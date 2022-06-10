الرئيسيةحياتنامحامية جوني ديب تكشف على ماذا دعاها .. هل وقع في غرامها!؟
حياتنا

محامية جوني ديب تكشف على ماذا دعاها .. هل وقع في غرامها!؟

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
محامية جوني ديب watanserb.com
محامية جوني ديب

وطن- أكدت كاميل فاسكيز، أن جوني ديب قد دعاها للذهاب برفقته إلى أوروبا هذا الصيف، حسب ما أوردته صحيفة “ماركا” الإسبانية والناطقة باللغة الإنجليزية.

خطفت فاسكيز، التي تمت ترقيتها إلى درجة شريك في مكتب المحاماة، الأضواء بعد أن ساعدت ديب في الفوز بقضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

جوني ديب و كاميل فاسكيز watanserb.com
جوني ديب و كاميل فاسكيز

وفي مقابلة مع Univision، قالت فاسكيز: “آمل أن أكون في أوروبا هذا الصيف أين يقوم جوني بجولة مع عازف الغيتار جيف بيك، وقد طلب مني الذهاب إلى هناك إذا أردت ذلك”.

 هل تربطهما علاقة غرامية؟ 

خلال جلسات المحاكمة، ظهرت شائعات مفادها وجود علاقة غرامية بين الثنائي حيث ظهرت فاسكيز  علنََا وهي تعانق ديب عدة مرات في المحكمة.

وبعد تصاعد وتيرة هذه الأخبار، خرجت كاميل عن صمتها وعلّقت على ذلك بالقول “بالطبع عانقته، إنه صديقي، لكنه أول شيء هو موكلي، وقد كان يمر بظروف صعبة للغاية”

مضيفة “انا من أصول اسبانية، أحب معانقة ولمس الناس، جوني مجرد صديق وأحبه كصديق”.

لماذا لم تنكر فاسكيز الشائعات وقت جلسات المحاكمة؟

عندما سُئلت عن سبب عدم نفيها للشائعات التي تداولت عن وجود علاقة غرامية محتملة بينها وبين النجم عندما تم استجوابها عند مدخل المحكمة

جوني ديب ومحاميته
جوني ديب ومحاميته

أوضحت فاسكيز أنه لم يُسمح لها بتقديم اي معلومة.

وقالت: “لم أستطع الإجابة، أخبرتنا المحكمة أنه لا يمكننا إجراء مقابلات أو قول أي شيء يدور داخل أروقة المحكمة، لذلك لم أستطع الإجابة.”

ماذا فعلت فاسكيز بعد نتيجة الحكم؟

قالت كاميل إن أول شيء فعلته بعد نتيجة الحكم والتي جاءت لصالح ديب هو الاتصال بأسرتها.

حيث قالت “اتصلت بأمي وأبي وكانا في حالة دهشة وخانتهم العبارات.”

وأضافت “اتصلت أيضًا بأختي وقد أخبرتني ابنتها التي تبلغ من العمر عامين “أحسنت يا عمتي.”

المصدرماركا - Univision - وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
حياتنا

ليلي روز إبنة جوني ديب في صور نادرة .. بطن مكشوف واستعراض مثير!

حياتنا

بفستان وردي أنيق.. محامية جوني ديب تكشف بخجل أسرار إعادتها لابتسامته بعد 6 سنوات من البؤس!

حياتنا

بعد الفوز على آمبر هيرد .. محامية جوني ديب تصدم النجم!

حياتنا

شقة جوني ديب وآمبر هيرد معروضة للبيع حاليََا بقيمة خيالية! (صور)

حياتنا

شاهد ماذا يفعل جوني ديب بينما تعيش آمبر هيرد انتكاسة بعد فوزه عليها (صور)

حياتنا

آمبر هيرد تتلقى عرضاً خيالياً من نادي تعري في لاس فيغاس لتسديد ديونها.. هل تقبل؟

حياتنا

أخت آمبر هيرد تخرج عن صمتها وتنشر رسالة قويّة بعد فوز جوني ديب عليها

حياتنا

جوني ديب يلتقي عائلة مُسلمة ولن تُصدق كم دفع بحفل فوزه على آمبر هيرد! (شاهد)

حياتنا

جوني ديب يلتقي بصاحبة بار حامل .. تحسس بطنها وقدّم لها هذه النصائح (صور)

حياتنا

أول ظهور لحبيبة جوني ديب السابقة بعد فوزه على آمبر هيرد .. تحتفل وترقص (صور)

حياتنا

محامية جوني ديب.. ما ينتظر كاميل فاسكيز بعد المحاكمة يفوق الخيال!

حياتنا

محامية جوني ديب تظهر مع حبيبها لأول مرة.. أكثر نجاحاً ووسامة من نجم “قراصنة الكاريبي” (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

“اتصال أمير قطر مع زيدان لإقناعه بتدريب باريس سان جيرمان” .. وكيل أعمال المدرب يُعلّق

رسالة نارية من مفتي سلطنة عمان بعد إدانة متهمين بالتطاول على الذات الإلهية

الانهيار مستمر .. انخفاض كبير بسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

اغتصاب امرأة بعد اختطافها وتعذيبها على أيدي جنود النظام السوري في ريف حمص الغربي!

“نيوزويك”: مصنع لتعبئة اللحوم في أوكرانيا مليء بالكامل بجثث الجنود الروس

أغرب 7 عادات لأثرياء العالم .. أحدهم يجلس عاريََا أمام النافذة! (صور)

محطة فرنسية تفجر مفاجأة حول مستقبل زين الدين زيدان مع باريس سان جيرمان

تصريحات جديدة لـ”جورج قرداحي” تسيء لجميع دول الخليج وتشعل موجة غضب ضده

هل يفعلها حزب الله ويضرب منصة “كاريش”!؟

نواب إسبان لـ”سانشيز”: حان الوقت لنقول لك كما قالت الجزائر: لقد بلغ السيل الزبى

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا