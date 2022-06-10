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رياضة

مصرع نجم المنتخب الجزائري بلال بن حمودة في حادث سير مروع (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
النجم الجزائري الراحل بلال بن حمودة watanserb.com
النجم الجزائري الراحل بلال بن حمودة

وطن – لقيّ نجم المنتخب الجزائري بلال بن حمودة 24 عاماً، الجمعة، مصرعه مع صديقه في حادث سير مروع داخل بلاده.

وأكدت صحيفة النهار الجزائرية، وفاة لاعب منتخب الجزائر وفريق اتحاد العاصمة (الجزائر)، بلال بن حمودة، بعد تعرضه لحادث سير أليم واحتراق سيارته في أحد الشوارع القريبة من ملعب ” 5 جويليه” داخل دولة الجزائر.

وفاة بلال بن حمودة

وأردفت الصحيفة، ” اللاعب الراحل بن حمودة يعتبر من النجوم البارزين في منتخب الجزائر للمحليين، في الآونة الأخيرة، وكذلك مع فريقه في الدوري الجزائري الممتاز، كما وساهم مؤخراً في فوز منتخب بلاده أمام الكونغو، الخميس، وتسجيل الهدف الثاني”.

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نعي اتحاد الجزائر

وكان نادي اتحاد الجزائر، قد نعى لاعبه بلال بن حمودة الذي توفي في حادث أليم ومروع، في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” تتقدم إدارة اتحاد العاصمة بتعازيها الخالصة لعائلة بن حمودة، إثر وفاة لاعب الاتحاد بن حمودة”.

كما وأضاف البيان،” راجين من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان… كما وستبقى في قلوبنا يا بلال”.

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وكان فريق اتحاد الجزائر، قد عادت بعثته التي كانت متواجدة في مدينة سطيف لمواجهة نظيره الوفاق، في إطار منافسات الجولة ال34 من الدوري الجزائري الممتاز لكرة القدم، السبت، بعد تلقيه الخبر بوفاة نجمه في حادث أليم.

كما ونعى العديد من نجوم كرة القدم والرياضيين اللامعين في عالم كرة القدم، الراحل بن حمودة عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كان من أبرزهم حفيظ دراجي، طارق ذياب، وغيرهم.

هدف بن حمودة مع منتخب الجزائر

وكان الراحل الجزائري بلال بن حمودة، قد أحرز الهدف الثاني لصالح منتخب الجزائر للمحليين ” محاربو الصحراء”، داخل شباك منافسه الكونغو الديمقراطية، التي انتهت بفوز منتخب بلاده بثلاثية نظيفة دون رد، ضمن الجولة الثانية من الدورة الرباعية الودية استعداداً لبطولة كأس أفريقيا للاعبين المحليين.

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ولفت نجم المنتخب الجزائري الراحل بن حمودة، أنظار الجميع، بعد الأداء الذي قدمه في الآونة الأخيرة مع المنتخب، في الدورة الرباعية الودية لكأس أمم أفريقيا للمحليين، استعداداً لإقامتها داخل دولة الجزائر في شهر يناير/ كانون الثاني عام 2023.

وحقق منتخب الجزائر الفوز في تصفيات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2022، على منافسه تنزانيا مؤخراً، بهدفين دون رد.

ويتصدر الجزائر صدارة ترتيب مجموعة تصفيات أمم أفريقيا لعام 2023. برصيد 6 نقاط، بفارق 4 نقاط عن الوصيف النيجر برصيد نقطتين.

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المصدروطن +صحيفة النهار الجزائرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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