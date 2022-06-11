هند القحطاني تُعلن حاجتها لرجل حنون بعد ظهورها الصادم (فيديو)

وطن– فاجأت مشهورة السوشيال ميديا السعودية، هند القحطاني، متابعيها بظهور صادم بعد إجرائها عملية تجميل فاشلة.

زراعة شعر وحواجب

وظهرت هند القحطاني بفيديو عبر “سناب شات”، والضمادات الطبية تغطي أنفها وجزء من شفتيها.

وبدأت هند تشرح معاناتها ومرورها بأزمة صحية إثر عملية تجميل. وقالت: “حواجبي والشعر اللي زرعته بالجبهة كله طاح ما عاد منه شيء”.

وتابعت المشهورة المثيرة للجدل: “ما قدرت أنام.. أخذت مسكنات ولا في فايدة.. تخيلوا وجهي يوجعني خصوصا الجزء الأيمن.. وحنجرتي خاصة الجهة اليمنى.. وصداع وحرقان في أنفي.. عملية متعبة”.

“ياريتني متزوجة”

وعبرت هند عن شعورها بالوحدة بسبب الألم، قائلة: “ياريتني متزوجة رجل طيب حنون… شدة الألم فتحت لي جروحي.. حسيت أني وحيدة”.

وأوضحت هند أنها فقدت حاسة التذوق والشم. كما أنها لم تستطع أن تنام على الرغم من أخذها حبوب منومة بسبب الألم.

وما بين تعاطف وهجوم، انقسم متابعو هند القحطاني، فمنهم من تمنى أن تتوب بعد هذا الألم. وآخرون دافعوا عنها وتعاطفوا معها.

وجاء في التعليقات: “الوجع ذكرها بالزواج وانتم تذكرونها بالقبر”.

وكتب آخر: “توبي الى الله فهو ارحم الراحمين”.

وبنفس النمط، قال متابع: “ياليت هذا الألم يذكرها ان في القبر أشد منه يمكن تراجع حسابها وتوب”.

وعقب ناشط: “هذه تالية الغطلسه وتظبيب النساء ضد الازواج. الحمدلله انك جاك احساس لذة الزوج لزوجته. لعلى وعساء ان ترجعين لرشدك وتكونين عون على المقدمين على الخلع والطلاق لمراجعة حساباتهم”.

شروط الزواج من هند القحطاني

وفي سياق آخر، أظهر مقطع فيديو ردة فعل مجموعة من الشباب أثناء قيام هند القحطاني بعرض شروط الزواج منها.

وهتف الشباب حين قالت هند إن الشخص الذي تود الارتباط به يتراوح عمره بين 28 إلى 40 سنة. وقال بعضهم إن عمره 23 عاماً، بينما قال الآخر إن عمره 24 عاماً

وحين أكدت هند أنها تود أن ترتبط بشخص يحبها ولا يكون هناك واحدة أخرى في حياته مثلما ستفعل معه، قاموا بالصراخ أيضاً.

وأشارت هند إلى أنها لا تود أن يكون هذا الشخص طامعاً في ثروتها. فرد بعض الشباب بتأكيدهم على أنهم لا يطمعون فيها.