محامية جوني ديب تكشف على ماذا دعاها .. هل وقع في غرامها!؟

وطن- أكدت كاميل فاسكيز، أن جوني ديب قد دعاها للذهاب برفقته إلى أوروبا هذا الصيف، حسب ما أوردته صحيفة “ماركا” الإسبانية والناطقة باللغة الإنجليزية.

خطفت فاسكيز، التي تمت ترقيتها إلى درجة شريك في مكتب المحاماة، الأضواء بعد أن ساعدت ديب في الفوز بقضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

وفي مقابلة مع Univision، قالت فاسكيز: “آمل أن أكون في أوروبا هذا الصيف أين يقوم جوني بجولة مع عازف الغيتار جيف بيك، وقد طلب مني الذهاب إلى هناك إذا أردت ذلك”.

هل تربطهما علاقة غرامية؟

خلال جلسات المحاكمة، ظهرت شائعات مفادها وجود علاقة غرامية بين الثنائي حيث ظهرت فاسكيز علنََا وهي تعانق ديب عدة مرات في المحكمة.

وبعد تصاعد وتيرة هذه الأخبار، خرجت كاميل عن صمتها وعلّقت على ذلك بالقول “بالطبع عانقته، إنه صديقي، لكنه أول شيء هو موكلي، وقد كان يمر بظروف صعبة للغاية”



مضيفة “انا من أصول اسبانية، أحب معانقة ولمس الناس، جوني مجرد صديق وأحبه كصديق”.

لماذا لم تنكر فاسكيز الشائعات وقت جلسات المحاكمة؟

عندما سُئلت عن سبب عدم نفيها للشائعات التي تداولت عن وجود علاقة غرامية محتملة بينها وبين النجم عندما تم استجوابها عند مدخل المحكمة

أوضحت فاسكيز أنه لم يُسمح لها بتقديم اي معلومة.

وقالت: “لم أستطع الإجابة، أخبرتنا المحكمة أنه لا يمكننا إجراء مقابلات أو قول أي شيء يدور داخل أروقة المحكمة، لذلك لم أستطع الإجابة.”

ماذا فعلت فاسكيز بعد نتيجة الحكم؟

قالت كاميل إن أول شيء فعلته بعد نتيجة الحكم والتي جاءت لصالح ديب هو الاتصال بأسرتها.

حيث قالت “اتصلت بأمي وأبي وكانا في حالة دهشة وخانتهم العبارات.”

وأضافت “اتصلت أيضًا بأختي وقد أخبرتني ابنتها التي تبلغ من العمر عامين “أحسنت يا عمتي.”