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ذباب الإمارات يشيطن حفيظ دراجي ويزعم أن نجله “مثلي الجنس” بعد تصريحات له أغضبت أبوظبي

باسل النجار
كتب باسل النجار
watanserb.com
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-06-16 08:18:28Z | |

وطن – تسببت تغريدة للمعلق الرياضي الجزائري البارز حفيظ دراجي، وصف فيها تطبيع الإمارات مع الاحتلال الإسرائيلي بـ”الانبطاح”، في هجوم واسع عليه من قبل كتائب الذباب الإماراتي التابعة لرئيس الدولة محمد بن زايد، ويديرها حمد المزروعي، المغرد البذيء المقرب منه.

ذباب الإمارات يشيطن حفيظ دراجي

وكان “دراجي” في الأساس يشير في تغريدة له، إلى تقرير لصحيفة إسبانية عن خسائر ستلحق بإسبانيا جراء تعليق الجزائر معاهدة الصداقة معها.

ليدخل له مغرد إماراتي ويعلق: “ما شفنا هذا الإجراء عندما اعترفت اسبانيا بالقدس عاصمه لإسرائيل.”

التعليق الذي رد عليه حفيظ دراجي بالقول: “ولا عندما انبطح بلدك الامارات وسلم أمره للإسرائيليين.”

لتبدأ كتائب الذباب الإماراتي بعدها هجوما عنيفا على المعلق الجزائري البارز بقنوات “بي إن سبورت”، لدرجة وصلت إلى حد الافتراء على نجله بأنه “مثلي الجنس”.

ونشر أحد هذه الحسابات التابعة للذباب، صورة لحفيظ دراجي مع شاب زعم أنه نجله، وكتب عليه مفتريا في محاولة لتشويه صورة المعلق الجزائري الذي هاجم الإمارات: “نجل المعلق حفيظ الدراجي والذي ينتمي الى مجتمع الميم يقول إنه فخور بانتمائه لهذا المجتمع ولولا دعم والده لما وصل لهذه النجاحات.”

نشطاء يفضحون الفبركة الإماراتية

الأمر الذي فضحه النشطاء موضحين أن هذه الصورة بالأساس لا تعود لنجل حفيظ دراجي كما يزعم الذباب.

حيث أوضح مغرد: “تزوير والكذب لا يخدم قضيتك مهما كانت لا يهمني حفيظ ولا غيره وهذه معلومة خاطئة.”

 

وأكد أن الصورة تعود لحفيظ دراجي رفقة جزائري وُلد وعاش مُعظم حياته في فرنسا، وهو مغني ومات في 2019، أثناء إجرائه عملية جراحية لنزع كيس مائي.

وانضمت أبواق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أيضا، لحملة تشويه دراجي.

حيث دخل الكاتب السعودي المقرب من الديوان فهد ديباجي هو الآخر على الخط، وأعاد نشر هذه الافتراءات ضد دراجي وعلق: “حفيظ دراجي من أكثر الناس يُجيد الاستشراف، والتنظير والشعبوية والمتاجرة بالقضايا العربية والإسلامية.”

وتابع مزاعمه متهما المعلق الجزائري بالارتزاق: “دراجي ليس مجرد معلق عادي هو مرتزق بدرجة عالية و مؤدلج تفوق تصور البعض”.

كتائب الذباب في السعودية والإمارات

ويشار إلى أن أبوظبي والرياض تديران جيشا من كتائب الذباب الإلكتروني، ويشرف عليه سعود القحطاني مستشار ابن سلمان المتواري عن الأنظار منذ افتضاح أمر جريمة خاشقجي المتورط بها. وكذلك حمد المزروعي المغرد البذيء المقرب من رئيس الإمارات محمد بن زايد.

وكانت الإمارات أعلنت تطبيع علاقتها رسميا مع الكيان المحتل عام 2020، تحت رعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتنشأ بين السعودية وإسرائيل حاليا علاقات قوية أيضا ولكن بشكل سري، وتحدثت تقارير عن أنه ربما يتم التطبيع علانية بين الرياض وتل أبيب قريبا، استنادا إلى مواقف ولي العهد وحاكم المملكة الفعلي تجاه إسرائيل وتصريحاته المدللة على هذا.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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