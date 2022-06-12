أحمد حجازي يعود إلى الأهلي المصري بصفقة تاريخية

وطن – أفادت تقارير صحفية، عن اقتراب أحمد حجازي 31 عاماً، من العودة إلى صفوف نادي الأهلي المصري بصفقة هي الأعلى في تاريخ المارد الأحمر، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الإعلامي الرياضي السعودي إبراهيم الفريان، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلاً: ” يا خسارة وافق على عرض الأهلي المصري”.

عودة أحمد حجازي إلى الأهلي المصري

وفي سياق متصل، كشف موقع “كورة 11” المصري، عن تفاصيل صفقة توقيع نادي الأهلي مع صخرة دفاع منتخب الفراعنة واتحاد جدة السعودي أحمد حجازي، عن وجود اتفاق شبه نهائي بين كلا الجانبين. في ظل رغبة إدارة الأهلي تدعيم الدفاع بلاعب قوي.

ياخساره وافق علئ عرض الاهلي المصري pic.twitter.com/JzHShXBcti — ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) June 11, 2022

اقرأ أيضاً:

وأردف الموقع، ” غياب المدافع بدر بانون الطويل عن الملاعب بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، أثر بشكل كبير على أداء دفاع المارد الأحمر” على الرغم من تعاقده الأخير مع محمد عبد المنعم. الذي لفت الأنظار بأدائه المميز مع المنتخب المصري.

تفاصيل عقد حجازي

وأضاف، “ أمير توفيق مدير التعاقدات في صفوف الأهلي المصري، اتفق بالفعل مع أحمد حجازي على عقد لمدة 3 مواسم قادمة، على أن يكون اللاعب صاحب أكبر راتب في تاريخ النادي، على الصعيد زملائه المحليين والأجانب”.

🚨🚨@ziadamoh | احمد حجازي يقترب من العودة الى الاهلي المصري pic.twitter.com/mQNQner1uO — اخبار نادي الاتحاد (@3bood_itti_18) June 12, 2022

كما وتابع، ” مدافع اتحاد جدة أحمد حجازي سيتقاضى راتب. يقدر قيمته مليون و600 ألف دولار في الموسم الواحد، ونفس القيمة سيتحصل عليها في الموسم الثاني، كما وسيتقاضى في الموسم الثالث مبلغ مليون و800 ألف دولار”.

اقرأ أيضاً:

ويتجاوز المصري حجازي بذلك راتب لاعب الظهير التونسي علي معلول. مع نادي المارد الأحمر، الأكبر في الوقت الحالي، البالغ قيمته مليون و250 ألف دولار في الموسم الواحد فقط.

مسيرته الكروية

ولعب نجم المنتخب المصري حجازي مع العديد من الأندية المختلفة في مشواره الاحترافي في عالم كرة القدم. حيث بدأت مسيرته من بوابة نادي الإسماعيلي ” الدراويش” عام 2009، ثم الانتقال إلى فيورنتينا الإيطالي عام 2012.

الصخرة أحمد حجازي 💪 مدافع بدرجة هداف 🔥pic.twitter.com/JhQDR8AB8U — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) June 4, 2022

لينتقل بعدها على سبيل الإعارة إلى نادي بيروجيا الإيطالي عام 2015، وبعدها إلى نادي الأهلي في نفس العام، ليقرر بعدها الانتقال إلى الدوري الإنجليزي من بوابة وست بروميتش ألبيون عام 2017. وكانت آخر محطاته حتى الآن مع نادي اتحاد جدة السعودي الذي انتقل إليه عام 2020.

قد يهمك أيضاً: