ليلي روز إبنة جوني ديب في صور نادرة .. بطن مكشوف واستعراض مثير!

وطن- على الرغم من كونها ابنة الممثل العالمي جوني ديب والمغنية الفرنسية فانيسا باراديسو، نجحت ليلي روز ديب في إبقاء جانب كبير من حياتها الخاصة بعيدًا عن الأضواء على مر السنين.

واعد ممثل قراصنة الكاريبي الممثلة والمغنية الفرنسية بعد انفصاله عن عارضة الأزياء البريطانية كيت موس في عام 1997.

وقد التقى الثنائي أثناء تصوير فيلم The Ninth Gate في فرنسا وفي عام 1999 رحبا بإبنتهما ليلي روز ثم ابنهما جاك، في عام 2002.

ومع ذلك، انفصل الزوجان، اللذان لم يتزوجا رسميًا، في يونيو 2012 بعد علاقة دامت 14 سنة

ليلي روز تقتحم عالم التمثيل

بعد أن انفصل والداها، نجحت ليلي روز في اقتحام عالم التمثيل ولمعت فيه.

بدأت مسيرتها السينمائية عام 2014 بدور في فيلم Tusk وفي عام 2016، تمت تسميتها كوجه جديد لعلامة شانيل بعد أن شاركت في حملتها الأولى للعلامة التجارية الفرنسية في سن 16.

وقد اعترف جوني سابقًا أنه متخوف من صعود ابنته للنجومية حيث قال لمجلة غالا الألمانية في عام 2016: “بصراحة، أنا قلق للغاية. لم أكن أتوقع حدوث كل هذا مع ليلي روز، خاصة في هذا العمر. لكن هذا هو شغفها وهي تستمتع بذلك. إنها تعرف أنني موجود دائمًا من أجلها “.

في أبريل 2021، قالت ليليروز في برنامج درو باريمور”نشأتي في هذه الأسرة، علمني الخصوصية والاحتفاظ بالأشياء لنفسك فقط”.

ووسط قضية التشهير التي رفعها والدها ضد آمبر هيرد، أشادت ليلي روز بوالدتها على وسائل التواصل الاجتماعي وشاركت صورة قديمة لوالدتها فانيسا في عيد الأم، مضيفة قلبًا أحمر على الصورة.

تقوم الأم وابنتها ببعض الأعمال معًا، من حضور عروض أزياء شانيل في باريس إلى الخروج لتناول القهوة في لوس أنجلوس وقد قالت Lily-Rose في السابق أن تعتبر والدتها المثل الأعلى.

وفي هذا السياق، نشرت مجلة “intouchweekly” الأمريكية صور نادرة لليلي روز.

ليلي تتسوق في باريس في أسبوع الموضة

قالت ليلي روز في مقابلة عام 2019 مع صحيفة The Sun “أنا لست من الأشخاص الذين يحبون الذهاب إلى النوادي أنا حقا شخص هادىء وأحب البقاء في المنزل.”

جولة في باريس

عاشت ليلي-روز طفولتها بين منازل عائلتها في لوس أنجلوس وفرنسا، وهو ما مكنها من إتقان لغتي الفرنسية والانجليزية.

وقالت في المقابلة: “أشعر بارتباط كبير بجذوري الفرنسية وجذوري الأمريكية، أنا مرتبطة بكلتا الثقافتين. أشعر أنني محظوظة جدًا لأنني أتحدث اللغتين وأن أكون قادرة على المشاركة في الأفلام الفرنسية والأمريكية.”

تعشق والدتها

أشادت ليلي روز بأمها في مناسبات متعددة، ودائمًا ما شوهد الاثنان معًا.

حيث قالت عن والدتها “أردت أن أضع مساحيق التجميل عندما كنت صغيرة جدًا، خاصة في المدرسة. لكن في المرة الأولى التي أعطتني فيها أمي مساحيق التجميل، كان عمري 12 أو 13 سنة.”

وأضافت “كانت عبارة عن حقيبة برتقالية صغيرة بها كل هذه المنتجات. لقد كانت مميزة للغاية، هدية عيد ميلادي المفضلة. وهي أيضًا رمزية نوعًا ما، إنها تجسد مرحلة الانتقال من فتاة الى شابة.”

ليلي تحتفل بعيد ميلادها الثاني والعشرين

شاركت ليلي روز على حسابها الرسمي على الانستغرام سلسلة من الصور من احتفالها بعيد ميلادها الثاني والعشرين في 28 مايو 2021.

لحظات حميمية مع صديقها ياسين شتاين

شُوهدت ليلي روز في فندق صن سيت ماركيز في قلب مدينة ويست هوليوود في مدينة لوس أنجلوس وهي تتناول العشاء مع صديقها ياسين شتاين. كما ظهرت وهي في لحظات حميمية معه خلال هذا العشاء الرومانسي.

عشاء رومنسي مع حبيبها



شوهدت ليلي روز وياسين في 24 فبراير وهما يستمتعان بموعد رومنسي في مطعم سوشي في Kiwami في شارع Studio City في لوس انجلوس.