مضيفة طيران سابقة تكشف أشياء لا يجب عليك فعلها أبدًا خلال رحلتك

وطن – مع حلول فصل الصيف، يستعد الكثير منا لحزم حقائبهم وقضاء إجازة في مكان دافئ ورائع. لكن قبل أن تسافر، هناك بعض القواعد التي يجب أن تعرفها.

خبيرة الإتيكيت جاكلين وايتمور والتي عملت في السابق مضيفة طيران تحدثت مع صحيفة ذا صن البريطانية حول سلوكيات شائعة مبتذلة يقوم بها الناس على متن الطائرات وفي الفنادق.

الأمتعة المحمولة

عندما يتعلق الأمر بوضع حقيبتك في الرفوف العلوية الموجودة فوق مقعد الطائرة، قالت وايتمور إنه عليك الانتظار حتى تقترب من مقعدك للقيام بذلك.

مضيفة “إذا كان مقعدك في الخلف، فلا تسرق مساحة شخص آخر من خلال رمي حقيبتك في أول رف يعترضك على متن الطائرة.”

وتابعت”إذا رأيت شخصًا يجد صعوبة وهو يحاول رفع حقيبته أو انزالها من الرفوف العلوية، فاعرض عليه المساعدة.”

الأطعمة

ليس هناك ما هو أسوأ من الجلوس بجانب شخص ما على متن الطائرة وهو يقوم بإخراج حاوية طعام تفوح منها رائحة كريهة.

على الرغم من أن العديد من الأشخاص يتبعون قيود غذائية وأحيانًا لا يمكنهم إلا إحضار وجباتهم الخاصة على متن الطائرة.

وقالت ويتمور إنه يجب على المسافر أن يكون على دراية بما يقوم بحزمه من أطعمة.

وفي هذا السياق، قالت وايتمور “يجب تجنب أي أطعمة تحتوي على الكثير من البصل أو الثوم. ”

السفر برفقة الأطفال

عندما يتعلق الأمر بالسفر مع الأطفال الرضع أو الأطفال الصغار، يمكن أن يصبح الأمر فوضوي بعض الشيء.

ولكن هناك بعض القواعد التي يجب عليك اتباعها للتأكد من أنك لا تسبب الكثير من الفوضى والضجيج مع طفلك الصغير في الطائرة.

وفي هذا الصدد، قالت وايتمور “لقد رأيت مسافرون يغيرون حفاضات أطفالهم وهم في مقاعدهم. تجنب فعل هذا وإذا ما أردت تغيير حفاضة صغيرك إذهب إلى مرحاض الطائرة”.

كما لا ينبغي على الآباء السماح للأطفال بالركض في الممرات.

القمامة

قالت ويتمور إنه لا يجب ترك أي قمامة في الجيب الخلفي للمقعد كما أنه يجب عليك التخلص منها عند وصول المضيفات.

وأضافت أنه يجب عليك التأكد من أنك نظفت حمام الطائرة في كل مرة بعد ما تستخدمه.

الأحذية

قد يرغب البعض في خلع احذيتهم خاصة إذا كانوا في رحلة طويلة، إلا أن ويتمور قالت إنه لا يجب أن تكون حافي القدمين تمامًا.

مضيفة بالقول “أعتقد أنه لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، يجب عليك إما أن تحزم بعض النعال أو على الأقل زوجًا من الجوارب. لا تمشي حول الطائرة حافي القدمين.”

الفندق

بمجرد أن تنزل من الطائرة، حان وقت تسجيل الوصول إلى فندقك – وهناك بعض قواعد السلوك التي يجب أن تكون على دراية بها هناك أيضًا.

قالت ويتمور “في حين أنه من الواضح أنك لست مضطرًا لترتيب سريرك، فإنه من المستحسن أن لا تترك الخادمة تقوم بذلك ولا تنسى وضع القمامة في سلة المهملات ولا تتركها ملقاة على الأرض أو على الطاولة.”

مضيفة “ولا تترك أي بقايا طعام في الغرفة وإذا طلبت خدمة الغرف، فضع طبق الطعام خارج باب الغرفة عند الانتهاء ومع ذلك، يمكن إلقاء المناشف المتسخة على الأرض للإشارة إلى أنك تريد استبدالها.”

أثناء إقامتك في الفندق، يجب أن تتذكر دائمًا أن لديك جيرانًا فتجنب غلق باب الغرفة بقوة. ولا تتحدث بصوت عالٍ أثناء تواجدك في الردهات.

وعندما تكون في غرفتك، حاول خفض درجة صوت الموسيقى وصوت جهاز التلفزيون.”