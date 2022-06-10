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شاهد ماذا حدث لطليق بريتني سبيرز بعد اقتحام زفافها على عشيقها الإيراني (صور)

"أليكساندر هو صديق طفولة سبيرز ودام زواجه منها 55 يوماً فقط"

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
طليق بريتني سبيرز حاول اقتحام زفافها من عشيقها الإيراني سام أصغري watanserb.com
طليق بريتني سبيرز حاول اقتحام زفافها من عشيقها الإيراني سام أصغري

وطن- ألقت شرطة مقاطعة فينتورا القبض على الزوج السابق لمغنية البوب الأمريكية بريتني سبيرز، جيسون ألكسندر، يوم الخميس، حسب ما أكدته مجلة بيبول الأمريكية.

وقد اعتقلت الشرطة الزوج السابق بتهمة “التعدي على ممتلكات الغير” وتخريب حفل زفاف سبيرز قبل ساعات على خطيبها مدرب اللياقة البدنية الإيراني الأصل سام أصغري.

لحظة القبض على جيسون ألكسندر قبل ساعات من بداية حفل الزفاف

ونقلت المجلة عن مصدر مقرب من سبيرز قوله “إن هذا الاقتحام تسبب لها في حالة هلع”.

جيسون ألكسندر
جيسون ألكسندر

وقد نجح ألكسندر في دخول حفل زفافها الذي أقيم مساء الخميس في مدينة لوس أنجلوس، ووثق لحظة دخوله خيمة زفافها ببث مباشر عبر حسابه على إنستغرام.

بريتني - سام أصغري
بريتني – سام أصغري

واظهرت لقطات الفيديو أليسكاندر (40 عاما) وهو يقوم بتصوير بداية تحضيرات زينة الحفل التي لا زالت ترتب من قبل منظمي الحفلات ووثقت لقطات الفيديو الحديث الذي دار بينه وبين رجال الأمن وهو بصدد اخبارهم بأن سبيرز دعته لحضور حفل الزفاف.

“سأفسد وأحطم هذا الحفل”

وواصل بثه المباشر وهو يتحدث إلى الموجودين قائلا: “أنا أول زوج لبريتني. كانت زوجتي الوحيدة، وأنا هنا لأفسد وأحطم حفل زواجها”.

بث جيسون ألكسندر لحظة محاولته افساد زفاف برينتي
بث جيسون ألكسندر لحظة محاولته افساد زفاف بريتني

وقد قالت مساعدة برتني سبيرز، فيكي تي، التي تم تنبيهها حول حادثة الاقتحام من قبل المعجبين على إنستغرام، أن العروس لم تتعرض لأذى.

وكتبت فيكي على حسابها الرسمي على الإنستغرام: “لقد فعلت كل ما بوسعي أثناء تواجدي خارج البلاد للحفاظ على سلامة الجميع.”

مضيفة “شكرًا لجميع المعجبين المذهلين والرائعين للغاية على تنبيههم لي بخصوص الإقتحام .. شكرًا لكم. الجميع بخير.”

دام زواجه منها 55 يوماً

يذكر أن أليكساندر هو صديق طفولة سبيرز ودام زواجه منها 55 يوماً فقط عام 2004.

كما قال موقع “تي أم زي” الإخباري أنه في يناير ألقت الشرطة القبض على ألكساندر لانتهاكه أمر حماية امرأة وحظره من ملاحقتها، وأقر بالتهم الموجهة إليه وتعرض لحكم الخضوع لما يقرب من عام تحت المراقبة.

كما قالت مصادر لـ”بيبول” هذا الأسبوع أن سبيرز وخطيبها سام، البالغ من العمر 28 عامًا، كانا يخططان لحفل زفاف خاص يوم الخميس، بعد أن أعلنا خطوبتهما في سبتمبر.

وذكر أحد المطلعين بأن “بريتني بدأت بالتخطيط لحفل زفافها بعد فترة قصيرة من خطوبتها في نوفمبر الماضي. لقد كان الأمر مهماً جداً لها إذ أصبح بإمكانها أخيراً بأن تتزوج. أرادت أن يكون الحفل مثاليا.”

بدأت سبيرز بمواعدة سام في عام 2016 بعد أن ظهر في مقطع الفيديو الموسيقي الخاص بها ‘سليببر بارتي.”

المصدربيبول، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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