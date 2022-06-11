رسمياً: ريال مدريد يُوقع مع الجوهرة الفرنسية تشواميني.. وهذه تفاصيل الصفقة

وطن – أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي، السبت، التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني 22 عاماً، كلاعب وسط للفريق الملكي الجديد، في صفقة قوية تمتد حتى صيف عام 2027.

ونشر ريال مدريد مقاطع فيديو وصور لصفقته الثانية الجديدة في سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو)، للاعب الفرنسي تشواميني، الذي سيلعب في مركز خط وسط القلعة البيضاء الملكية بجوار مواطنه كامافينجا والأوروغواياني فالفيردي.

تفاصيل عقد تشواميني

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” أكد توقيع ريال مدريد مع الفرنسي أوريلين تشواميني، بصفقة بلغت قيمتها 80 مليون يورو”.

Official and here we go confirmed. Aurelién Tchouaméni joins Real Madrid on a permanent deal from AS Monaco for €80m plus €20m add-ons. 🚨⚪️🇫🇷 #RealMadrid Six-year contract completed with final medical test on Tuesday. pic.twitter.com/AvNEIx7qWJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2022

وأضاف رومانو، ” يضاف إلى قيمة صفقة التعاقد مع تشواميني، 20 مليون يورو كمكافآت إضافية على العقد المبرم بين كلا الجانبين”.

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ثاني صفقات ريال مدريد

كما وأردف في تغريدته، ” سيكون عقده لمدة 6 مواسم قادمة مع ريال مدريد، كما أن الفحص الطبي النهائي، الثلاثاء”. أي بعد المباراة مع منتخب فرنسا أمام كرواتيا في تصفيات دوري أمم أوروبا 2023.

وتعد ثاني صفقات ريال مدريد “الميرينغي” القوية هذا الصيف، بعد إتمام صفقة التعاقد مع المدافع الألماني المخضرم أنطونيو روديجر، القادم من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي. حتى صيف عام 2026، دون وجود خيار التمديد لعام إضافي.

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تنافس ريال مدريد وباريس سان جيرمان

وكان التنافس قوي بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي، في التعاقد مع الجوهرة الفرنسية تشواميني، فقد أشارت العديد من التقارير الصحفية، بأن باريس سان جيرمان قد عرض على إدارة نادي موناكو 100 مليون يورو. إلا أن اللاعب فضل عرض ريال مدريد.

كما وتعتبر إتمام ريال مدريد صفقة التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني بنجاح، بمثابة رد الصفعة لإدارة النادي الباريسي، بعد فشله في التوقيع مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان. قبيل بداية موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن الجدير بالذكر، بأن ريال مدريد قد أنهى موسمه بتحقيق 3 ألقاب على الصعيد المحلي والقاري، كان من أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني. تحت قيادة الإيطالي ماركو أنشيلوتي.

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