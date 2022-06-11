حقيقة إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر

وطن – نفى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، الأنباء التي تردد عن إقالة إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر، عقب الخسارة الأخيرة للفراعنة أمام إثيوبيا بهدفين دون رد، في تصفيات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وقال علام في بيان رسمي نشره الاتحاد المصري عبر موقعه الرسمي، ” لم أصرح بإقالة إيهاب جلال”.

إقالة إيهاب جلال

وأردف، ” لقد كان تصريحي بوضوع هو أننا ندرس كافة البدائل، لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس في الأيام المقبلة”.

🔴 | بيان …. ⬇️⬇️ جمال علام : لم أصرح باقالة إيهاب جلال وجاء تصريحي بوضوح بأننا ندرس كافة البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل وكلفنا اللجنة الفنية ( حازم امام – محمد بركات ) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب تحسباً لأية ظروف تطرأ خلال الايام المقبلة. pic.twitter.com/du4kn779dR — EFA.eg (@EFA) June 11, 2022

كما وأضاف، ” بالفعل قمنا بتكليف اللجنة الفنية المكونة من حازم إمام ومحمد بركات أعضاء مجلس الإدارة، من أجل دراسة السير الذاتية لمدربين أجانب تحسباً لأي ظروف طارئة قادمة”.

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استبعاد اللجوء لمدرب أجنبي

وقد أثار رئيس الاتحاد المصري علام، الجدل الواسع، عقب الإعلان عن تعيين المدرب الوطني المصري إيهاب جلال مدرب فريق بيراميدز السابق، قيادة تدريب منتخب مصر في وقت سابق. بعد إقالة المدرب البرتغالي السابق كارلوس كيروش من مهمة التدريب.

🗣️جمال علام عبر صدى البلد 💬نهتم بحالة اللاعبين النفسية قبل مواجهة كوريا لذلك كان من غير المنطقي إعلان رحيل الجهاز الفني عقب مباراة إثيوبيا pic.twitter.com/gjOdTz3o85 — FilGoal (@FilGoal) June 11, 2022

كما وأوضح علام، في تصريح في وقت سابق عبر قناة صدى البلد، بعد قرار تعيين المدرب إيهاب جلال، ” التعاقد مع جلال جاء لعدم توفر العملة الصعية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم. وبالتالي تم استبعاد اللجوء لمدرب أجنبي”.

الهجوم الحاد

وتلقى اتحاد الكرة المصرية والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، الهجوم الحاد، من قبل الرياضيين والإعلاميين والجماهير عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي. عقب الأداء المخيب للآمال الذي ظهر به المنتخب في المباراة الأخيرة أمام إثيوبيا.

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كما وطالب الجماهير المصرية المنتقدة، بضرورة إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر، واستقالة مجلس إدارة الاتحاد لكرة القدم برئاسة جمال علام، في أعقاب الخسارة الثقيلة أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين دون رد في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

مباراة مصر وكوريا الجنوبية

وخاض منتخب مصر تحت قيادة المدرب جلال، مباراتين فقط منذ توليه المهمة، حقق فيها الفوز في المباراة الأولى أمام غينيا بهدف نظيف دون رد، بينما تلقى الهزيمة في المباراة الثانية. أمام إثيوبيا بهدفين مع أداء تكتيكي مخيب للآمال لعشاق الكرة المصرية.

🔴 📸 | منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا استعدادًا لودية كوريا 🇪🇬 …. ⬇️⬇️ خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال، تدريبا في الثامنة صباح اليوم السبت باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لودية كوريا الجنوبية المقرر لها يوم ١٤ يونيو الجاري .#EFA pic.twitter.com/jT0K4bGt5c — EFA.eg (@EFA) June 11, 2022

ويستعد منتخب مصر للمباراة الودية القادمة. أمام نظيره كوريا الجنوبية، الثلاثاء، في إطار استعداد الأخير لمونديال كأس العالم 2022.

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