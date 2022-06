رسمياً: ريال مدريد يُوقع مع الجوهرة الفرنسية تشواميني.. وهذه تفاصيل الصفقة

وطن – أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي، السبت، التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني 22 عاماً، كلاعب وسط للفريق الملكي الجديد، في صفقة قوية تمتد حتى صيف عام 2027.

ونشر ريال مدريد مقاطع فيديو وصور لصفقته الثانية الجديدة في سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو)، للاعب الفرنسي تشواميني، الذي سيلعب في مركز خط وسط القلعة البيضاء الملكية بجوار مواطنه كامافينجا والأوروغواياني فالفيردي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” أكد توقيع ريال مدريد مع الفرنسي أوريلين تشواميني، بصفقة بلغت قيمتها 80 مليون يورو”.

Official and here we go confirmed. Aurelién Tchouaméni joins Real Madrid on a permanent deal from AS Monaco for €80m plus €20m add-ons. 🚨⚪️🇫🇷 #RealMadrid

Six-year contract completed with final medical test on Tuesday. pic.twitter.com/AvNEIx7qWJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2022