسب وصفه.

واستطرد: “والله اذا لم يرتفع صوت كل مسؤول عن تردي القيم.. فيقول لا لما يخالف قيمنا الإسلامية وإلا سنضيع.”

ردود فعل متباينة على تغريدة خلفان

وقوبلت تغريدات ضاحي خلفان، بردود أفعال متباينة وعلق ناشط ساخرا منه: “هل مراقص وبارات وحانات دبي وأبو ظبي تشيع الفضيلة أم العكس؟!”

فيما أحرجه مغرد آخر بالقول: “على أساس إن عندكم مفيش فاحشة ولا زنا ولاخمور.. فتح عيونك وشوف ايش في في فنادقكم وسواحلكم.”

كما كتب محمد جاوي في رده على خلفان: “قصدك على الفاحشة المنتشرة في الامارات”.

بارات وملاهي دبي

ويشار إلى أن إماراة دبي تحديدا تشتهر بانتشار البارات والملاهي الليلية فيها، تحت حماية ورعاية محمد بن راشد حاكم الإمارة.

وسبق أن تحدثت تقارير غربية عن تحول الإمارات إلى أكبر مركز للدعارة بالشرق الأوسط، وكشفت عن تواجد أكثر من 60 ألف عاهرة من جنسيات مختلفة داخل الدول يمارسن أعمالا منافية للآداب سرا، دون أي اعتراضات من السلطات أو محاربة لتلك الأنشطة الغير أخلاقية.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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