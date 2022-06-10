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جاستن بيبر يصدم الملايين .. أصيب بشلل في الوجه من “متلازمة رامزي هانت”! (شاهد)

"لم يتحرك الجانب الأيمن من وجهه عندما بدأ يتحدث في الفيديو"

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
إصابة جاستن بيبر بشلل في الوجه بسبب متلازمة رامزي هانت watanserb.com
جاستن بيبر وصف ما حدث له بالأمر الخطير

وطن – فاجأ نجم البوب جاستن بيبر البالغ من العمر 28 عامًا، جمهوره، بإعلان إصابته بشلل في الوجه من “متلازمة رامزي هانت“، بعد أيام قليلة من إلغاء مواعيد في جولته العالمية.

ونشر جاستن بيبر عبر حسابه في انستغرام، فيديو،  يوم الجمعة، مدته ثلاث دقائق يشرح التشخيص وهو أحد مضاعفات الهربس النطاقي الذي يمكن أن يؤدي إلى شلل في الوجه.

 

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لم تكن عين جاستن اليمنى قادرة على الرمش، ولا حتى الإبتسام، ولم يتحرك الجانب الأيمن من وجهه عندما بدأ يتحدث في الفيديو.

جاستن بيبر أصيب بشلل في الوجه من متلازمة رامزي هانت
جاستن بيبر

كان الفنان قد أعلن يوم الثلاثاء أنه سيؤجل “العروض القليلة المقبلة” من جولته العالمية بسبب “مرض غير مرتبط بكوفيد”.بحسب “ديلي ميل

جاستن بيير مصاب بشلل في وجهه
جاستن بيير قال إن ما يعانيه خطير جدا

كما أوضح: “إذاً في هذا الجانب شلل كامل في وجهي. لذلك بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالإحباط بسبب إلغائي للعروض التالية، من الواضح أنني غير قادر جسديًا على القيام بها. هذا خطير جدا كما ترون”. قال جاستن في المقطع الذي شاهده أكثر من 5 ملايين متابع على حسابه في انستغرام -حتى كتابة هذا الخبر- .

جاستن بيبر ألغى جولة عروضه الفنية بسبب مرضه
جاستن بيبر ألغى جولة عروضه الفنية بسبب مرضه

“متلازمة رامزي هانت”

وفقاً لـ”مايوكلينك”، فإنّ “متلازمة رامزي هانت“، تنشأ عندما تؤثّر فاشية الهِربِس النطاقي على العصب الوَجهي بالقرب من إحدى أذنَيك.

وبالإضافة إلى الطَفح الجلدي المؤلِم الناتج عن الهِربِس النطاقي، يمكن أن تسبّب متلازمة رامزي هانت شللًا وجهيًّا وفقدانًا للسمع في الأذن المصابة.

بينما تنشأ متلازمة رامزي هانت بسبب نفس الفيروس الذي يسبِّب الحماق (جدري الماء).

وبعدما يُشفى الحماق، يظلّ الفيروس يعيش في أعصابك. وربما ينشط مرةً أخرى بعد سنوات.

وعند ذلك قد يؤثر على أعصابك الوَجهية. ويمكن أن يؤدي العلاج الفوري لمتلازمة رامزي هانت إلى تقليص خطورة حدوث المضاعفات التي قد تشمل ضعفًا مستديمًا لعضلات الوجه وصمم.

ويتمكن الأطباء من التعرّف عليها على أساس التاريخ الطبي، والفحص البَدَني، والمؤشرات المرَضية والأعراض المميِّزة لهذا الاضطراب.

ولتأكيد التشخيص قد يأخذ طبيبك عيّنةً من السائل من إحدى بثور الطفح في أُذُنك لاختبارها.

كما يمكن للعلاج الفوري لمتلازمة رامزي هانت أن يخفِّف الألم ويقلِّل من خطر حدوث مضاعفات طويلة الأجل.

الأسباب

يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين أُصيبوا بجدري الماء للإصابة متلازمة رامساي هانت.

وفور تعافيك من جدري الماء، يظل الفيروس في جسمك وفي بعض الأحيان ينشط مرة أخرى في سنوات لاحقة؛ ليتسبب في الإصابة بالهربس النطاقي وطفح جلدي مؤلم مع وجود بثور مملوءة بسائل.

كما أن متلازمة رامساي هانت هي تفشي الهريس النطاقي الذي يصيب العصب الوَجهي بالقرب من إحدى أذنيك. كما يُمكن أن تتسبب في حدوث شلَل بالوجه في أحد الجانبين وفقدان السمع.

الأعراض

السمتان الرئيسيتان لمتلازمة رامسي هانت هما:

  • طفح جلدي مؤلم وأحمر اللون، مع ظهور بثور مليئة بالسائل على إحدى الأذنين أو داخلها أو حولها.
  • ضعف أو شلل بالوجه في نفس جانب الأذن المصابة.
  • عادةً يظهر الطفح الجلدي وشلل الوجه في نفس الوقت. ولكن في بعض الحالات، قد يحدث أحدهما قبل الآخر.
  • قد لا يحدث الطفح الجلدي إطلاقًا في بعض الأحيان.

إذا كان لديك متلازمة رامسي هانت، فقد تواجه أيضًا:

  • ألم الأذن.
  • فقدان السمع.
  • رنينًا بالأذن (طنينًا).
  • صعوبة في إغلاق عين واحدة.
  • شعورًا بالدوخة أو الحركة (الدوار).
  • تغيرًا في حاسة التذوق أو فقدانها.
  • جفاف بالفم والعينين.
المصدرديلي ميل - مايو كلينك - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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