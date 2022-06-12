الأحد, يونيو 12, 2022
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الشيخ أحمد الخليلي يكشف لـ علي الظفيري عن وضعه الصحي (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
صحة الشيخ أحمد الخليلي watanserb.com
صحة الشيخ أحمد الخليلي

وطن- كشف الشيخ أحمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان، عن وضعه الصحي بأسلوب طريف خلال مقابلته مع الإعلامي السعودي علي الظفيري على شاشة قناة “الجزيرة”.

وعندما سأل الظفيري الشيخ الخليلي ضاحكا عن صحته “كيف الصحة إن شاء الله؟”.

فأجابه مفتي سلطنة عمان:”الحمد لله هكذا اعتاد الزمن.”

وتابع “الخليلي” إجابته عن وضعه الصحي هو ويضحك، ببيت من قصيدةِ عوف بن مُحَلِّم الخزاعي.

وتقول أبيات الشعر:” إن الثمانين وبلغتها * قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

“وقاربَت مني خُطًى لم تَكُن .. مُقارباتٍ وثنتْ مِن عِنان.”

مقابلة مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي مع علي الظفيري

هذا وقوبلت حلقة الشيخ أحمد الخليلي، المفتي العام لسلطنة عمان، بتفاعل كبير جدا من قبل العرب والخليجيين.

حيث كشف فيها جوانبا من حياته الخاصة، وشرح طريقة عمل مذهبه “الأباضية”، وكذلك كشف بعض المعلومات عن تعامله مع السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأوضح الشيخ الخليلي في حديثه بالجزء الأول في برنامج “المقابلة” مع الإعلامي السعودي علي الظفيري، على شاشة قناة “الجزيرة”، أن جذور المذهب “الأباضي” الذي بات مركزه في سلطنة عمان، تعود لعام 130 هجرية.

الخليلي يوضح طبيعة مذهب “الأباضية”

وشدد الشيخ أحمد الخليلي أيضا على أن مذهب “الأباضية” الذي يعتنقه “لا يوالي الحاكم بل يرفضه إن لم يحكم بشرع الله.”

أحمد الخليلي أكد كذلك بحسب رصد (وطن) للجزء الأول من حلقة “المقابلة” التي أجراها معه علي الظفيري، أن مرجعيته الأولى هي القرآن الكريم ثم السنة النبوية الشريفة. ثم إجماع العلماء من السلف الصالح.

وقال إن الفتوى في الإباضية مستمدة من القرآن والسنة وإجماع أهل العلم من أصحاب الاختصاص.

موضحا في الوقت ذاته أن “المذاهب مجرد ألقاب للمعرفة وليست للتعصب” حسب وصفه.

ويحظى مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي، بشعبية كبيرة جدا في السلطنة والوطن العربي جراء مواقفه المشرفة من قضايا الأمة خاصة القضية الفلسطينية.

مفتي عمان أحمد الخليلي:مذهبنا لا يوالي الحاكم ونرفضه إن لم يحكم بشرع الله

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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