تصريحات جورج قرداحي تستنفر أبوظبي.. تصدير عبدالخالق عبدالله للرد

وطن – تسببت تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، الأخيرة ضد دول الخليج في جدل واسع بالأوساط السياسية.

جورج قرداحي يهاجم دول الخليج

وكان “قرداحي” هاجم دول الخليج في تصريحات حديثة له قبل أيام، نافيا مساعدتها للبنان منذ أكثر من 10 سنوات.

لا توجد مجموعة دول في العالم ولا في التاريخ ساعدت #لبنان بكل اشكال الدعم المالي والمعنوي وبسخاء ما بعده سخاء وعلى مدى عقود من الزمن اكثر من دول الخليج العربي ثم يتنطع الأرجوز المنبوذ #جورج_قرداحي وينكر الجميل — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 11, 2022

واستنفرت هذه التصريحات أبوظبي، وخرج الأكاديمي الإماراتي البارز الدكتور عبدالخالق عبدالله، المقرب جدا من حاكم أبوظبي ورئيس الإمارات محمد بن زايد ـ يقول نشطاء إنه يعمل مستشارا لديه ـ ، للرد على قرداحي.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر هاجم “عبدالله” جورج قرداحي ووصفه بـ”الأراجوز المنبوذ الناكر للجميل”.

عبدالخالق عبدالله يرد

وقال بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه: “لا توجد مجموعة دول في العالم ولا في التاريخ ساعدت لبنان بكل اشكال الدعم المالي والمعنوي وبسخاء ما بعده سخاء وعلى مدى عقود من الزمن أكثر من دول الخليج العربي.”

وتابع مهاجما وزير الإعلام اللبناني السابق: “ثم يتنطع الأرجوز المنبوذ جورج قرداحي وينكر الجميل”.

واثارت تغريدة الرجل المقرب من ابن زايد، جدلا بين متابعيه الذين رأوا أنه حتى لو ساعدت دول الخليج لبنان، فإنه لا يجب التفاخر بما وصفوه “المن الإماراتي” على الشعب اللبناني.

وهاجمه ناشط باسم هاشم قائلا: “أين الجميل؟! كلامك منبوذ هات ارقام وتواريخ لو كنت من الصادقين او لتسكت.”

فيما دون “أبوخالد”: “للأمانة لبنان عظيمة وتستاهل مد يد العون.. جورج قرداحي لا يمثلها ,ولا أي مسؤول.. لبنان يمثلها شعبها الطيب والمعطاء.”

جورج قرداحي ودول الخليج

وكان جورج قرداحي قد قال في تصريحاته الجديدة، التي أدلى بها خلال استضافته في برنامج ”من الأخير“ الذي يذاع على قناة ”آي نيوز“ العراقية، في نهاية مايو الماضي:””إخواننا الخليجيين يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن.”

نباح جديد لقرداحي ويتغافل أن دول الخليج وفرت فرصة لللبنانيين للعمل بها دعما لهم ولتخفيض نسبة البطالة لديهم. عدد اللبنانين العاملين في الدول الخليجية حوالي 450 ألف، ويحولون من 4-5 مليار دولار سنويا إلى لبنان. وبلغت المساعدات السعودية لوحدها

من 1990-2015 حوالي 70 مليار دولار. pic.twitter.com/j6fVizvVJj — الكعّام (@alk3aam) June 9, 2022

وأضاف قائلا: “لبنان في كل أزماته التي مر بها لم يعطه أحد قطرة ماء.. نحن نمر بأزمات منذ عشر سنوات من المحروقات مثل البنزين والمازوت والأزمات المالية، ولم ينظر إلينا أحد“.

وتابع: ”لم يرسل لنا أحد صهريج بنزين أو مازوت كي يشعر الناس بالدفء“.

واعتبر “قرداحي” أن ”دول مجلس التعاون الخليجي كانت تتحين الفرصة للخروج من لبنان وقد أتتها عبر تصريحاته”.

وذلك في إشارة لتصريحاته السابقة التي تسبب بأزمة دفعته للاستقالة من منصبه، حيث وصف الحرب في اليمن بالعبثية، وأن للحوثيين الحق في مواجهة العدوان عليهم.

تصريحات جورج قرداحي، أثارت موجة غضب ضده، من قبل ناشطين خليجيين على مواقع التواصل، متهمين إياه بنكران المعروف.

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