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رياضة

محطة فرنسية تفجر مفاجأة حول مستقبل زين الدين زيدان مع باريس سان جيرمان

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
زين الدين زيدان باريس سان جيرمان watanserb.com
المدرب السابق لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان

وطن – فجرت قناة ”RMC sport“ الفرنسية، مفاجأة كبيرة، كاشفة أن المدرب السابق لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، هو المدرب القادم لفريق باريس سان جيرمان، لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقالت القناة في تقرير لها، إن زين الدين زيدان ومالكي النادي القطريين يضعون اللمسات الأخيرة للاتفاق، مشيرة إلى أن الدولة الفرنسية الرسمية تتابع هذا الاتفاق عن كثب.

ولفتت إلى أن ذلك الأمر، أكده حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقناة، الأربعاء، حينما أبدى رغبته الشديدة في أن يقوم “زيدان” بتدريب نادي فرنسي.

ووفقا للقناة، فإن هذا الكشف يأتي متزامنا مع إعلان باريس سان جيرمان عن تعيين البرتغالي لويس كامبوس البالغ من العمر 57 عاما، مستشارًا رياضيًا للنادي.

لويس كامبوس

وقال لويس كامبوس ، في بيان صحفي للنادي: “أنا سعيد بالانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان ، الذي أعتبره النادي الأكثر طموحًا وإثارة في عالم كرة القدم”.

وقال رئيس النادي، ناصر الخليفي: “مساهمة لويس في فريقنا تظهر طموحاتنا في النادي داخل وخارج الملعب”.

“ماكرون” يثني على “زيدان”

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أثنى على مواطنه الجزائري الأصل، زين الدين زيدان، معربا عن رغبته بأن يقوم الأخير بتدريب أحد الأندية الفرنسية.

ماكرون وزيدان

وفي مقابلة مع محطة “RMC Sport” التلفزيونية، تحدث الرئيس الفرنسي عن علاقته بزيدان الحائز على لقب كأس العالم مع فرنسا في 1998، قائلا: ”لم أتحدث مع زين الدين زيدان، لكنني معجب به سواء كان لاعبًا أو مدربًا، ونريد حقًا في البطولة الفرنسية أن يكون لدينا رياضي ومدرب من هذه الموهبة الذي كان قادرًا على إعادة 3 كؤوس قارية نطمح إليها كثيرًا لأنديتنا.”

تمنيات بعودة “زيدان” لتدريب فريق فرنسي

وأضاف: “أتمنى أن يكون تأثير البطولة الفرنسية عظيمًا، وأن يعود لتدريب نادٍ فرنسي كبير، سيكون ذلك رائعًا، ومن واجبي أقول إن فرنسا دولة رياضية عظيمة خاصة في كرة القدم. وهناك جماهير كبيرة تحب هذه الرياضة، كما ومن المهم بالنسبة لنا أن يعود أفضل أبنائنا والذين تألقوا دوليًا”.

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المصدرRMC sport
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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