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اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 13 يونيو 2022

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الذهب سلطنة عمان watanserb.com
سعر الذهب في سلطنة عمان

وطن – شهدت أسعـار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، الاثنين 13 يونيو 2022، انحفاضًا محدودًا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعـار الذهـب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 23.14 ريالا للجرام، ما يعادل 59.92 دولارا.

بينما جاء سـعـر الذهــب عيار 22 عند 21.21 ريال للجرام ما يعادل 54.93 دولار.

وبلغ سعـر ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 20.25 ريال بما يعادل 52.43 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 17.35 ريالا، أي ما يعادل 44.94 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطنة عمان، 13.50 ريال بما يعادل 34.95 ريال، بينما عيار 12 بلغ 11.57 ريال بما يعادل 29.96 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين 719.62 ريال بما يعادل 1864 دولار، وسعر الجنيه الذهب 161.98 ريال بما يعادل 419.45 دولار.

أما سـعر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 23139 ريال بما يعادل 59920 دولارا.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

المصدروطن - متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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