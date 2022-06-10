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ليلي روز إبنة جوني ديب في صور نادرة .. بطن مكشوف واستعراض مثير!

بعد انفصال والديها نجحت ليلي روز في اقتحام عالم التمثيل ولمعت فيه

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
ابنة جوني ديب watanserb.com
ابنة جوني ديب

وطن- على الرغم من كونها ابنة الممثل العالمي جوني ديب والمغنية الفرنسية فانيسا باراديسو، نجحت ليلي روز ديب في إبقاء جانب كبير من حياتها الخاصة بعيدًا عن الأضواء على مر السنين.

واعد ممثل قراصنة الكاريبي الممثلة والمغنية الفرنسية بعد انفصاله عن عارضة الأزياء البريطانية كيت موس في عام 1997.

جوني ديب وفانيسا باراديسو

وقد التقى الثنائي أثناء تصوير فيلم The Ninth Gate في فرنسا وفي عام 1999 رحبا بإبنتهما ليلي روز ثم ابنهما جاك، في عام 2002.

ومع ذلك، انفصل الزوجان، اللذان لم يتزوجا رسميًا، في يونيو 2012 بعد علاقة دامت 14 سنة

ليلي روز تقتحم عالم التمثيل

بعد أن انفصل والداها، نجحت ليلي روز في اقتحام عالم التمثيل ولمعت فيه.

بدأت مسيرتها السينمائية عام 2014 بدور في فيلم Tusk وفي عام 2016، تمت تسميتها كوجه جديد لعلامة شانيل بعد أن شاركت في حملتها الأولى للعلامة التجارية الفرنسية في سن 16.

وقد اعترف جوني سابقًا أنه متخوف من صعود ابنته للنجومية حيث قال لمجلة غالا الألمانية في عام 2016: “بصراحة، أنا قلق للغاية. لم أكن أتوقع حدوث كل هذا مع ليلي روز، خاصة في هذا العمر. لكن هذا هو شغفها وهي تستمتع بذلك. إنها تعرف أنني موجود دائمًا من أجلها “.

ليلي روز watanserb.com
ليلي روز

في أبريل 2021، قالت ليليروز في برنامج درو باريمور”نشأتي في هذه الأسرة، علمني الخصوصية والاحتفاظ بالأشياء لنفسك فقط”.

ووسط قضية التشهير التي رفعها والدها ضد آمبر هيرد، أشادت ليلي روز بوالدتها على وسائل التواصل الاجتماعي وشاركت صورة قديمة لوالدتها فانيسا في عيد الأم، مضيفة قلبًا أحمر على الصورة.

تقوم الأم وابنتها ببعض الأعمال معًا، من حضور عروض أزياء شانيل في باريس إلى الخروج لتناول القهوة في لوس أنجلوس وقد قالت Lily-Rose في السابق أن تعتبر والدتها المثل الأعلى.

وفي هذا السياق، نشرت مجلة “intouchweekly” الأمريكية صور نادرة لليلي روز.

ليلي تتسوق في باريس في أسبوع الموضة 

قالت ليلي روز في مقابلة عام 2019 مع صحيفة The Sun “أنا لست من الأشخاص الذين يحبون الذهاب إلى النوادي أنا حقا شخص هادىء وأحب البقاء في المنزل.”

ليلي تتسوق في باريس في أسبوع الموضة 
ليلي تتسوق في باريس في أسبوع الموضة 

جولة في باريس

عاشت ليلي-روز طفولتها بين منازل عائلتها في لوس أنجلوس وفرنسا، وهو ما مكنها من إتقان لغتي الفرنسية والانجليزية.

وقالت في المقابلة: “أشعر بارتباط كبير بجذوري الفرنسية وجذوري الأمريكية، أنا مرتبطة بكلتا الثقافتين. أشعر أنني محظوظة جدًا لأنني أتحدث اللغتين وأن أكون قادرة على المشاركة في الأفلام الفرنسية والأمريكية.”

شاهد كيف ظهرت ابنة جوني ديب بملابس جريئة في ظلّ أزمة والدها

تعشق والدتها

أشادت ليلي روز بأمها في مناسبات متعددة، ودائمًا ما شوهد الاثنان معًا.

حيث قالت عن والدتها “أردت أن أضع مساحيق التجميل عندما كنت صغيرة جدًا، خاصة في المدرسة. لكن في المرة الأولى التي أعطتني فيها أمي مساحيق التجميل، كان عمري 12 أو 13 سنة.”

وأضافت “كانت عبارة عن حقيبة برتقالية صغيرة بها كل هذه المنتجات. لقد كانت مميزة للغاية، هدية عيد ميلادي المفضلة. وهي أيضًا رمزية نوعًا ما، إنها تجسد مرحلة الانتقال من فتاة الى شابة.”

ليلي تحتفل بعيد ميلادها الثاني والعشرين

شاركت ليلي روز على حسابها الرسمي على الانستغرام سلسلة من الصور من احتفالها بعيد ميلادها الثاني والعشرين في 28 مايو 2021.

لحظات حميمية مع صديقها ياسين شتاين

شُوهدت ليلي روز في فندق صن سيت ماركيز في قلب مدينة ويست هوليوود في مدينة لوس أنجلوس وهي تتناول العشاء مع صديقها ياسين شتاين. كما ظهرت وهي في لحظات حميمية معه خلال هذا العشاء الرومانسي.

ليلي روز ديب وصديقها ياسين شتاين

عشاء رومنسي مع حبيبها

شوهدت ليلي روز وياسين في 24 فبراير وهما يستمتعان بموعد رومنسي في مطعم سوشي في Kiwami في شارع Studio City في لوس انجلوس.

 

المصدرintouchweekly - The Sun - ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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