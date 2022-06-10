محطة فرنسية تفجر مفاجأة حول مستقبل زين الدين زيدان مع باريس سان جيرمان

وطن – فجرت قناة ”RMC sport“ الفرنسية، مفاجأة كبيرة، كاشفة أن المدرب السابق لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، هو المدرب القادم لفريق باريس سان جيرمان، لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقالت القناة في تقرير لها، إن زين الدين زيدان ومالكي النادي القطريين يضعون اللمسات الأخيرة للاتفاق، مشيرة إلى أن الدولة الفرنسية الرسمية تتابع هذا الاتفاق عن كثب.

ولفتت إلى أن ذلك الأمر، أكده حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقناة، الأربعاء، حينما أبدى رغبته الشديدة في أن يقوم “زيدان” بتدريب نادي فرنسي.

ووفقا للقناة، فإن هذا الكشف يأتي متزامنا مع إعلان باريس سان جيرمان عن تعيين البرتغالي لويس كامبوس البالغ من العمر 57 عاما، مستشارًا رياضيًا للنادي.

Le @PSG_inside est heureux d'annoncer l'arrivée de Luis Campos en tant que Conseiller Football à compter de ce jour. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2022

وقال لويس كامبوس ، في بيان صحفي للنادي: “أنا سعيد بالانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان ، الذي أعتبره النادي الأكثر طموحًا وإثارة في عالم كرة القدم”.

وقال رئيس النادي، ناصر الخليفي: “مساهمة لويس في فريقنا تظهر طموحاتنا في النادي داخل وخارج الملعب”.

“ماكرون” يثني على “زيدان”

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أثنى على مواطنه الجزائري الأصل، زين الدين زيدان، معربا عن رغبته بأن يقوم الأخير بتدريب أحد الأندية الفرنسية.

وفي مقابلة مع محطة “RMC Sport” التلفزيونية، تحدث الرئيس الفرنسي عن علاقته بزيدان الحائز على لقب كأس العالم مع فرنسا في 1998، قائلا: ”لم أتحدث مع زين الدين زيدان، لكنني معجب به سواء كان لاعبًا أو مدربًا، ونريد حقًا في البطولة الفرنسية أن يكون لدينا رياضي ومدرب من هذه الموهبة الذي كان قادرًا على إعادة 3 كؤوس قارية نطمح إليها كثيرًا لأنديتنا.”

تمنيات بعودة “زيدان” لتدريب فريق فرنسي

وأضاف: “أتمنى أن يكون تأثير البطولة الفرنسية عظيمًا، وأن يعود لتدريب نادٍ فرنسي كبير، سيكون ذلك رائعًا، ومن واجبي أقول إن فرنسا دولة رياضية عظيمة خاصة في كرة القدم. وهناك جماهير كبيرة تحب هذه الرياضة، كما ومن المهم بالنسبة لنا أن يعود أفضل أبنائنا والذين تألقوا دوليًا”.

🎙 L'appel du pied d'Emmanuel Macron à Zidane en exclusivité sur RMC. 💬 "On a très envie d'avoir dans le championnat français un sportif et un coach de talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs." pic.twitter.com/ahRSIydiff — RMC Sport (@RMCsport) June 8, 2022

اقرأ ايضا: