مصرع نجم المنتخب الجزائري بلال بن حمودة في حادث سير مروع (فيديو)

وطن – لقيّ نجم المنتخب الجزائري بلال بن حمودة 24 عاماً، الجمعة، مصرعه مع صديقه في حادث سير مروع داخل بلاده.

وأكدت صحيفة النهار الجزائرية، وفاة لاعب منتخب الجزائر وفريق اتحاد العاصمة (الجزائر)، بلال بن حمودة، بعد تعرضه لحادث سير أليم واحتراق سيارته في أحد الشوارع القريبة من ملعب ” 5 جويليه” داخل دولة الجزائر.

وفاة بلال بن حمودة

وأردفت الصحيفة، ” اللاعب الراحل بن حمودة يعتبر من النجوم البارزين في منتخب الجزائر للمحليين، في الآونة الأخيرة، وكذلك مع فريقه في الدوري الجزائري الممتاز، كما وساهم مؤخراً في فوز منتخب بلاده أمام الكونغو، الخميس، وتسجيل الهدف الثاني”.

فيديو لاحتراق سيارة اللاعب بلال بن حمودة وهو داخلها

الله يرحمو💔 pic.twitter.com/qmPIDRLSbe — الكاوي FCB 🇩🇿 (@lkaouii) June 10, 2022

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نعي اتحاد الجزائر

وكان نادي اتحاد الجزائر، قد نعى لاعبه بلال بن حمودة الذي توفي في حادث أليم ومروع، في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” تتقدم إدارة اتحاد العاصمة بتعازيها الخالصة لعائلة بن حمودة، إثر وفاة لاعب الاتحاد بن حمودة”.

•تعازي الفاف | وفاة لاعب المنتخب الوطني المحلي بلال بن حمودة. pic.twitter.com/fViDAkt1zZ — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) June 10, 2022

كما وأضاف البيان،” راجين من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان… كما وستبقى في قلوبنا يا بلال”.

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وكان فريق اتحاد الجزائر، قد عادت بعثته التي كانت متواجدة في مدينة سطيف لمواجهة نظيره الوفاق، في إطار منافسات الجولة ال34 من الدوري الجزائري الممتاز لكرة القدم، السبت، بعد تلقيه الخبر بوفاة نجمه في حادث أليم.

تتقدم إدارة اتحاد العاصمة بتعازيها الخالصة لعائلة بن حمودة إثر وفاة لاعب الاتحاد بلال بن حمودة.

راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ، ويلهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.🤲 ستبقى في قلوبنا بلال pic.twitter.com/YhbFiYNJb8 — USM Alger (@USMAofficiel) June 10, 2022

كما ونعى العديد من نجوم كرة القدم والرياضيين اللامعين في عالم كرة القدم، الراحل بن حمودة عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كان من أبرزهم حفيظ دراجي، طارق ذياب، وغيرهم.

لا حول ولا قوة إلا بالله،،

خالص العزاء في وفاة ( بلال بن حمودة ) لاعب اتحاد العاصمة في حادث مرور أليم و هو عائد الى بيته بعد مشاركته البارحة في لقاء المنتخب المحلي بنظيره الكونغولي الذي سجل فيه هدفا .

الله يرحمك ويحسن إليك ويصبر أهلك و ذويك .

إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/ouNgxsXI2s — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) June 10, 2022

هدف بن حمودة مع منتخب الجزائر

وكان الراحل الجزائري بلال بن حمودة، قد أحرز الهدف الثاني لصالح منتخب الجزائر للمحليين ” محاربو الصحراء”، داخل شباك منافسه الكونغو الديمقراطية، التي انتهت بفوز منتخب بلاده بثلاثية نظيفة دون رد، ضمن الجولة الثانية من الدورة الرباعية الودية استعداداً لبطولة كأس أفريقيا للاعبين المحليين.

بلال بن حمودة رحمة الله عليه..لم يكن يعلم أنها آخر مباراة وآخر هدف وآخر فرحة وإبتسامة..بالأمس في مثل هذا الوقت هو لاعب فوق الميدان يصول ويجول واليوم يرقد في نعشه..تكتب آجالانا ونهاية حياتنا ونحن في غفلة..اللهم إرحمه برحمتك الواسعة يارب 💔💔💔 pic.twitter.com/32B8oq34lT — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) June 10, 2022

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ولفت نجم المنتخب الجزائري الراحل بن حمودة، أنظار الجميع، بعد الأداء الذي قدمه في الآونة الأخيرة مع المنتخب، في الدورة الرباعية الودية لكأس أمم أفريقيا للمحليين، استعداداً لإقامتها داخل دولة الجزائر في شهر يناير/ كانون الثاني عام 2023.

تعازينا الحارة للأسرة الرياضية الجزائرية إثر وفاة لاعب إتحاد العاصمة و المنتخب الجزائري للمحليين بلال بن حمودة.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته و رزق أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان . pic.twitter.com/SlUduKA2if — Tarek Dhiab (@DhiabTarak) June 10, 2022

وحقق منتخب الجزائر الفوز في تصفيات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2022، على منافسه تنزانيا مؤخراً، بهدفين دون رد.

ويتصدر الجزائر صدارة ترتيب مجموعة تصفيات أمم أفريقيا لعام 2023. برصيد 6 نقاط، بفارق 4 نقاط عن الوصيف النيجر برصيد نقطتين.

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