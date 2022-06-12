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رياضة

أحمد حجازي يعود إلى الأهلي المصري بصفقة تاريخية

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نجم المنتخب المصري أحمد حجازي watanserb.com
الأهلي يقترب من التوقيع مع أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي

وطن – أفادت تقارير صحفية، عن اقتراب أحمد حجازي 31 عاماً، من العودة إلى صفوف نادي الأهلي المصري بصفقة هي الأعلى في تاريخ المارد الأحمر، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الإعلامي الرياضي السعودي إبراهيم الفريان، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلاً: ” يا خسارة وافق على عرض الأهلي المصري”.

عودة أحمد حجازي إلى الأهلي المصري

وفي سياق متصل، كشف موقع “كورة 11” المصري، عن تفاصيل صفقة توقيع نادي الأهلي مع صخرة دفاع منتخب الفراعنة واتحاد جدة السعودي أحمد حجازي، عن وجود اتفاق شبه نهائي بين كلا الجانبين. في ظل رغبة إدارة الأهلي تدعيم الدفاع بلاعب قوي.

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وأردف الموقع، ” غياب المدافع بدر بانون الطويل عن الملاعب بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، أثر بشكل كبير على أداء دفاع المارد الأحمر” على الرغم من تعاقده الأخير مع محمد عبد المنعم. الذي لفت الأنظار بأدائه المميز مع المنتخب المصري.

تفاصيل عقد حجازي

وأضاف، “ أمير توفيق مدير التعاقدات في صفوف الأهلي المصري، اتفق بالفعل مع أحمد حجازي على عقد لمدة 3 مواسم قادمة، على أن يكون اللاعب صاحب أكبر راتب في تاريخ النادي، على الصعيد زملائه المحليين والأجانب”.

كما وتابع، ” مدافع اتحاد جدة أحمد حجازي سيتقاضى راتب. يقدر قيمته مليون و600 ألف دولار في الموسم الواحد، ونفس القيمة سيتحصل عليها في الموسم الثاني، كما وسيتقاضى في الموسم الثالث مبلغ مليون و800 ألف دولار”.

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ويتجاوز المصري حجازي بذلك راتب لاعب الظهير التونسي علي معلول. مع نادي المارد الأحمر، الأكبر في الوقت الحالي، البالغ قيمته مليون و250 ألف دولار في الموسم الواحد فقط.

مسيرته الكروية

ولعب نجم المنتخب المصري حجازي مع العديد من الأندية المختلفة في مشواره الاحترافي في عالم كرة القدم. حيث بدأت مسيرته من بوابة نادي الإسماعيلي ” الدراويش” عام 2009، ثم الانتقال إلى فيورنتينا الإيطالي عام 2012.

لينتقل بعدها على سبيل الإعارة إلى نادي بيروجيا الإيطالي عام 2015، وبعدها إلى نادي الأهلي في نفس العام، ليقرر بعدها الانتقال إلى الدوري الإنجليزي من بوابة وست بروميتش ألبيون عام 2017. وكانت آخر محطاته حتى الآن مع نادي اتحاد جدة السعودي الذي انتقل إليه عام 2020.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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