الشيخ أحمد الخليلي يكشف لـ علي الظفيري عن وضعه الصحي (فيديو)

وطن- كشف الشيخ أحمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان، عن وضعه الصحي بأسلوب طريف خلال مقابلته مع الإعلامي السعودي علي الظفيري على شاشة قناة “الجزيرة”.

وعندما سأل الظفيري الشيخ الخليلي ضاحكا عن صحته “كيف الصحة إن شاء الله؟”.

سأل المذيع سماحة #الشيخ_أحمد_الخليلي عن صحته؟

فجاوبه ببيت من قصيدةِ عوف بن مُحَلِّم الخزاعي :

الثمانين وبلغتها * قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

وقاربَت مني خُطًى لم تَكُن

مُقارباتٍ وثنتْ مِن عِنان#قناة_السلام pic.twitter.com/px07S99sMC — قناة السلام (@ALSALAMFM) June 12, 2022

فأجابه مفتي سلطنة عمان:”الحمد لله هكذا اعتاد الزمن.”

وتابع “الخليلي” إجابته عن وضعه الصحي هو ويضحك، ببيت من قصيدةِ عوف بن مُحَلِّم الخزاعي.

وتقول أبيات الشعر:” إن الثمانين وبلغتها * قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

“وقاربَت مني خُطًى لم تَكُن .. مُقارباتٍ وثنتْ مِن عِنان.”

🔺سأل المذيع سماحة #الشيخ_أحمد_الخليلي عن صحته في الفترة الأخيرة

فجاوبه ببيت من قصيدةِ عوف بن مُحَلِّم الخزاعي :

الثمانين وبلغتها * قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

وقاربَت مني خُطًى لم تَكُن

مُقارباتٍ وثنتْ مِن عِنان

————

أطال الله في عمره ورزقه الصحة والعافية pic.twitter.com/7hacseSh4o — أنّدَلُسۡ عُمَانَ (@andalus717) June 12, 2022

مقابلة مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي مع علي الظفيري

هذا وقوبلت حلقة الشيخ أحمد الخليلي، المفتي العام لسلطنة عمان، بتفاعل كبير جدا من قبل العرب والخليجيين.

حيث كشف فيها جوانبا من حياته الخاصة، وشرح طريقة عمل مذهبه “الأباضية”، وكذلك كشف بعض المعلومات عن تعامله مع السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأوضح الشيخ الخليلي في حديثه بالجزء الأول في برنامج “المقابلة” مع الإعلامي السعودي علي الظفيري، على شاشة قناة “الجزيرة”، أن جذور المذهب “الأباضي” الذي بات مركزه في سلطنة عمان، تعود لعام 130 هجرية.

الخليلي يوضح طبيعة مذهب “الأباضية”

وشدد الشيخ أحمد الخليلي أيضا على أن مذهب “الأباضية” الذي يعتنقه “لا يوالي الحاكم بل يرفضه إن لم يحكم بشرع الله.”

أحمد الخليلي أكد كذلك بحسب رصد (وطن) للجزء الأول من حلقة “المقابلة” التي أجراها معه علي الظفيري، أن مرجعيته الأولى هي القرآن الكريم ثم السنة النبوية الشريفة. ثم إجماع العلماء من السلف الصالح.

وقال إن الفتوى في الإباضية مستمدة من القرآن والسنة وإجماع أهل العلم من أصحاب الاختصاص.

موضحا في الوقت ذاته أن “المذاهب مجرد ألقاب للمعرفة وليست للتعصب” حسب وصفه.

ويحظى مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي، بشعبية كبيرة جدا في السلطنة والوطن العربي جراء مواقفه المشرفة من قضايا الأمة خاصة القضية الفلسطينية.