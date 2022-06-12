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تصريحات جورج قرداحي تستنفر أبوظبي.. تصدير عبدالخالق عبدالله للرد

باسل النجار
كتب باسل النجار
جورج قرداحي عبدالخالق عبدالله watanserb.com
وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي - الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله

وطن – تسببت تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، الأخيرة ضد دول الخليج في جدل واسع بالأوساط السياسية.

جورج قرداحي يهاجم دول الخليج

وكان “قرداحي” هاجم دول الخليج في تصريحات حديثة له قبل أيام، نافيا مساعدتها للبنان منذ أكثر من 10 سنوات.

واستنفرت هذه التصريحات أبوظبي، وخرج الأكاديمي الإماراتي البارز الدكتور عبدالخالق عبدالله، المقرب جدا من حاكم أبوظبي ورئيس الإمارات محمد بن زايد ـ يقول نشطاء إنه يعمل مستشارا لديه ـ ، للرد على قرداحي.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر هاجم “عبدالله” جورج قرداحي ووصفه بـ”الأراجوز المنبوذ الناكر للجميل”.

عبدالخالق عبدالله يرد

وقال بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه: “لا توجد مجموعة دول في العالم ولا في التاريخ ساعدت لبنان بكل اشكال الدعم المالي والمعنوي وبسخاء ما بعده سخاء وعلى مدى عقود من الزمن أكثر من دول الخليج العربي.”

وتابع مهاجما وزير الإعلام اللبناني السابق: “ثم يتنطع الأرجوز المنبوذ جورج قرداحي وينكر الجميل”.

واثارت تغريدة الرجل المقرب من ابن زايد، جدلا بين متابعيه الذين رأوا أنه حتى لو ساعدت دول الخليج لبنان، فإنه لا يجب التفاخر بما وصفوه “المن الإماراتي” على الشعب اللبناني.

وهاجمه ناشط باسم هاشم قائلا: “أين الجميل؟! كلامك منبوذ هات ارقام وتواريخ لو كنت من الصادقين او لتسكت.”

فيما دون “أبوخالد”: “للأمانة لبنان عظيمة وتستاهل مد يد العون.. جورج قرداحي لا يمثلها ,ولا أي مسؤول.. لبنان يمثلها شعبها الطيب والمعطاء.”

جورج قرداحي ودول الخليج

وكان جورج قرداحي قد قال في تصريحاته الجديدة، التي أدلى بها خلال استضافته في برنامج ”من الأخير“ الذي يذاع على قناة ”آي نيوز“ العراقية، في نهاية مايو الماضي:””إخواننا الخليجيين يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن.”

وأضاف قائلا: “لبنان في كل أزماته التي مر بها لم يعطه أحد قطرة ماء.. نحن نمر بأزمات منذ عشر سنوات من المحروقات مثل البنزين والمازوت والأزمات المالية، ولم ينظر إلينا أحد“.

وتابع: ”لم يرسل لنا أحد صهريج بنزين أو مازوت كي يشعر الناس بالدفء“.

واعتبر “قرداحي” أن ”دول مجلس التعاون الخليجي كانت تتحين الفرصة للخروج من لبنان وقد أتتها عبر تصريحاته”.

وذلك في إشارة لتصريحاته السابقة التي تسبب بأزمة دفعته للاستقالة من منصبه، حيث وصف الحرب في اليمن بالعبثية، وأن للحوثيين الحق في مواجهة العدوان عليهم.

تصريحات جورج قرداحي، أثارت موجة غضب ضده، من قبل ناشطين خليجيين على مواقع التواصل، متهمين إياه بنكران المعروف.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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