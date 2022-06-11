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حقيقة إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
حقيقة إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر watanserb.com
رئيس الاتحاد المصري جمال علام يرد على أنباء إقالة إيهاب جلال

وطن – نفى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، الأنباء التي تردد عن إقالة إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، عقب الخسارة الأخيرة للفراعنة أمام إثيوبيا بهدفين دون رد، في تصفيات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وقال علام في بيان رسمي نشره الاتحاد المصري عبر موقعه الرسمي، ” لم أصرح بإقالة إيهاب جلال”.

إقالة إيهاب جلال

وأردف، ” لقد كان تصريحي بوضوع هو أننا ندرس كافة البدائل، لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس في الأيام المقبلة”.

كما وأضاف، ” بالفعل قمنا بتكليف اللجنة الفنية المكونة من حازم إمام ومحمد بركات أعضاء مجلس الإدارة، من أجل دراسة السير الذاتية لمدربين أجانب تحسباً لأي ظروف طارئة قادمة”.

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استبعاد اللجوء لمدرب أجنبي

وقد أثار رئيس الاتحاد المصري علام، الجدل الواسع، عقب الإعلان عن تعيين المدرب الوطني المصري إيهاب جلال مدرب فريق بيراميدز السابق، قيادة تدريب منتخب مصر في وقت سابق. بعد إقالة المدرب البرتغالي السابق كارلوس كيروش من مهمة التدريب.

كما وأوضح علام، في تصريح في وقت سابق عبر قناة صدى البلد، بعد قرار تعيين المدرب إيهاب جلال، ” التعاقد مع جلال جاء لعدم توفر العملة الصعية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم. وبالتالي تم استبعاد اللجوء لمدرب أجنبي”.

الهجوم الحاد

وتلقى اتحاد الكرة المصرية والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، الهجوم الحاد، من قبل الرياضيين والإعلاميين والجماهير عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي. عقب الأداء المخيب للآمال الذي ظهر به المنتخب في المباراة الأخيرة أمام إثيوبيا.

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كما وطالب الجماهير المصرية المنتقدة، بضرورة إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر، واستقالة مجلس إدارة الاتحاد لكرة القدم برئاسة جمال علام، في أعقاب الخسارة الثقيلة أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين دون رد في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

مباراة مصر وكوريا الجنوبية 

وخاض منتخب مصر تحت قيادة المدرب جلال، مباراتين فقط منذ توليه المهمة، حقق فيها الفوز في المباراة الأولى أمام غينيا بهدف نظيف دون رد، بينما تلقى الهزيمة في المباراة الثانية. أمام إثيوبيا بهدفين مع أداء تكتيكي مخيب للآمال لعشاق الكرة المصرية.

ويستعد منتخب مصر للمباراة الودية القادمة. أمام نظيره كوريا الجنوبية، الثلاثاء، في إطار استعداد الأخير لمونديال كأس العالم 2022.

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المصدروطن + الاتحاد المصري لكرة القدم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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